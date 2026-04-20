Bayern slavil titul s papouškem pro štěstí. Zakončí rekordní jízdu ziskem treble?

Na oslavná trička, která symbolizují zisk pětatřicátého německého titulu, si fotbalisté mnichovského Bayernu nechali natisknout papouška kakadu, který si na krk pověsil stříbrnou kulatou trofej. Originální porcelánovou sošku si pak hráči předávali z ramene na rameno. „Je zpátky! A pije šampáňo!“ radoval se záložník Leon Goretzka po vítězství 4:2 nad Stuttgartem, které stvrdilo další mistrovskou jízdu.
Leon Goretzka, záložník Bayernu Mnichov, s porcelánovým papouškem během oslav německého titulu.

Fotbalisté mnichovského Bayernu oslavují zisk 35. německého titulu.
Vincent Kompany, trenér fotbalistů Bayernu Mnichov, během oslav německého titulu.
Harry Kane, anglický útočník, během oslav německého titulu i se svými dětmi.
V posledních čtrnácti letech připravil Bayern o titul jen Leverkusen. Zbylých třináct ročníků si bavorský tým podmanil.

Tentokrát poprvé zažil titulové oslavy na hřišti i zmíněný papoušek.

Proč zrovna on?

Bayern získal 35. německý titul čtyři kola před koncem, nastřílel už 109 gólů

Když při loňských oslavách hráči navštívili luxusní mnichovskou restauraci Käfer, sošku v hodnotě 250 tisíc korun si půjčili od tamního majitele. A Michael Käfer jim ji později daroval. Od té doby s nimi porcelánový kakadu oslavil srpnový zisk německého Superpoháru a teď si užil fanfáru přímo v Allianz Areně.

„Ubytování má na starosti realizační tým,“ mrkl brankář Manuel Neuer. A kdo jej vlastní, tomu nosí štěstí.

Právě čtyřicetiletý brankář v neděli srovnal svého bývalého spoluhráče Thomase Müllera v počtu bundesligových titulů. Už jich má 13.

„V tomhle ohledu je vzorem. To já jich mám zatím jen deset,“ prohodil pro klubový web Joshua Kimmich, kapitán německé reprezentace. Doplňme, že mu je teprve 31.

Tak moc je Bayern v Německu dominantní.

Kouč s posláním. Kompany má šmrnc těch nejlepších, populární volba přitom nebyl

Svěřenci trenéra Vincenta Kompanyho vládnou bundeslize od úvodního kola. Za dosavadních 30 kol si připsali jedinou porážku, a to v lednu doma s Augsburgem. Čtyři zápasy před koncem mají patnáctibodový náskok na druhý Dortmund.

Do toho díky 109 gólům stanovili nový střelecký rekord soutěže. Předchozí milník Bayernu se 101 zásahy trval 54 let. Jen anglický útočník Harry Kane jich zařídil dvaatřicet, Luis Diaz je na patnácti, Michael Olise na dvanácti.

Pokud Bayern vyhraje i zbývající čtyři kola, skončí na 91 bodech, čímž by ještě navíc vyrovnal vlastní rekordní zápis z ročníku 2012/13.

„Je výjimečné, jak jsme k 35. titulu došli. Neměli jsme žádné velké vzlety ani pády, hráli jsme velmi vyrovnaně. I když jsme v minulých letech vyhráli spousty titulů, nepovedlo se nám to tak jako letos. „Mít takovou převahu a být pořád konzistentní je velmi vzácné “ zdůraznil Kimmich.

Bayern se navíc stále drží ve všech třech soutěžích. Titul má jistý, zbývá ještě semifinále v Lize mistrů a domácím poháru. V Evropě číhá PSG, doma zase Leverkusen, mistr z jara 2024.

„Tenhle tým je zábava sledovat. Titul je vždycky primárním cílem. Teď ale obracíme pozornost na bonusové mise v podobě Ligy mistrů a Německého poháru,“ prohlásil prezident klubu Herbert Hainer. „Cítím z týmu přístup, který jsme dříve zažívali jen vzácně. Připomíná mi ten z doby před 13 lety.“

Právě v sezoně 2012/13 ovládl Bayern všechny možné trofeje. Vítězství v lize, domácím poháru i Champions League se pak souhrnně říká treble.

To se Bayernu povedlo i v sezoně 2019/20, v Evropě si ho loni poprvé užilo PSG. Bayern by byl vůbec prvním týmem, který by ho získal potřetí.

„Za to, že na něj vůbec útočíme, patří zvláštní uznání trenérovi Kompanymu, který odvádí mimořádnou práci,“ ocenil Karl-Heinz Rummenigge, sedmdesátiletý někdejší útočník Bayernu a současný člen dozorčí rady.

Bude se belgický kouč v této sezoně radovat ještě dvakrát?

Tipsport - partner programu
Artis Brno vs. TáborskoFotbal - 24. kolo - 20. 4. 2026:Artis Brno vs. Táborsko //www.idnes.cz/sport
20. 4. 17:00
  • 1.90
  • 3.49
  • 4.00
Lecce vs. FiorentinaFotbal - 33. kolo - 20. 4. 2026:Lecce vs. Fiorentina //www.idnes.cz/sport
20. 4. 20:45
  • 3.59
  • 3.31
  • 2.23
Crystal Palace vs. West HamFotbal - 33. kolo - 20. 4. 2026:Crystal Palace vs. West Ham //www.idnes.cz/sport
20. 4. 21:00
  • 2.61
  • 3.43
  • 2.85
Jablonec vs. Mladá BoleslavFotbal - - 21. 4. 2026:Jablonec vs. Mladá Boleslav //www.idnes.cz/sport
21. 4. 17:00
  • 1.87
  • 3.62
  • 3.94
Mallorca vs. ValenciaFotbal - 33. kolo - 21. 4. 2026:Mallorca vs. Valencia //www.idnes.cz/sport
21. 4. 19:00
  • 2.51
  • 3.17
  • 3.01
Bilbao vs. OsasunaFotbal - 33. kolo - 21. 4. 2026:Bilbao vs. Osasuna //www.idnes.cz/sport
21. 4. 19:00
  • 1.94
  • 3.37
  • 4.36
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

