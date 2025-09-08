Leverkusen oznámil náhradu za Ten Haga. Schicka a spol. povede Hjulmand

Autor: ,
  15:23
Fotbalisty Leverkusenu včetně českého reprezentanta Patrika Schicka povede Kasper Hjulmand. Loňský bundesligový mistr uvedl, že s bývalým trenérem dánské reprezentace podepsal smlouvu do roku 2027. Nahradil nizozemského kolegu Erika ten Haga, jenž vydržel na lavičce Bayeru pouhá dvě kola a stal se nejrychleji odvolaným koučem v historii německé ligy.
Dánský trenér Kasper Hjulmand během utkání s Anglií.

Dánský trenér Kasper Hjulmand během utkání s Anglií. | foto: AP

Třiapadesátiletý Hjulmand naposledy vedl dánské národní mužstvo. Loni v červenci po mistrovství Evropy skončil, požádal o rozvázání smlouvy, aby tým dostal novou energii. Od té doby byl bez angažmá a podle Kickeru v lednu odmítl nabídku vést národní tým Belgie. V Německu už trénoval v sezoně 2014/15 Mohuč.

Schick je bez trenéra. Ten Haga odvolali z Leverkusenu nejrychleji v historii ligy

Ten Hag se 1. července ujal mužstva místo úspěšného španělského trenéra Xabiho Alonsa, jenž v sezoně 2023/24 dovedl Leverkusen k prvnímu ligovému titulu v historii a do finále Evropské ligy. Letos se vrátil do Realu Madrid.

V Leverkusenu však nizozemský kouč vydržel jen dva měsíce. Odešel s porážkou proti Hoffenheimu a remíze s Brémami. Hjulmanda čeká soutěžní premiéra po reprezentační přestávce v pátek proti Frankfurtu.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Bayern MnichovBayern 2 2 0 0 9:2 6
2. Eintracht FrankfurtFrankfurt 2 2 0 0 7:2 6
3. 1. FC KölnKolín nad Rýnem 2 2 0 0 5:1 6
4. Borussia DortmundDortmund 2 1 1 0 6:3 4
5. St. PauliSt. Pauli 2 1 1 0 5:3 4
6. WolfsburgWolfsburg 2 1 1 0 4:2 4
7. AugsburgAugsburg 2 1 0 1 5:4 3
8. StuttgartStuttgart 2 1 0 1 2:2 3
9. HoffenheimHoffenheim 2 1 0 1 3:4 3
10. Union BerlínUnion Berlín 2 1 0 1 2:4 3
11. RB LipskoRB Lipsko 2 1 0 1 2:6 3
12. LeverkusenLeverkusen 2 0 1 1 4:5 1
13. MohučMohuč 2 0 1 1 1:2 1
14. MönchengladbachMönchengladbach 2 0 1 1 0:1 1
15. Hamburger SVHamburg 2 0 1 1 0:2 1
16. Werder BrémyBrémy 2 0 1 1 4:7 1
17. HeidenheimHeidenheim 2 0 0 2 1:5 0
18. FreiburgFreiburg 2 0 0 2 2:7 0

1. - 4. : Postup - Liga mistrů, 5. : Postup - Evropská liga, 6. : Postup - Konferenční liga (kvalifikace), 16. : Baráž o udržení, 17. - 18. : Sestup

