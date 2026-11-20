Druhému Dortmundu se Bavoři vzdálili jen na rozdíl jediného bodu. Zápas kvůli zranění nedohrál držitel Zlatého míče Harry Kane.
Dosud vedli Bayern Kompanyho asistenti. Staronový kouč už v páté minutě sledoval šanci svého mužstva. Kimmichův centr ale skončil jen na tyči a do vedení šli nečekaně hosté. Devatenáctiletý Angličan Moore se po rychlém protiútoku a El Malově patičce ocitl sám před brankářem Urbigem, chladnokrevně ho obešel a vstřelil první bundesligový gól.
Krátce poté favorit přišel po souboji v pokutovém území o kulhajícího Kanea. Jeho zranění jen prohloubilo ofenzivní nouzi mnichovského týmu, který musel nastoupit i bez Díaze, Gnabryho a Sajbárího. Do druhé půle už navíc nevyběhl ani Olise.
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Kompany se po kolapsu vrací na lavičku. Přišlo mi víc zpráv než po titulech, vtipkuje
V 37. minutě vyrovnal střelou zpoza vápna Brown, ale po přestávce Bayern několikrát uchránil od dalšího inkasovaného gólu Urbig. Ze závěrečného tlaku nevytěžil nic ani Musiala, jehož míč ve velké šanci vychýlili těsně mimo branku kolínští zadáci.
V předchozích šesti soutěžních zápasech Bayern nad Kolínem pokaždé zvítězil. Hosty získaný bod posunul na 14. místo.
37. Brown
12. Moore
Urbig – Laimer (70. Musiala), Upamecano (70. Kim Min-čä), Tah, Stanišić – Kimmich (C), Pavlović (87. Codjo-Évora) – Olise (46. Binder), Karl, Brown – Kane (20. Bischof).
Schwäbe (C) – Schmied, Simpson-Pusey, Ločošvili – Sebulonsen (85. Castro-Montes), Okon-Engstler (77. Jóhannesson), Krauß, Moore (90+1. Bülter), Sosa – Maina (77. Thielmann), S. El Mala (85. Heskey).
Ulreich – Boey, Itó, B. Ndiaye.
Zieler – Ache, M. El Mala, Waldschmidt.
62. Upamecano
56. Okon-Engstler, 66. S. El Mala
Rozhodčí: Braun – Koslowski, Osmanagić