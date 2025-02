Schickovi se vrátil konkurent. Možná budou hrát spolu, naznačil kouč Alonso

Ještě minulý týden se zdálo, že se situace vyřeší sama.

Boniface měl namířeno do Saudské Arábie a v Německu to brali v podstatě jako hotovou věc. Jednání potvrdil i kouč Xabi Alonso na tiskové konferenci před utkáním Ligy mistrů se Spartou (2:0).

Ve 24 letech by to bylo překvapivé, ale pro Schicka z hlediska vytížení ideální. „Victora chápu, každý to má nastavené jinak,“ pravil český útočník a zdůraznil, že pro něj není Saudská Arábie téma.

Jenže nakonec je všechno jinak. An-Nasr, za nějž hraje i hvězdný Cristiano Ronaldo, si nakonec vybral jinou variantu. Za jedenadvacetiletého Jhona Durána z Aston Villy vypláznul 77 milionů eur (zhruba dvě miliardy korun) a udělal z něj druhý nejdražší přestup tamní soutěže.

A Boniface místo odchodu zamířil rovnou do základu. Proti Hoffenheimu pak potřeboval jen patnáct minut, aby z ostrého úhlu poslal do sítě nabídku Alejandra Grimalda a otevřel skóre.

„Musím ho pochválit, měl opravdu náročný týden. Z mého pohledu je naprosto legitimní, že když vám přijde podobná nabídka, musíte se nad ní pořádně zamyslet. A je působivé, v jaké formě pak naskočil do zápasu, ten gól nám hodně pomohl,“ chválil ho kapitán Lukáš Hrádecký.

Vypadá to však, že Boniface tak snadno Schicka ze sestavy nevyžene.

Fotbalisté Leverkusenu se radují z gólu.

„Jestli mu nasazením vyjadřuju důvěru? Tu jsem v něj měl vždycky. Bylo to hlavně důležité pro jeho psychiku po zranění. Minulý týden byl zvláštní, skoro až nepříjemný,“ vysvětloval kouč Xabi Alonso. „Bylo důležité, aby znovu cítil podporu fanoušků. Je soustředěný a potřebujeme ho na druhou půlku sezony. Ale budeme potřebovat celý kádr.“

O poločase pak Boniface stáhl, aby nasadil Schicka. Jako by chtěl oběma stejnou porcí minut naznačit: „A teď mi ukažte, kdo si zaslouží hrát víc.“

Schick se pět minut po nástupu prodral k odraženému balonu a přesnou dělovkou pod břevno zpečetil výhru Leverkusenu. A možná by přidal i další trefy, kdyby po hodině hry Grimaldo neobdržel žlutou kartu a domácí nemuseli dohrávat v deseti.

Po utkání se samozřejmě 29letého českého kanonýra reportéři hned ptali, co na návrat konkurenta říká a jak to s nimi aktuálně vypadá. „Vím, jak příjemný pocit to je, když se po dlouhé pauze trefíte,“ odvětil s úsměvem Schick.

Přímou odpověď na otázku z něj dostat nedokázali. „Každý chce samozřejmě hrát od začátku,“ pokrčil nevinně rameny.

Leverkusen každopádně bude řešit dilema.

Boniface je talent, který v předminulé sezoně vyletěl v Belgii. V dresu německého celku na sebe v uplynulém mistrovském ročníku upoutal ještě větší pozornost a na začátku toho aktuálního byl první volbou. Jenže Schick se při jeho absenci rozstřílel do výtečné formy a aktuálně je třetím nejlepší ligovým střelcem. Bylo by nefér ho jen tak zase posadit na lavičku.

Varianta se střídáním o poločase dlouhodobě fungovat nemůže, na to by nejspíš nepřistoupil ani jeden z nich. Alonso tak bude muset učinit zásadní rozhodnutí. Nebo ne?

„Možná by mohli hrát spolu...,“ zamyslel se po utkání španělský stratég.

Pro Leverkusen by to však znamenalo upravit současný herní systém. Na trávníku by totiž rázem měl dva čistokrevné hrotové útočníky, robustní bijce. To by ho ve výsledku mohlo spíš limitovat, jelikož by mu chyběla potřebná rychlost i kreativita.

Alonso to nebude mít jednoduché. Jak se nakonec rozhodne?