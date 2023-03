Mia san mia. Ale tohle jsme my nebyli, ví Bayern. Souží ho nervozita i kritika

Fotbalovým kolosem Bayernem Mnichov otřásá nervozita.

Po nedělní porážce v Leverkusenu (1:2) klesl na druhou příčku, sice jen o bod za Dortmund, se kterým hraje příště doma. Jenže kouče, vedení klubu i fanoušky zarazilo, jakým způsobem Bayern prohrál a jaký výkon hráči podali.

„Až na posledních deset minut jsme byli horším týmem. Někteří hráči nepřevedli nic, nula procent. Přitom to vypadalo, že už výkonnostní výkyvy opakovat nebudeme,“ přemítal Nagelsmann.

Výbuch v Leverkusenu přišel jen deset dnů poté, co Bayern naprosto bez skrupulí z osmifinále Ligy mistrů vyprovodil Paris St. Germain. To byl skvělý Bayern.

Francouzský stoper Dayot Upemacano (vlevo) jeden z hlavních viníků porážky Bayernu v Leverkusenu a chorvatský obránce Josip Stanišič.

„Vždy záleží jen na tom, jak hrajeme my, jak jsme připravení, jak k zápasu přistoupíme. Pokud spojíme maximální hladovost, emoce a kvalitu, kterou máme, můžeme dosáhnout čehokoli,“ říkal kouč po vítězství nad Messim, Mbappém a spol.

Ale v Leverkusenu to byl jiný Bayern, velmi špatný. „Chybělo nám všechno. Nechali jsme se přejet týmem, který ještě ve čtvrtek hrál pohár. Soupeř byl ve všem lepší,“ zlobil se Salihamidžič.

„Málokdy jsem zažil tak málo snahy, drajvu, mentality, bojovnosti. Tenhle tým je dobrý, když od začátku jede na sto procent. Ale není dobrý, když je líný a myslí si, že mu k vítězství stačí jen herní kvalita. Prostě to nejde. Tohle jsme nebyli my.“

Mužstvo v neděli rozhodně nenaplnilo klubový slogan Mia san mia, My jsme my. Slogan, které patří k identitě Bayernu stejně jako logo, znak, dresy.

Bayern je dvaatřicetinásobným německým mistrem, titul slavil vždy v posledních deseti letech. Většinou už v březnu k němu jasně směřoval a v dubnu, týdny před koncem sezony, bylo hotovo.

Letos však do dubna vstoupí z druhého místa, hned první den nového měsíce ho čeká právě souboj s Dortmundem. Ten po podzimních patnácti kolech byl šestý a na Bayern ztrácel devět bodů. Během deseti jarních zápasů soupeře přeskočil.

„To je pro Bayern i Nagelsmanna hodně špatná vizitka,“ píše v komentáři nejčtenější německý deník Bild.

Rozmrzelý Joshua Kimmich, záložník Bayernu, po porážce v Leverkusenu.

„Trenér je zodpovědný za skvělé výsledky v Lize mistrů i za ty mizerné v bundeslize. Protože on rozhoduje, kdo z jeho silného kádru půjde na hřiště a s jakou taktikou. On si vybírá hvězdy. Jde o to, jestli je taktika správná? Jestli ho všichni pozorně poslouchají? Nebo už jsou někteří hráči přesycení úspěchy a ne vždy jsou schopní hrát na sto procent?“ ptá se Bild.

Nagelsmannovým úkolem je rychle najít správné odpovědi, než se Bayern 1. dubna v bundeslize střetne s Dortmundem, než o tři dny později půjde do čtvrtfinále Německého poháru proti Freiburgu a než o další týden v Lize mistrů vyzve Manchester City.

Rozhodující momenty sezony se blíží.