Bayern získal 35. německý titul čtyři kola před koncem, nastřílel už 109 gólů

  20:27
Fotbalisté Bayernu Mnichov získali 35. titul v bundeslize. Po domácím vítězství 4:2 nad Stuttgartem mají čtyři kola před koncem nedostižný náskok 15 bodů.
Fotbalisté Bayernu Mnichov slaví zisk mistrovského titulu.

Harry Kane, Dayot Upamecano a Josip Stanišič slaví zisk mistrovského titulu.
Trenér Vincent Kompany z Baynernu slaví s hráči zisk mistrovského titulu.
Bavorský velkoklub opět vylepšil vlastní rekord, Norimberk jako druhý nejúspěšnější tým soutěže má na kontě devět trofejí. Heidenheim prohrál ve Freiburgu 1:2, a pokud Mönchengladbach porazí Mohuč, bude jeho šance na záchranu už jen teoretická.

Bayern získal pod vedením kouče Vincenta Kompanyho druhý titul po sobě. V neděli museli svěřenci čerstvě čtyřicetiletého Belgičana zápas otáčet, neboť Stuttgart šel v 21. minutě do vedení trefou Führicha. Guerreiro a Jackson ale slepenými góly strhli brzy vedení na stranu Bayernu a ještě před poločasem zvýšil Davies.

Do druhého poločasu naskočil místo Musialy nejlepší ligový střelec Kane a po sedmi minutách na hřišti přidal 32. ligový gól v sezoně.

Porážku hostů ještě v 89. minutě zmírnil střídající Anders. VfB prohrál podruhé za poslední tři kola a na čtvrtém místě, které jako poslední zaručuje kvalifikaci do Ligy mistrů, má na pátý Hoffenheim už jen dvoubodový náskok.

Freiburg uspěl v domácí soutěži tři dny po postupu do semifinále Evropské ligy přes Celtu Vigo. Na domácím stadionu zvítězil po třech ztrátách. V zápase neudržel poločasové vedení, ale nerozhodný stav zlomil v 83. minutě Eggestein.

Freiburg vyhrál potřetí z posledních čtyř bundesligových zápasů a na sedmém místě tabulky vystřídal Frankfurt. Na šestý Leverkusen, který drží poslední pohárovou pozici, ztrácí devět bodů.

Německá Bundesliga
30. kolo 19. 4. 2026 15:30
Freiburg Freiburg : Heidenheim Heidenheim 2:1 (1:0)
Góly:
24. Manzambi
83. Eggestein
Góly:
59. Zivzivadze
Sestavy:
Atubolu – Kübler (85. Lienhart), Ginter, Ogbus, Günter (C) (78. Makengo) – Eggestein, Manzambi (68. Höfler) – Scherhant (68. Beste), Höler, Grifo – Matanović (68. Suzuki).
Sestavy:
Ramaj – Busch, Mainka (C), Föhrenbach, Behrens – Schöppner, Dorsch (76. Beck), Niehues (46. Zivzivadze) – Ibrahimović (72. C. Conteh), Pieringer, Honsak (76. Schimmer).
Náhradníci:
F. Müller – Irié, M. Philipp, Treu.
Náhradníci:
Feller – Kerber, Siersleben, Traoré, Stergiou.
Žluté karty:
70. Höler
Žluté karty:

Rozhodčí: Patrick Ittrich – Thomas Gorniak, Erick Müller

Počet diváků: 33800

Německá Bundesliga
30. kolo 19. 4. 2026 17:30
Bayern Mnichov Bayern Mnichov : Stuttgart Stuttgart 4:2 (3:1)
Góly:
32. Guerreiro
33. Jackson
37. Davies
52. Kane
Góly:
21. Führich
88. Andrés
Sestavy:
Urbig – Davies (62. Laimer), Itó, Kim Min-čä, Stanišić (85. Ofli) – Goretzka, Kimmich – Díaz (46. Olise), Guerreiro (76. Ndiaye), Musiala (46. Kane) – Jackson.
Sestavy:
Nübel – Hendriks, Chabot, Jeltsch (46. Jaquez), Vagnoman – Stiller (65. Andrés), Karazor – Führich (65. Mittelstädt), el-Chanús, Leweling (75. Demirović) – Tomás (85. Búanání).
Náhradníci:
Neuer – Tah, Upamecano, Pavlović.
Náhradníci:
Bredlow – Assignon, Zagadou, Nartey.

Rozhodčí: Sören Storks

Německá Bundesliga
30. kolo 19. 4. 2026 19:30
zápas probíhá
Mönchengladbach Mönchengladbach : Mohuč Mohuč 1:0 (1:0)
Góly:
7. Scally
Góly:
Sestavy:
Nicolas – Sander, Elvedi, Diks – Scally, Reitz, Engelhardt, Castrop – Bolin, Stöger – Tabaković.
Sestavy:
Batz – da Costa, Posch, Kohr – Caci, Amiri, Sano, Nebel, Veratschnig – Tietz, S. Becker.
Náhradníci:
Olschowsky – Ullrich, Takai, Chiarodia, Mohya, Hack, Reyna, Honorat, Mačino.
Náhradníci:
Rieß – Hanche-Olsen, Mwene, Widmer, Potulski, Kawasaki, Sieb, Bøving, Weiper.
Žluté karty:
Žluté karty:
21. Kohr, 22. Caci

Rozhodčí: Welz – Thomsen, Kessel

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Bayern MnichovBayern 30 25 4 1 109:29 79
2. Borussia DortmundDortmund 30 19 7 4 61:31 64
3. RB LipskoRB Lipsko 30 18 5 7 59:37 59
4. StuttgartStuttgart 30 17 5 8 62:42 56
5. HoffenheimHoffenheim 30 16 6 8 59:44 54
6. LeverkusenLeverkusen 30 15 7 8 60:41 52
7. FreiburgFreiburg 30 12 7 11 44:48 43
8. Eintracht FrankfurtFrankfurt 30 11 9 10 55:57 42
9. AugsburgAugsburg 30 10 6 14 38:54 36
10. MohučMohuč 29 8 9 12 35:44 33
11. Union BerlínUnion Berlín 30 8 8 14 34:52 32
12. 1. FC KölnKolín nad Rýnem 30 7 10 13 44:51 31
13. Hamburger SVHamburg 30 7 10 13 33:48 31
14. Werder BrémyBrémy 30 8 7 15 35:53 31
15. MönchengladbachMönchengladbach 29 7 9 13 35:49 30
16. St. PauliSt. Pauli 30 6 8 16 26:51 26
17. WolfsburgWolfsburg 30 6 6 18 41:66 24
18. HeidenheimHeidenheim 30 4 7 19 33:66 19

1. - 4. : Postup - Liga mistrů, 5. : Postup - Evropská liga, 6. : Postup - Konferenční liga (kvalifikace), 16. : Baráž o udržení, 17. - 18.: Sestup

Hradec - Slavia 2:1, v nastavení rozhodl Darida z penalty, hosté měli dva vyloučené

Fotbalisté Hradce Králové slaví vítězný gól Vladimíra Daridy z pokutového kopu.

Slávističtí fotbalisté ztratili nervy, dva vyloučené hráče a především body. A poprvé v letošním ligovém ročníku prohráli. V třicátém kole, předposledním v základní části, v Hradci Králové absolutně...

Dynamo vám neprodám, i když přijdeme o stadion, odmítla majitelka nabídku Budějovic

Na Ede čekali před zahájením jednání zástupci okresního soudu s obsílkou. (14....

Majitelka budějovického Dynama Nneka Ede dostala dnes před polednem několik hodin na rozhodnutí, jestli bude chtít jednat o prodeji fotbalového klubu do rukou radnice. Hned odpoledne vydala...

Slavia - Plzeň 0:0, chabý šlágr, domácí navíc přišli o vyloučeného Chorého

Tomáš Chorý ze Slavie opouští zápas s Plzní po obdržené červené kartě.

Slávističtí fotbalisté po sedmi zápasech nevyhráli, ale jejich cestu za titulem to výrazně neohrožuje. Nezvládli šlágr 29. ligového kola proti Viktorii Plzeň. Po bezbrankové remíze přišli o dva body...

Bayern v divoké přestřelce vyzrál na Real, semifinále Ligy mistrů si zahraje i Arsenal

Luis Díaz se raduje z trefy do sítě Realu Madrid v odvetném čtvrtfinále Ligy...

Liga mistrů zná všechny semifinalisty. Bayern Mnichov přestřílel v bláznivém odvetném čtvrtfinále Real Madrid 4:3, v dalším kole vyřazovací fáze se střetne s loňskými šampiony z PSG. Postup slaví...

Ústí půjčilo Dynamu vyjednavače. Kubáň: Město vydírá, destrukce nepomáhá nikomu

Schůzka představitelů ústeckého a českobudějovického fotbalu, majitel Viagemu...

Spojuje je nigerijská linka i druhá liga. Ústecký fotbal se postavil za svého konkurenta, tedy za českobudějovické Dynamo, v jeho sporu s městem. Viagem mu poskytl svého vyjednavače. „Ze strany města...

Plzeň - Pardubice 0:1, třetí ztráta za sebou, favorita z brejku nachytal Tanko

Aktualizujeme
Pardubičtí fotbalisté se radují z gólu, který vstřelil Abdullahi Tanko.

Plzeňským fotbalistům se šance na druhou příčku a tím možnost bojovat o kvalifikaci Ligy mistrů o pořádný kus vzdálila. Ve 30. kole Chance Ligy, předposledním v základní části, překvapivě podlehli...

City zvládlo šlágr s Arsenalem a zamotává boj o titul. Liverpool slaví v derby

Útočník Erling Haaland z Manchesteru City střílí vítězný gól v utkání proti...

Situace o titul v anglické fotbalové lize se opět zdramatizovala. Druhý Manchester City totiž ve šlágru 33. kola porazil vedoucí Arsenal 2:1. Odstup na soupeře tak snížil na tři body, navíc má zápas...

19. dubna 2026  20:24

Chápu, že Bořilovi bouchly saze. Dostal žlutou kartu za nic, hájil kapitána Kušej

Rozlícený slávistický kapitán Jan Bořil inkasuje červenou kartu v závěru utkání...

Potřetí v jarní části sezony fotbalové ligy nastoupil v základní sestavě, ale celé utkání zase neodehrál. Slávista Vasil Kušej v Hradci Králové nebyl výrazný a tým poprvé prohrál. „Myslím, že se to...

19. dubna 2026  20:10

Nepochopitelná rozhodnutí, zlobil se kouč Trpišovský. Bořil? Nechal průchod frustraci

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský během utkání v Hradci

Nevymlouval se, nestěžoval si, ale bylo na něm poznat, že vztek v sobě dusí. „V jednom zápase uděláme věci, které jsme neudělali za celou sezonu. Všechno špatně,“ prohlásil trenér slávistických...

19. dubna 2026  18:17,  aktualizováno  19:28

Žižkov zachránil remízu s rezervou Baníku, Opava doma podlehla béčku Slavie

Momentka z druholigového utkání Jihlava - Zbrojovka Brno

Fotbalisté Žižkova díky gólu v nastavení zachránili doma ve 24. kole druhé ligy s Ostravou B alespoň remízu 2:2. Viktoria ztratila další body po minulé porážce s vedoucí Zbrojovkou Brno. Třetí Opava,...

19. dubna 2026  13:05,  aktualizováno  18:45

Zápas Sigmy se Slováckem v režii VAR. Ty prostoje jsou hrozné, reagoval Skuhravý

Patrik Blahút ze Slovácka opouští po červené kartě hřiště v utkání s Olomoucí.

Videoblázinec v Olomouci. Pětkrát šel v neděli odpoledne do akce VAR a až na poslední případ, který skončil nerozhodně, vždy v neprospěch Slovácka. To ve dvojnásobném oslabení statečně vzdorovalo,...

19. dubna 2026  18:33

Hradec - Slavia 2:1, v nastavení rozhodl Darida z penalty, hosté měli dva vyloučené

Fotbalisté Hradce Králové slaví vítězný gól Vladimíra Daridy z pokutového kopu.

Slávističtí fotbalisté ztratili nervy, dva vyloučené hráče a především body. A poprvé v letošním ligovém ročníku prohráli. V třicátém kole, předposledním v základní části, v Hradci Králové absolutně...

19. dubna 2026  14:59,  aktualizováno  17:30

Olomouc - Slovácko 2:1, úspěšná Hapalova premiéra, hosté dohrávali v devíti

Hráči Olomouce slaví gól proti Slovácku.

Úspěšnou premiéru na lavičce fotbalistů Olomouce má za sebou Pavel Hapal. Ve 30. kole Chance Ligy si jeho svěřenci doma poradili se Slováckem 2:1, když hosté dohrávali v devíti po červených kartách...

19. dubna 2026  15:32

Chybí urputnost. Bídné výkony Baníku trápí i první šampiony klubu z roku 1976

Vedení Baníku Ostrava ocenilo před utkáním s Bohemians Praha mistry republiky z...

V duchu setkání šampionů se nesla fotbalová sobota v Ostravě. Členové spolku Baník Baníku se zástupci klubu připravili setkání někdejších úspěšných ostravských hráčů v čele se šampiony z roku 1976....

19. dubna 2026  13:56

Vrbovi jsme občas volali ve tři ráno, směje se Kolář. Na titul mysleli rok dopředu

Premium
Daniel Kolář v dresu Plzně

Hrát kámen, nůžky, papír o zaplacení útraty v restauraci? To bývala důležitá „střižba“ a ukázka zdravé nálady v partě plzeňských fotbalistů, která Viktorii před 15 lety dotáhla k prvnímu titulu v...

19. dubna 2026

Stoper Bammens se těší na Plzeň: Hrošovský je u nás legenda, každý ho zná

Pardubický obránce Simon Bammens se snaží zastavit útočnou akci Bohemians.

Nedělní bitvu v Plzni by nedočkavě vyhlížel tak jako tak. Ale pro Simona Bammense, belgického stopera fotbalových Pardubic, má duel první ligy ještě další přidanou hodnotu. Na trávníku totiž narazí i...

19. dubna 2026  10:22

