Jiný přístup Bayernu. Mazrávího za podporu Palestiny nepotrestá

Bayern Mnichov nebude trestat obránce Nussajíra Mazrávího za to, že na sociálních sítích v souvislosti s konfliktem mezi Izraelem a hnutím Hamás sdílel příspěvky na podporu Palestiny. Vedení německého fotbalového klubu to oznámilo poté, co tento týden vedlo s pětadvacetiletým Maročanem „detailní a vysvětlující rozhovor“.