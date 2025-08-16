Jedenáctý triumf v Superpoháru. Výhru Bayernu nad Stuttgartem řídil Kane a Díaz

  22:55
Fotbalisté Bayernu Mnichov v německém Superpoháru porazili Stuttgart 2:1 a jedenáctým triumfem v soutěži vylepšili vlastní rekord. K zisku trofeje na startu nové sezony přispěl i Luis Díaz, letní posila z Liverpoolu.
Hráči Bayernu Mnichov slaví gól v utkání německého superpoháru proti Stuttgartu.

Hráči Bayernu Mnichov slaví gól v utkání německého superpoháru proti Stuttgartu. | foto: Reuters

Nick Woltemade ze Stuttgartu bojuje o míč s Dayotem Upamecanem z Bayernu...
Harry Kane z Bayernu Mnichov skóruje v utkání německého superpoháru proti...
Harry Kane z Bayernu Mnichov vede míč v utkání německého superpoháru proti...
Luis Díaz z Bayernu Mnichov se snaží obejít protihráče ze Stuttgartu v utkání...
5 fotografií

Favorizované bundesligové šampiony poslal před koncem úvodní dvacetiminutovky do vedení Kane. VfB měl několik šancí k vyrovnání, ale pokaždé narazil na skvěle chytajícího Neuera.

Poté, co Woltemade a Leweling v 75. minutě opět proti pohotové brankářské legendě Bayernu neuspěli, rozhodl o osudu zápasu Díaz.

Luis Díaz z Bayernu Mnichov se snaží obejít protihráče ze Stuttgartu v utkání německého superpoháru.

Akvizice z Liverpoolu rozhodla hlavou po centru Gnabryho. Lewelingův gól ze čtvrté minuty nastavení přišel pro Stuttgart příliš pozdě.

Oba týmy se ještě před dnešním zápasem střetly také v jednáních o útočníka Stuttgartu Nicka Woltemadeho, za kterého podle médií Bayern nabízel 60 milionů eur. Podle vedení VfB je však odchod třiadvacetiletého německého reprezentanta v tomto přestupovém období vyloučen.

Německý superpohár
Finále 16. 8. 2025 20:30
Stuttgart Stuttgart : Bayern Mnichov Bayern Mnichov 1:2 (0:1)
Góly:
90+3. Leweling
Góly:
18. Kane
77. Díaz
Sestavy:
Bredlow – Vagnoman (80. Assignon), Jaquez, Chabot (71. Hendriks), Mittelstädt – Leweling, Karazor (80. Nartey), Undav, Stiller (87. Andrés), Führich (71. Demirović) – Woltemade.
Sestavy:
Neuer – Laimer (73. Boey), Upamecano (81. Kim Min-čä), Tah, Stanišić – Olise (90+3. Karl), Kimmich, Gnabry (81. Guerreiro), Goretzka (90+3. Bischof), Díaz – Kane.
Náhradníci:
Drljača – Jeltsch, Jovanović, Stenzel.
Náhradníci:
Ulreich, Urbig – Kusi-Asare, Mike.
Žluté karty:
45. Mittelstädt, 60. Hoeness
Žluté karty:
35. Upamecano, 45. Olise, 57. Kane, 60. Compady

Rozhodčí: Osmers – Schaal, Gittelmann

Výsledky

Plzeň - Rangers 2:1, spousta šancí, chvílemi drama. Postup v Lize mistrů byl ale daleko

Plzeňští fotbalisté odvetu 3. předkola Ligy mistrů proti skotským Rangers nevzdali a zdánlivě ztracený dvojzápas výrazně zdramatizovali. Domácí vítězství 2:1 jim však v součtu s úvodní porážkou 0:3...

Sparta - Olomouc 1:0, málo zábavy i gólů, rozhodl Rrahmani, hosté dohrávali v devíti

Sparťanští fotbalisté vyhráli, ale fanouškům moc zábavy nenabídli. Proti Olomouci se v utkání 4. kola Chance Ligy prosadil jen Rrahmani a zajistil vítězství 1:0. Hosté, kteří po vyloučení gólmana...

Ararat - Sparta 1:2, postup s kosovským podpisem, v nastavení rozhodl Krasniqi

Od našeho zpravodaje v Arménii Sparťanští fotbalisté mají úspěšně za sebou i třetí předkolo Konferenční ligy. Ararat-Arménii porazili i podruhé, ve čtvrtek večer v Jerevanu těsně 2:1, když v nastavení rozhodl po kličce brankáři...

Austria - Baník 1:1, remíza stačí k postupu dál. Gól hostů vstřelil z penalty Prekop

Ostravští fotbalisté jsou krok od účasti v Konferenční lize. Ve 3. předkole remizovali ve Vídni s domácí Austrií 1:1 a po vítězství 4:3 v prvním utkání postoupili do závěrečného play off, kde narazí...

Fotbalové přestupy ONLINE: Podpisy talentů, Lipsko má náhradu za Šeška

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách se za chvíli opět rozběhnou a letní přestupové období, které tradičně trvá od července do září, už je v plném proudu. S kým půjdou celky do nové sezony? A kdo bude...

Jablonec - Slavia 1:1, domácí vedli, mistrovi zajistil bod v nastavení Douděra

Aktualizujeme

Slávističtí fotbalisté byli blízko porážky, ale v úvodu pětiminutového nastavení ji parádní střelou odvrátil Douděra. Jablonec, který po Spartě a Plzni hrál 1:1 i s dalším favoritem ligy, v utkání 5....

16. srpna 2025  19:04,  aktualizováno  22:02

Úspěšný vstup do sezony, Barcelona si poradila s Mallorkou. Ta dohrávala v devíti

Obhájci titulu z Barcelony na úvod španělské fotbalové ligy zvítězili na hřišti Mallorky 3:0. Domácí hráli od 39. minuty bez dvou vyloučených hráčů.

16. srpna 2025  21:48

Dioufovi debut zhořkl, West Ham vycvičil nováček. City i Tottenham slaví jasné výhry

El Hadji Malick Diouf si odkroutil v dresu West Hamu soutěžní premiéru, na hřiště se dostal i Tomáš Souček. Ani duo bývalých slávistů ale v prvním kole Premier League nezabránilo porážce 0:3 s...

16. srpna 2025  13:20,  aktualizováno  20:59

Koubek: Jako by hráči nevěřili, že bude Dukla kousat. Wiegeleho stížnosti? Naivita

Po parádním výkonu proti Rangers (2:1) tvrdý náraz. Třetí ligová ztráta v řadě. Rozpaky a pochybnosti. „Hlavně první půle byla zklamání,“ mračil se trenér Miroslav Koubek, trenér plzeňských...

16. srpna 2025  20:55

Zbrojovka opět zaváhala, nestačila na Prostějov. Budějovice protrhly sérii proher

Fotbalisté Zbrojovky Brno prohráli v 6. kole druhé ligy doma s Prostějovem 1:2, utrpěli první soutěžní porážku pod trenérem Martinem Svědíkem a mohou přijít o vedení v tabulce. České Budějovice...

16. srpna 2025  13:36,  aktualizováno  20:47

Olomouc - Zlín 1:0, nováček hrál většinu času v deseti, v závěru rozhodl Vašulín

Zlínští fotbalisté poprvé po návratu mezi elitu prohráli. V pátém kole Chance Ligy nestačili na Olomouc, proti níž hráli od 19 minuty bez Černína, který byl vyloučen po druhé žluté kartě. O domácí...

16. srpna 2025  16:15,  aktualizováno  19:42

Slovácko - Teplice 2:1, první výhra pro domácí, k obratu jim pomohlo vyloučení

Fotbalisté Slovácka poprvé v sezoně vyhráli. V pátém kole Chance Ligy si poradili s Teplicemi, ačkoliv po Trubačově trefě ztráceli. Po vyloučení hostujícího Radosty ale v závěru otočili stav díky...

16. srpna 2025  16:30,  aktualizováno  19:28

Dukla - Plzeň 2:0, skvělý výkon outsidera, rozhodl Peterka. Trápení hostů pokračuje

Plzeňští fotbalisté se v domácí soutěži nadále trápí. V pátém kole překvapivě padli na hřišti Dukly 0:2 a potřetí v řadě ztratili body. Skóre otevřel Peterka, ještě v prvním poločase pak na konečných...

16. srpna 2025,  aktualizováno  19:16

Ml. Boleslav - Hradec Kr. 3:2, John nastřílel hattrick, hosté opět dohrávali v deseti

Mladá Boleslav v novém ročníku fotbalové ligy poprvé zvítězila, Hradec Králové porazila 3:2 díky hattricku Johna. Hosté potřetí v řadě dohrávali v deseti, červenou kartu viděl Uhrinčať. Za...

16. srpna 2025  16:20,  aktualizováno  19:13

Úleva pro mistra. Barceloně se podařilo zaregistrovat Garcíu a Rashforda

Slavie se nebojíme, hlásí jablonecký Gruzínec. Přeje si postup do Evropy

