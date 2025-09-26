Bayern deklasoval Brémy a je dál stoprocentní, Kane vstřelil stý gól za klub

Kane potřeboval na stovku branek 104 zápasů a stihl to tak rychleji než dva skvělí střelci poslední doby: Cristiano Ronaldo v Realu Madrid a Erling Haaland v Manchesteru City potřebovali na 100 gólů 105 utkání.
Skóre otevřel ve 22. minutě Jonathan Tah patičkou, kterou ještě tečoval jeho spoluhráč Luis Díaz. Kane se poprvé prosadil ve 45. minutě z pokutového kopu, jenž byl nařízen za faul na něj, a byl to jeho osmnáctý ligový gól z osmnácté penalty za Bayern.
Jubilejní branku si kapitán anglické reprezentace připsal dvacet minut po přestávce po rychlém brejku a Díazově přihrávce. Skóre završil v 87. minutě z úhlu Konrad Laimer.
Brémy jsou po čtvrté porážce v sezoně se čtyřmi body čtrnácté.
22. Díaz
45. Kane
65. Kane
88. Laimer
Neuer (C) – Boey, Upamecano, Tah, Laimer – Goretzka (62. Kimmich), Bischof – Olise (78. Karl), Gnabry (62. Guerreiro), Díaz (85. Mike) – Kane (78. Jackson).
Hein – Sugawara, Friedl (C), Coulibaly, Agu (80. I. Schmidt) – Lynen, Stage (80. Bittencourt) – Puertas (62. Boniface), Schmid, Mbangula (80. Čović) – Njinmah (73. Grüll).
Ulreich – Kiala, Kim Min-čä, Pavlović.
Kolke – Alvero, Pieper, Topp.
16. Gnabry, 66. Kimmich
Rozhodčí: Willenborg – Thielert, Seidel
Počet diváků: 75000