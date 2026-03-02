Pokud se prokáže rasismus, Prestianni u mě skončil. Mourinho se vrátil ke kauze

  15:17
Bezprostředně po zápase nechtěl domnělé chování svého svěřence odsuzovat. A neučinil tak ani s odstupem. Přesto José Mourinho, kouč fotbalistů Benfiky, nyní zaujal v kauze Gianlucca Prestiani-Vinícius Júnior o poznání jasnější stanovisko. „Pokud mu opravdu prokážou rasismus, jeho kariéra se mnou jako trenérem a v klubu jménem Benfica skončila.“
Vinicius Júnior si v zápase s Benfikou stěžoval na rasismus ze strany domácích...

Vinicius Júnior si v zápase s Benfikou stěžoval na rasismus ze strany domácích fanoušků. Uklidňoval ho i portugalský trenér José Mourinho. | foto: Reuters

Křídelník Realu Madrid Vinícius Júnior (vpravo) se snaží obejít Gianluku...
Křídelník Realu Madrid Vinícius Júnior si v utkání s Benfikou stěžuje...
Křídelník Realu Madrid Vinícius Júnior (vpravo) opouští trávník poté, co si v...
Sudí Francois Letexier přerušuje zápas Benfiky s Realem Madrid poté, co si...
Mourinho se ke kauze, která upoutala pozornost celé fotbalové veřejnosti, vrátil v neděli na tiskové konferenci před pondělním ligovým zápasem.

„Můj názor je jasně daný. Pokud bude vinen, nikdy se na něj už nepodívám tak, jako dřív, protože jsem proti jakékoliv diskriminaci či předsudkům. V tuhle chvíli je tam až příliš ‚ale‘,“ citovala ho britská BBC.

Podobně se vyjádřil už po úvodním duelu vyřazovací fáze Ligy mistrů, jenž byl před dvěma týdny zhruba na 10 minut přerušen poté, co si Prestianni zakryl ústa dresem, něco Viníciusovi řekl a ten sudímu nahlásil, že byl rasisticky urážen.

Případ Vinícius. Slyšel, že je opice, tvrdí Mbappé. Mourinho kritizoval jeho oslavu

Právě Mourinho s ním pak u postranní čáry dlouze diskutoval.

„Mluvil jsem s Viníciusem i Prestiannim a každý mi řekl něco jiného. V tuhle chvíli se nekloním na stranu ani jednoho a nechci být zaujatý,“ říkal po utkání Mourinho a naopak se opřel do Brazilce za jeho oslavu.

Byl nicméně jedním z mála, kdo Prestianniho chování neodsoudil, za což ho někteří kritizovali. Třeba jeho protějšek Álvaro Arbeloa se postavil jednoznačně na stranu svého svěřence.

„Álvara miluju a tak to zůstane, ale pořád si myslím, že já jsem zaujal správné stanovisko. Chtěl jsem být fér a nebránit svého hráče, ale zároveň nekritizovat soupeře. Už dřív jsem použil frázi, že nechci v téhle kauze nosit ani dres Benfiky ani dres Realu,“ pokračoval Mourinho.

Křídelník Realu Madrid Vinícius Júnior si v utkání s Benfikou stěžuje rozhodčímu Letexierovi na rasistické urážky.

Během odvety, kterou Real vyhrál 2:1 a postoupil, nemohl být kvůli vyloučení na lavičce. Nakonec ji sledoval z týmového autobusu, nikoliv z tribuny, jak bývá zvykem.

Prestianni, jenž jakákoliv obvinění z rasismu popřel, zase chyběl na hřišti, jelikož mu UEFA dva dny před utkáním předběžně zastavila činnost na jedno utkání, podobně jako před lety slávistickému obránci Ondřeji Kúdelovi. UEFA své rozhodnutí vysvětlila tím, jak se situace jeví na první pohled. Zdůraznila však, že to nijak neovlivní další vyšetřování případu – Prestiannimu hrozí trest minimálně ve výši 10 zápasů.

Mourinho dokonce odmítl vystoupit na předzápasové tiskové konferenci a Benfika se proti rozhodnutí odvolala. Neúspěšně.

Prestianni jako Kúdela. Za údajný rasismus mu na odvetu předběžně zastavili činnost

„Nejsem žádný učenec, ale také nejsem ignorant. A jedním ze základních lidských práv je presumpce neviny, ne?“ rýpl si zpětně.

Ve fotbale tomu ale možná v podobných případech bude jinak.

Když po sobotním setkání mezinárodní pravidlové komise IFAB hovořil s novináři šéf FIFA Gianni Infantino, přiblížil debatu o opatření pro situace, kdy si hráč při konfrontaci se soupeřem během utkání zakryje ústa.

„Pokud to hráč udělá úmyslně a následně řekne něco, co má rasistický podtext, určitě by měl být vyloučen,“ uvedl Infantino pro Sky News. „Musíme předpokládat, že řekl něco, co říct neměl. Jinak by si přece nemusel zakrývat ústa.“

Jakým verdiktem celá kauza skončí? A jaké to bude mít důsledky pro fotbal?

