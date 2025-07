Autor: iDNES.cz , ČTK

Německý fotbalový vicemistr Bayer Leverkusen utrpěl na úvod herní přípravy na soustředění v Brazílii debakl 1:5 od juniorky Flamenga. Debut zhořkl novému kouči Eriku ten Hagovi, byť poté řekl, že na výsledcích v přípravě mu nezáleží. Do zápasu v Riu de Janeiro zasáhl i reprezentační útočník Patrik Schick, který přišel na hřiště při hromadném střídání až po hodině hry za stavu 0:5. Bayer od posíleného výběru Flamenga do 20 let čtyřikrát inkasoval v prvním poločase, kdy byl na hřišti spíše záložní tým s šesti teenagery v sestavě.