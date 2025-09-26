Bayern deklasoval Brémy a je dál stoprocentní, Kane vstřelil stý gól za klub

  22:47
Fotbalisté Bayernu Mnichov porazili v předehrávce 5. kola německé bundesligy 4:0 Brémy a zůstali v čele tabulky s plným počtem bodů. Dvakrát se trefil anglický kanonýr Harry Kane, jenž už má na kontě deset branek a na začátku svého třetího ročníku v Bayernu zaokrouhlil svůj počet gólů za klub v soutěžních zápasech na 100.
Harry Kane oslavuje svůj gól z penalty. | foto: Reuters

Kane potřeboval na stovku branek 104 zápasů a stihl to tak rychleji než dva skvělí střelci poslední doby: Cristiano Ronaldo v Realu Madrid a Erling Haaland v Manchesteru City potřebovali na 100 gólů 105 utkání.

Skóre otevřel ve 22. minutě Jonathan Tah patičkou, kterou ještě tečoval jeho spoluhráč Luis Díaz. Kane se poprvé prosadil ve 45. minutě z pokutového kopu, jenž byl nařízen za faul na něj, a byl to jeho osmnáctý ligový gól z osmnácté penalty za Bayern.

Jubilejní branku si kapitán anglické reprezentace připsal dvacet minut po přestávce po rychlém brejku a Díazově přihrávce. Skóre završil v 87. minutě z úhlu Konrad Laimer.

Brémy jsou po čtvrté porážce v sezoně se čtyřmi body čtrnácté.

Německá Bundesliga
5. kolo 26. 9. 2025 20:30
Bayern Mnichov Bayern Mnichov : Werder Brémy Werder Brémy 4:0 (2:0)
Góly:
22. Díaz
45. Kane
65. Kane
88. Laimer
Góly:
Sestavy:
Neuer (C) – Boey, Upamecano, Tah, Laimer – Goretzka (62. Kimmich), Bischof – Olise (78. Karl), Gnabry (62. Guerreiro), Díaz (85. Mike) – Kane (78. Jackson).
Sestavy:
Hein – Sugawara, Friedl (C), Coulibaly, Agu (80. I. Schmidt) – Lynen, Stage (80. Bittencourt) – Puertas (62. Boniface), Schmid, Mbangula (80. Čović) – Njinmah (73. Grüll).
Náhradníci:
Ulreich – Kiala, Kim Min-čä, Pavlović.
Náhradníci:
Kolke – Alvero, Pieper, Topp.
Žluté karty:
16. Gnabry, 66. Kimmich
Žluté karty:

Rozhodčí: Willenborg – Thielert, Seidel

Počet diváků: 75000

Výsledky

