Jedenáctý triumf v Superpoháru. Výhru Bayernu nad Stuttgartem řídil Kane a Díaz

Favorizované bundesligové šampiony poslal před koncem úvodní dvacetiminutovky do vedení Kane. VfB měl několik šancí k vyrovnání, ale pokaždé narazil na skvěle chytajícího Neuera.
Poté, co Woltemade a Leweling v 75. minutě opět proti pohotové brankářské legendě Bayernu neuspěli, rozhodl o osudu zápasu Díaz.
Akvizice z Liverpoolu rozhodla hlavou po centru Gnabryho. Lewelingův gól ze čtvrté minuty nastavení přišel pro Stuttgart příliš pozdě.
Oba týmy se ještě před dnešním zápasem střetly také v jednáních o útočníka Stuttgartu Nicka Woltemadeho, za kterého podle médií Bayern nabízel 60 milionů eur. Podle vedení VfB je však odchod třiadvacetiletého německého reprezentanta v tomto přestupovém období vyloučen.
90+3. Leweling
18. Kane
77. Díaz
Bredlow – Vagnoman (80. Assignon), Jaquez, Chabot (71. Hendriks), Mittelstädt – Leweling, Karazor (80. Nartey), Undav, Stiller (87. Andrés), Führich (71. Demirović) – Woltemade.
Neuer – Laimer (73. Boey), Upamecano (81. Kim Min-čä), Tah, Stanišić – Olise (90+3. Karl), Kimmich, Gnabry (81. Guerreiro), Goretzka (90+3. Bischof), Díaz – Kane.
Drljača – Jeltsch, Jovanović, Stenzel.
Ulreich, Urbig – Kusi-Asare, Mike.
45. Mittelstädt, 60. Hoeness
35. Upamecano, 45. Olise, 57. Kane, 60. Compady
Rozhodčí: Osmers – Schaal, Gittelmann