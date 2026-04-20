Bayern slavil titul s papouškem pro štěstí. Zakončí rekordní jízdu ziskem treble?

V posledních čtrnácti letech připravil Bayern o titul jen Leverkusen. Zbylých třináct ročníků si bavorský tým podmanil.
Tentokrát poprvé zažil titulové oslavy na hřišti i zmíněný papoušek.
Proč zrovna on?
|
Bayern získal 35. německý titul čtyři kola před koncem, nastřílel už 109 gólů
Když při loňských oslavách hráči navštívili luxusní mnichovskou restauraci Käfer, sošku v hodnotě 250 tisíc korun si půjčili od tamního majitele. A Michael Käfer jim ji později daroval. Od té doby s nimi porcelánový kakadu oslavil srpnový zisk německého Superpoháru a teď si užil fanfáru přímo v Allianz Areně.
„Ubytování má na starosti realizační tým,“ mrkl brankář Manuel Neuer. A kdo jej vlastní, tomu nosí štěstí.
Právě čtyřicetiletý brankář v neděli srovnal svého bývalého spoluhráče Thomase Müllera v počtu bundesligových titulů. Už jich má 13.
„V tomhle ohledu je vzorem. To já jich mám zatím jen deset,“ prohodil pro klubový web Joshua Kimmich, kapitán německé reprezentace. Doplňme, že mu je teprve 31.
Tak moc je Bayern v Německu dominantní.
|
Kouč s posláním. Kompany má šmrnc těch nejlepších, populární volba přitom nebyl
Svěřenci trenéra Vincenta Kompanyho vládnou bundeslize od úvodního kola. Za dosavadních 30 kol si připsali jedinou porážku, a to v lednu doma s Augsburgem. Čtyři zápasy před koncem mají patnáctibodový náskok na druhý Dortmund.
Do toho díky 109 gólům stanovili nový střelecký rekord soutěže. Předchozí milník Bayernu se 101 zásahy trval 54 let. Jen anglický útočník Harry Kane jich zařídil dvaatřicet, Luis Diaz je na patnácti, Michael Olise na dvanácti.
Pokud Bayern vyhraje i zbývající čtyři kola, skončí na 91 bodech, čímž by ještě navíc vyrovnal vlastní rekordní zápis z ročníku 2012/13.
„Je výjimečné, jak jsme k 35. titulu došli. Neměli jsme žádné velké vzlety ani pády, hráli jsme velmi vyrovnaně. I když jsme v minulých letech vyhráli spousty titulů, nepovedlo se nám to tak jako letos. „Mít takovou převahu a být pořád konzistentní je velmi vzácné “ zdůraznil Kimmich.
Bayern se navíc stále drží ve všech třech soutěžích. Titul má jistý, zbývá ještě semifinále v Lize mistrů a domácím poháru. V Evropě číhá PSG, doma zase Leverkusen, mistr z jara 2024.
„Tenhle tým je zábava sledovat. Titul je vždycky primárním cílem. Teď ale obracíme pozornost na bonusové mise v podobě Ligy mistrů a Německého poháru,“ prohlásil prezident klubu Herbert Hainer. „Cítím z týmu přístup, který jsme dříve zažívali jen vzácně. Připomíná mi ten z doby před 13 lety.“
Právě v sezoně 2012/13 ovládl Bayern všechny možné trofeje. Vítězství v lize, domácím poháru i Champions League se pak souhrnně říká treble.
To se Bayernu povedlo i v sezoně 2019/20, v Evropě si ho loni poprvé užilo PSG. Bayern by byl vůbec prvním týmem, který by ho získal potřetí.
„Za to, že na něj vůbec útočíme, patří zvláštní uznání trenérovi Kompanymu, který odvádí mimořádnou práci,“ ocenil Karl-Heinz Rummenigge, sedmdesátiletý někdejší útočník Bayernu a současný člen dozorčí rady.
Bude se belgický kouč v této sezoně radovat ještě dvakrát?