Nejhorší zápas, kritizují po prohře Alonsa. Třetiligový trpaslík získá stovky milionů

Leverkusen je smutnou součástí jedné z největších senzací v německém fotbale v posledních letech. V úterý večer v semifinále Německého poháru podlehl v Bielefeledu třetiligové Arminii 1:2. „Podali jsme podprůměrný výkon,“ řekl Hrádecký.

Abyste pochopili, Bayer je loňský mistr bundesligy i vítěz domácí pohárové soutěže. Zatímco loni prožil historickou sezonu, ta letošní do úterního večera byla druhá nejlepší. V bundeslize je pořád ve hře o obhajobu, byť sedm kol před koncem na vedoucí Bayern Mnichov ztrácí šest bodů.

Postup přes Bielefeled do finále „DFB Pokalu“ se bral jako jistá věc. Jenže ouha. Zatímco hráči v červených dresech opouštěli hřiště se sklopenými hlavami, domácí bouřlivě slavili s fanoušky, kteří zaplavili hřiště.

Radost fotbalistů Arminie Bielefeld. V semifinále Německého poháru třetiligový tým právě vyřadil obhájce trofeje a velkého favorita Leverkusen.

Přes dresy oblékli speciálně vyrobená černá trika s nápisem „120 let Bielefeldu. Od založení až po finále Berlíně.“ Výročí klubu připadá na 3. května, finále se hraje o tři týdny později. Soupeřem bude Stuttgart, nebo Lipsko.

Arminia je čtvrtým třetiligovým klubem, který se probojoval do finále, před ní se to povedlo Chotěbuzi, Unionu Berlín a béčku Herthy Berlín. A vůbec prvním od založení bundesligy v roce 1963, který vyřadil čtyři prvoligové týmy. Před Leverkusenem si Bielefeld podal Brémy, Freiburg a Union Berlín, v prvním kole vyřadil ještě druholigový Hannover.

„Nemůžu tomu uvěřit,“ řekl do mikrofonu televize Sky střelec branky na 1:1 Marius Wörl. „Byla to tak těžká cesta, ale ne nezasloužená.“ Vítězný gól dal v nastavení první půle Maximilian Grosser. Leverkusen vedl od 17. minuty. V tu chvíli všechno vypadalo normálně, ale nebylo.

Granit Xhaka a Patrik Schick poslouchají výtky neznámého muže po utkání s Bielefeldem.

„A to i kvůli špatné taktice trenéra Xabi Alonsa,“ píše v komentáři magazín Kicker. „Bayer předvedl výkon, který ani zdaleka nenaplnil očekávání a neodrážel kvalitu jejich kádru. Ze hry měl jen jednu šanci ke vstřelení branky, jinak si pomáhal stejně jako při gólu Taha standardkami.“

Tu příležitost ze hry měl v 81. minutě Patrik Schick. Po centru Frimponga si český útočník odskočil od bránícího hráče, měl docela dost času a prostoru, hlavičkoval křížem, ale míč se otřel o vnější tyč.

Bayer se vůbec do zápasu nedostal. Kde byly důslednost v soubojích, schopnost předvídat, ochota bojovat o každý míč? Hru provázely nepřesnosti, nákopy, mezery v defenzívě. Seznam nedostatků byl příliš dlouhý.

Navíc trenér Xabi Alonso se zprotivil svému přesvědčení. Lekl se rozbitého hřiště, rezignoval na kombinační hru, která je jeho týmu vlastní, a zvolil dlouhé nákopy. Ale co pak jsou Schick, Frimpong, Adli či Palacios typy hráčů, kteří se budou ve vzduchu bít s narostlými chasníky?

„Tímhle herním plánem dal Xabi Alonso soupeři šanci,“ zmínil Kicker.

„Asi ten plán nebyl dobrý,“ řekl kouč v televizním rozhovoru.

Policejní těžkooděnci hlídají sektor s fanoušky Leverkusenu po semifinále Německého poháru v Bielefeldu.

„Ne, plán zápasu byl špatný. Ale co je mnohem vážnější: Xabi Alonso se během celých devadesáti minut ani nepokusil to změnit. V poločase, kdy Bayer prohrával, vůbec nereagoval a do hry poslal jen dalšího útočníka Bonifaceho. Trenér, který v minulosti opakovaně prokázal svou skvělou schopnost správně číst vývoj zápasu, se v Bielefeldu zdržel plánu B, kombinačního fotbalu, který ve skutečnosti představuje plán A,“ zdůraznil komentátor Kickeru.

„Xabi Alonso zahodil obrovskou příležitost – byť za aktivní podpory svých hráčů. Dosažení finále a vyhlídka na třetí trofej během dvou sezon by se pozitivně přeneslo do zbývajících sedmi kol bundesligy. Místo toho musí strávit největší zklamání za dva a půl roku, co je u týmu.“ Mimochodem, Xabi Alonso jako trenér Leverkusenu prohrál vůbec první zápas v Německém poháru.

Pro Leverkusen je to další facka, v březnu v osmifinále Ligy mistrů dvakrát jasně podlehl Bayernu Mnichov (0:3 a 0:2).

„V Bielefeldu to byl zdaleka nejhorší zápas sezony,“ prohlásil záložník Robert Andrich pro televizi ARD. „Přitom to pro nás bylo nejdůležitější utkání ze všech a my ho totálně zkazili. Chybělo nám všechno, Bielefeld byl lepší. V útoku jsme se neprosadili a vzadu dělali chyby. Pak nemůžete porazit žádný tým na světě.“

Bonusy v Německém poháru 1. kolo: 209 453 euro (5 236 325 korun)

2. kolo: 418 906 (10 472 650)

3. kolo: 837 813 (20 945 325)

čtvrtfinále: 1 675 625 (41 890 625)

semifinále: 3 351 250 (83 781 250)

poražený finalista: 2 880 000 (72 milionů)

vítěz: 4 320 000 (108 milionů) Celkem, poražený finalista: 234 326 175 korun

Celkem, vítěz: 270 326 175 korun Finalisté obdrží ještě pětačtyřicetiprocentní podíl ze vstupného, což může být i 2 miliony eur, asi 50 milionů korun.

A Bielefeld?

Ještě na jaře 2022 hrál nejvyšší německou soutěž. O rok později sestoupil i z druhé ligy, když nezvládli baráž s Wehenem. V minulé sezoně dokonce ve třetí lize bojoval o záchranu. Letos hraje o postup.

Osm kol před koncem je čtvrtý s bodovým odstupem na třetí Saarbrücken, na druhou Chotěbuz ztrácí pět bodů, na vedoucí Drážďany ještě o bod víc. Do druhé bundesligy přímo postupují dva, třetí hraje baráž s týmem, který skončí třetí od konce v druhé lize.

Za dosavadní cestu pohárem na bonusech a vstupném vydělal klub přibližně 7,5 milionu eur, v přepočtu asi 190 milionů korun. Vítěz finále získá 4,32 milionu eur, poražený finalista 2,88 milionu eur. Plus obdrží 45 procent z tržeb za vstupné.

Když finále prohraje, odhadem by pohárová jízda mohla klubu vynést 12 milionů eur, v přepočtu to dělá už teď jistých 300 milionů korun.

Na další miliony si Arminia může přijít v evropských pohárech. Pokud v berlínském finále zvítězí, zajistí si účast v základní fázi Evropské ligy. Za to je základní bonus 4,31 milionů eur (108 milionů korun).