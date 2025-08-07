Manchester United dál investuje do přestavby, z Lipska přivedl útočníka Šeška

Šeško ještě musí v Manchesteru absolvovat lékařskou prohlídku, pak má podepsat smlouvu do roku 2030.
Šeško za dvě sezony v Lipsku odehrál 87 soutěžních zápasů a vstřelil 39 branek, v minulé sezoně byl nejlepším střelcem mužstva. Hráč s 41 reprezentačními starty a 16 góly předtím působil v Salcburku, kde třikrát slavil rakouský titul.
|
Další útočné eso pro Manchester United. Z Brentfordu přichází Mbeumo
Za vyšší částku odešel ze saského klubu dosud jen chorvatský obránce Joško Gvardiol, za něhož v roce 2023 zaplatil Manchester City 90 milionů eur.
O 195 centimetrů vysokého Šeška měl velký zájem také Newcastle. Slovinec nakonec posílí konkurenta, který v minulé sezoně zaznamenal na 15. místě anglické ligy nejhorší výsledek za posledních 51 let a pracuje na přestavbě týmu.
V létě už angažoval další ofenzivní hráče Brazilce Matheuse Cunhu a Kamerunce Bryana Mbeuma.