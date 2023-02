Skončí legenda? Neuer a Bayern ve při, gólmana naštval vyhazov kamaráda

Podle uznávaného deníku Bild je na 65 procent pravděpodobné, že Neuer bude muset z Bayernu odejít. Deset procent dává variantě, že krizi odnese trenér Julian Nagelsmann. A pětadvacet usmíření.

Také Kicker zmiňuje: vztah brankáře-kapitána s klubem a koučem Nagelsmannem se zhoršuje a lepší už spíš nebude.

O co jde?

Neuera aktuálně veřejně kritizuje nejvyšší vedení Bayernu, protože si v nedávném rozhovoru dovolil vyjádřit nespokojenost s tím, co se v klubu děje.

Zejména s lednovým vyhazovem trenéra gólmanů Toniho Tapaloviče, jenž do Mnichova přišel v roce 2011 spolu s Neuerem ze Schalke 04. Podle sportovního ředitele Hasana Salihamidžiče byl kouč odejit kvůli „rozdílným názorům na způsob spolupráce“.

Neuer konec svého kamaráda označil za ránu pod pás. „Jako by mi vyrvali srdce zaživa. Nejbrutálnější věc, co jsem v kariéře zažil,“ řekl serveru The Athletic a deníku Süddeutsche Zeitung. Zažehl rozbušku.

De facto zpochybnil rozhodnutí svých nadřízených, kteří okamžitě reagovali.

„Tyto komentáře neodpovídají jeho pozici kapitána a nesouzní s hodnotami Bayernu,“ řekl agentuře DPA předseda představenstva Oliver Kahn, který Neuera navíc kritizoval za nevhodné načasování rozhovoru před důležitými zápasy.

„Upřednostnil osobní zájmy nad zájmy klubu,“ přidal Salihamidžič. „Na Manuelově místě bych rozhovor nedával. Ničemu to nepomohlo,“ připojil kouč Nagelsmann.

Za Neuera, který si při lyžování po mistrovství světa zlomil nohu a je do konce sezony mimo hru, se podle Bildu postavili někteří spoluhráči. Deník uvádí, že hlavním důvodem Tapalovičova odchodu byly jeho spory s trenérem Nagelsmannem.

Podle něj stál Tapalovič, mimochodem Neuerův blízký přítel a svědek ze svatby, za úniky informací z kabiny.

„Nikdo mi to nevysvětlil,“ řekl k vyhazovu kamaráda Neuer, který s Bayernem získal 28 trofejí a dvakrát v rámci takzvaného treble ovládl v jedné sezoně ligu, domácí pohár i Champions League (2013, 2020).

„Byly pouze řečeny věci, s nimiž nesouhlasím. Neslyšel jsem argumenty, které by vylučovaly variantu, že si spolu všichni promluvíme a věci si vyjasníme. Nás brankáře to rozplakalo, Toniho celý tým miloval,“ poznamenal s tím a připustil, že zvažuje svou budoucnost v klubu.

Ostatně na jeho místo přivedl švýcarského reprezentanta Yanna Sommera, špičkového gólmana, jenž je o dva a půl roku mladší a dostal smlouvu do léta 2025. Podle Kickeru navíc Nagelsmann přestal brát Neuera jako svou spojku v kabině a interní záležitosti raději rozebírá s Joshuou Kimmichem.

I proto si lze poměrně barvitě představit, že se spojení Neuer-Bayern po dvanácti letech rozpadne.

A nebude to hezký rozchod.