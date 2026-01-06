Otázka byla prostá: „Máte kromě Bayernu i jiný vysněný klub?“
„Snad to zůstane mezi námi,“ začal Karl opatrně svou odpověď na nedělní akci, kterou Bayern uspořádal pro fanoušky a pozval na ni několik hráčů prvního týmu.
„Bayern je velký klub a je sen tady hrát. Ale jednoho dne, v určité fázi své kariéry, rozhodně chci přestoupit do Realu Madrid. To je klub mých snů,“ pokračoval.
Z jeho nevinného výrazu jste mohli poznat, že rozhodně nechtěl Bayern, v němž prorazil do velkého fotbalu, urazit. Spíš pod tlakem okamžiku nedokázal narychlo svou odpověď lépe promyslet a naformulovat. Ale vysvětlujte to fanouškům.
„Snad to zůstane mezi námi,“ zopakoval s úsměvem.
Jenže mu muselo být jasné, že to je v dnešní době prakticky nemožné. Jeho výrok se začal velmi rychle šířit a nemálo fanoušků mnichovského celku vysloveně pobouřil.
„Po tomhle můžeš z mého klubu rovnou odejít,“ začali mu vzkazovat pod příspěvky na sociálních sítích. „Tohle se úplně nepovedlo, nechápu ho,“ zněly mírnější reakce.
„Přitom je skvělé, když má někdo už v 17 takové sebevědomí. Přijde mi to upřímné, nikoliv urážlivé či arogantní. Real Madrid má prostě určité kouzlo a hlavně: v životě chcete zkoušet nové věci. Nemusí to být ani o penězích, nýbrž o hledání nové výzvy,“ zastal se ho však legendární záložník Lothar Matthäus. „Naopak by bylo výjimečné, kdyby řekl, že chce celou kariéru strávit v Bayernu.“
Že má Karl k Realu blízko není žádným tajemstvím.
Pravidelně lajkuje příspěvky hráčů madridského celku a jako malý klučina byl dokonce na krátké stáži v klubové akademii, kde se však nakonec neuchytil. Nedělním prohlášením však v očích některých příznivců Bayernu překročil pomyslnou hranici.
„To, co se v reakci na jeho slova strhlo, je neuvěřitelné. A proč? Co špatného řekl? To je jako zakázané zmínit Real Madrid? Má veškeré právo něco podobného říct. Naopak je chválihodné, že se nebojí říct, co si myslí, díky čemuž vyniká z davu. A k tomu je to výborný fotbalista,“ přidal reportér německé divize Sky Sports Florian Plettenberg.
Hráčovou výhodou v nastalé situaci může být, že stejně jako se fanoušci v podobných situacích rychle zmobilizují, často také velmi rychle zapomínají.
Karl vtrhl na velkou scénu začátkem aktuální sezony. Dařilo se mu už v mládežnických kategoriích Bayernu, kde působí od svých 14 let, zaujal v letní přípravě, a tak mu trenér Kompany začal dávat víc a víc příležitostí.
Aktuálně má v 17 zápasech domácí ligy a Champions League bilanci šesti branek a dvou asistencí. Navíc se gólem proti Bruggám (4:0) stal nejmladším klubovým střelcem v milionářské soutěži. Brankou proti Arsenalu pak překonal Kyliana Mbappého a patří mu titul nejmladšího hráče, jenž se prosadil ve dvou po sobě jdoucích zápasech Ligy mistrů.
Nepřekvapí, že fanoušci začali doufat, že se jim před očima rodí nová kluboví legenda.
„Což stále může platit. Vždyť neřekl, že chce odejít do dvou let. Jenom řekl, jaký má sen a moc dobře ví, že s jeho výkony je přestup do Madridu klidně možný,“ doplnil Matthaus, jenž v Bayernu strávil s přestávkou 12 let. „Mimochodem, já jsem taky kdysi chtěl hrát za Real Madrid, ale Inter Milán mě tehdy nepustil.“
Jak se bude vyvíjet Karlova kariéra? Splní si jednou svůj sen?