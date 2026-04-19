Bayern získal 35. německý titul čtyři kola před koncem, nastřílel už 109 gólů

Bavorský velkoklub opět vylepšil vlastní rekord, Norimberk jako druhý nejúspěšnější tým soutěže má na kontě devět trofejí. Heidenheim prohrál ve Freiburgu 1:2, a pokud Mönchengladbach porazí Mohuč, bude jeho šance na záchranu už jen teoretická.
Bayern získal pod vedením kouče Vincenta Kompanyho druhý titul po sobě. V neděli museli svěřenci čerstvě čtyřicetiletého Belgičana zápas otáčet, neboť Stuttgart šel v 21. minutě do vedení trefou Führicha. Guerreiro a Jackson ale slepenými góly strhli brzy vedení na stranu Bayernu a ještě před poločasem zvýšil Davies.
Do druhého poločasu naskočil místo Musialy nejlepší ligový střelec Kane a po sedmi minutách na hřišti přidal 32. ligový gól v sezoně.
Porážku hostů ještě v 89. minutě zmírnil střídající Anders. VfB prohrál podruhé za poslední tři kola a na čtvrtém místě, které jako poslední zaručuje kvalifikaci do Ligy mistrů, má na pátý Hoffenheim už jen dvoubodový náskok.
Freiburg uspěl v domácí soutěži tři dny po postupu do semifinále Evropské ligy přes Celtu Vigo. Na domácím stadionu zvítězil po třech ztrátách. V zápase neudržel poločasové vedení, ale nerozhodný stav zlomil v 83. minutě Eggestein.
Freiburg vyhrál potřetí z posledních čtyř bundesligových zápasů a na sedmém místě tabulky vystřídal Frankfurt. Na šestý Leverkusen, který drží poslední pohárovou pozici, ztrácí devět bodů.
24. Manzambi
83. Eggestein
59. Zivzivadze
Atubolu – Kübler (85. Lienhart), Ginter, Ogbus, Günter (C) (78. Makengo) – Eggestein, Manzambi (68. Höfler) – Scherhant (68. Beste), Höler, Grifo – Matanović (68. Suzuki).
Ramaj – Busch, Mainka (C), Föhrenbach, Behrens – Schöppner, Dorsch (76. Beck), Niehues (46. Zivzivadze) – Ibrahimović (72. C. Conteh), Pieringer, Honsak (76. Schimmer).
F. Müller – Irié, M. Philipp, Treu.
Feller – Kerber, Siersleben, Traoré, Stergiou.
70. Höler
Rozhodčí: Patrick Ittrich – Thomas Gorniak, Erick Müller
Počet diváků: 33800
32. Guerreiro
33. Jackson
37. Davies
52. Kane
21. Führich
88. Andrés
Urbig – Davies (62. Laimer), Itó, Kim Min-čä, Stanišić (85. Ofli) – Goretzka, Kimmich – Díaz (46. Olise), Guerreiro (76. Ndiaye), Musiala (46. Kane) – Jackson.
Nübel – Hendriks, Chabot, Jeltsch (46. Jaquez), Vagnoman – Stiller (65. Andrés), Karazor – Führich (65. Mittelstädt), el-Chanús, Leweling (75. Demirović) – Tomás (85. Búanání).
Neuer – Tah, Upamecano, Pavlović.
Bredlow – Assignon, Zagadou, Nartey.
Rozhodčí: Sören Storks
7. Scally
Nicolas – Sander, Elvedi, Diks – Scally, Reitz, Engelhardt, Castrop – Bolin, Stöger – Tabaković.
Batz – da Costa, Posch, Kohr – Caci, Amiri, Sano, Nebel, Veratschnig – Tietz, S. Becker.
Olschowsky – Ullrich, Takai, Chiarodia, Mohya, Hack, Reyna, Honorat, Mačino.
Rieß – Hanche-Olsen, Mwene, Widmer, Potulski, Kawasaki, Sieb, Bøving, Weiper.
21. Kohr, 22. Caci
Rozhodčí: Welz – Thomsen, Kessel