Manueli, tůdle, nůdle. Bayern trpí, Müller se omlouvá za chování spoluhráčů

Bayern Mnichov v Německém poháru končí opět velmi brzy po zahájení sezony. Držitel rekordních dvaceti triumfů ve středu nestačil na patnáctý tým třetí ligy a prohrál 1:2.

„Můžeme hledat sto výmluv, nebo taky žádnou. Ale prostě teď žádné vysvětlení pro to, co se stalo, nemám,“ hlesl trenér Thomas Tuchel v rozhovoru pro televizi ARD.

„V pohárech k senzacím dochází. Bohužel, jsme často na špatné straně. Jsem strašně zklamaný. Jasný cíl bylo finále v Berlíně příští rok na jaře. Je to hrozné, že to zaváhání už nemůžeme napravit,“ litoval Tuchel.

Od jeho nástupu letos v březnu Bayern ztrácí už třetí soutěž ze čtyř - dva krachy včetně toho středečního v Německém poháru i porážka ve čtvrtfinále Ligy mistrů. A nebýt toho, že v posledním kole minulé sezony bundesligy Dortmund totálně selhal a titul Bayernu doslova daroval, neměl by Tuchel vůbec nic. A nyní by se hlasitě mluvilo o tom, jestli je opravdu tím správným mužem pro Bayern.

Nechápeme, co se to stalo. Thomas Müller (vpravo) a Konrad Laimer z Bayernu Mnichov po vyřazení z Německého poháru na hřisti třetiligového Saarbrückenu.

„Soupeře jsme nepodcenili, nebrali zápas na lehkou váhu,“ zdůraznil Tuchel. „Snažili jsme se, ale poslední střela v zápase pro nás byla hodně hořká.“

Bayern přitom v Saarbrückenu vedl 1:0, domácí vyrovnali tzv. gólem do šatny. V tu chvíli se šéf domácího klubu Egon Schmitt ve VIP sektoru potutelně usmíval a pronesl: „Vypadá to zase na senzaci.“ Vzpomněl si totiž na vítězství Saarbrückenu nad Bayernem 6:1 v roce 1977, u kterého byl na hřišti.

Bayern měl po přestávce převahu, ale šance neproměnil a v šesté minutě nastavení inkasoval.

„Měli jsme problémy se přizpůsobit agresivní hře, pár hráčů se do toho nedostalo. Příliš často se nám stává, že riskujeme ve chvílích, kdy to není nutné. Jindy zase hrajeme pomalu do strany, místo abychom hráli rychle dopředu. Nesešlo se to, ale platí, že Bayern musí pořád vyhrávat,“ uznal Tuchel.

Německý pohár se v současné podobě hraje od roku 1952 a Bayern trofej získal už dvacetkrát, naposled v roce 2020. Druhým nejúspěšnějším klubem DFB Pokalu jsou Brémy se šesti triumfy.

Od posledního titulu Bayern selhal v penaltovém rozstřelu v Kielu ve druhém kole, další rok utrpěl debakl 0:5 v Mönchengladbachu, v minulé sezoně už pod Tuchelem nezvládl domácí čtvrtfinále proti Freiburgu a nyní blamáž v Saarbrückenu.

Poprvé od roku 2000, kdy nezvládl penaltový rozstřel proti Magdeburgu ze čtvrté ligy, prohrál s týmem od třetí ligy níž.

Manuel Neuer překonán, Marcel Gaus (č. 19) ze Saarbrückenu se raduje, právě způsobil senzaci v Německém poháru, Bayern podlehl gólem ze šesté minuty nastavení.

„Počtvrté za sebou jsme to nezvládli. Nemůžeme si myslet, že máme na pohár nárok,“ řekl útočník Thomas Müller .

„Důvod porážky? Za devadesát minut najdete mnoho situací, které můžete vyřešit líp. Roli hraje i štěstí. Pokud prohrajeme v Saarbrückenu, udělali jsme spoustu věcí špatně. Ale každopádně musíme soupeři poblahopřát,“ poznamenal legendární německý útočník a mistr světa z roku 2014.

V noci si Müller vzal do ruky telefon a na svůj instagramový profil vyťukal omluvu 14 milionům sledujícím. Nejen za porážku, ale především za chování většiny spoluhráčů po zápase. Zmizeli do kabiny a nepokynuli fanouškům, kteří za nimi ve všední den cestovali víc než čtyři sta kilometrů.

„Pro nás těžká porážka, je složité ji přijmout a soustředit se na sobotní ligu. Měli bychom zůstat spolu a projevit k vám trochu respektu za podporu,“ napsal.

„Není možné, aby to pochopili jen tři čtyři hráči. Jít poděkovat, to je to nejmenší, co můžeme pro naše fanoušky udělat,“ říkal už po zápase do televize Sky.

Thomas Müller, Mathys Tel, Joshua Kimmich z Bayernu diskutují s fanoušky po blamáži v Německém poháru v Saarbrückenu.

„Probereme to v kabině, protože naši fanoušci jsou naštvaní a mají na to právo bez ohledu na to, co jsme předvedli během zápasu. Musíme ukázat jinou tvář, abychom jim prokázali potřebný respekt.“

Vedle Müllera šli k sektoru také Kimmich, Tel, Sané, Krätzig, Sarr a mladíci Taichi Fukui s Lovrem Zvonarkem.

Další tvrdou ránu může Bayern dostat v sobotu, kdy ho čeká ligový souboj v Dortmundu. Der Klassiker, největší zápas v Německu, souboj těžkých vah. „BVB může, vlastně musí, uvrhnout Bayern do krize,“ píše v komentáři nejčtenější deník Bild. „Kdy jindy, když ne teď. Bayernu chybí stabilita i sebevědomí.“

A také několik důležitých hráčů. Trest za červenou kartu má Kimmich, zraněný je Goretzka, fit není ani Upamecano a v Saarbrückenu se zranil De Ligt.

„Musíme najít řešení, abychom byli schopni v Dortmundu přežít,“ řekl Tuchel.

V bundesligové tabulce je Bayern bez porážky druhý o dva body za Leverkusenem. Čtvrtý Dortmund ztrácí na Bayern dva body.