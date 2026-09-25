Manchester City údajně více než stokrát porušil finanční pravidla. Hrozí mu i sestup

Mluvčí Premier League agentuře Reuters řekl, že jde o důvěrný proces a nemůže nyní poskytnout žádné informace.
Manchester City čelí vyšetřování od roku 2023 kvůli podezření z porušení finančních pravidel mezi lety 2009 až 2018, kdy klub získal tři mistrovské tituly. Později k tomu přibylo obvinění z toho, že klub během vyšetřování nespolupracoval. Tříčlenná nezávislá komise nakonec projednávala podezření z porušení regulí ve 115 případech.
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Podle vyšetřovatelů se Manchester City provinil uváděním zavádějících informací o klubových financích poté, co klub v roce 2008 koupila vládnoucí rodina z Abú Zabí. Rovněž neplnil podmínky finanční fair play. Dříve průměrný klub od té doby vyhrál osmkrát anglickou ligu, jednou Ligu mistrů, čtyřikrát Anglický pohár a sedmkrát Ligový pohár.
Za porušení finančních pravidel UEFA již v roce 2014 potrestala City pokutou 60 milionů eur (1,5 miliardy korun) a omezením počtu hráčů z 25 na 21 na soupisce pro Ligu mistrů. Po nápravě nakonec klub musel zaplatit pouze třetinu původní částky.
V únoru 2020 dokonce UEFA vyřadila na dva roky Manchester City ze svých soutěží za to, že nadsazoval příjmy od sponzorů a nespolupracoval s vyšetřovateli. Klub se však úspěšně odvolal ke Sportovnímu arbitrážnímu soudu (CAS), jenž trest zrušil a snížil původní pokutu 30 milionů eur na třetinu.
Zástupci City provinění vždy odmítali. Na dnešní informace reagoval klub prohlášením, že vyšetřování ze strany Premier League ještě není u konce a zbývá dokončit podstatné kroky. Odvolal se na povinnost mlčenlivosti.
„Klub po dobu osmi let důsledně respektoval řádný postup, a to v očekávání, že se vedení a orgány Premier League budou chovat jako nezávislý, nestranný a spravedlivý regulátor, který nepodléhá jakýmkoli jednostranným vlivům,“ uvedl Manchester City.