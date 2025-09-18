Velký návrat, Mourinho opravdu převezme Benfiku. Brzy by měl podepsat smlouvu

„Jednání s Josém Mourinhem probíhají a očekává se, že brzy podepíše smlouvu,“ napsala Benfica na svém webu. Oficiální oznámení by tedy mělo přijít co nevidět.
Je to každopádně vývoj, který se dal očekávat.
Benfica v úterý jen hodinu po překvapivé porážce v Lize mistrů s Karabachem (2:3) odvolala kouče Bruna Largeho a ihned se vyrojily spekulace, že by jeho nástupcem mohl být právě Mourinho.
Ten je bez práce od léta, kdy skončil na lavičce Fenerbahce poté, co nezvládl play off Champions League právě s Benfikou. Pomyslný kruh se teď uzavře.
Karabach šokoval Benfiku, ta hned po zápase odvolala trenéra. Přijde Mourinho?
„Máme za sebou těžký týden. Další trenér Benfiky musí být rozený vítěz, který posune mužstvo na další úroveň,“ prohlašoval klubový prezident Rui Costa v úterý večer.
Pověst vítěze Mourinho rozhodně má.
A je paradoxní, že v Benfice sice jeho trenérská kariéra začala, ale nedostal pořádný prostor, aby ukázal, co v něm je.
V roce 2000 tehdy sedmatřicetiletý Mourinho nahradil Juppa Heynckese a poprvé si vyzkoušel pozici hlavního kouče – předtím dělal jen asistenta v Portu a Barceloně. V Lisabonu však vydržel pouhých deset zápasů, načež rezignoval kvůli sporům s novým prezidentem klubu Manuelem Vilarinhem.
O čtyři roky později pak s Portem senzačně vyhrál Ligu mistrů a další triumfy následovaly. Dva tituly v Premier League s Chelsea, do níž se o několik let později úspěšně vrátil, treble s Interem Milán či angažmá v Realu Madrid. Tam je dodnes považován za kouče, jemuž klub vděčí za mnohé úspěchy v uplynulé dekádě, byť k nim došlo až po jeho odchodu.
S Manchesterem United v roce 2017 ovládl Evropskou ligu, s AS Řím o pět let později pro změnu tu Konferenční a stal se prvním koučem v historii, jenž vyhrál všechny tři evropské pohárové soutěže. Zkoušel to i na lavičce Tottenhamu, byť tam se mu jako mnohým dalším příliš nevedlo.
Poslední rok strávil ve Fenerbahce, kde se jeho působení neslo ve znamení mnoha skandálů, vyloučení a sporů s rozhodčími. Skončil po letním vyřazení s Benfikou, příliš dlouho ale bez angažmá nevydržel.
Mimochodem, v rámci Ligy mistrů ho na lavičce Benfiky čekají minimálně dva pikantní střety. Na konci září totiž narazí na Chelsea, v lednu je pak na programu zápas s Realem Madrid. A v lize hned začátkem října narazí na Porto.