Leverkusen oznámil náhradu za Ten Haga. Schicka a spol. povede Hjulmand

Třiapadesátiletý Hjulmand naposledy vedl dánské národní mužstvo. Loni v červenci po mistrovství Evropy skončil, požádal o rozvázání smlouvy, aby tým dostal novou energii. Od té doby byl bez angažmá a podle Kickeru v lednu odmítl nabídku vést národní tým Belgie. V Německu už trénoval v sezoně 2014/15 Mohuč.
Schick je bez trenéra. Ten Haga odvolali z Leverkusenu nejrychleji v historii ligy
Ten Hag se 1. července ujal mužstva místo úspěšného španělského trenéra Xabiho Alonsa, jenž v sezoně 2023/24 dovedl Leverkusen k prvnímu ligovému titulu v historii a do finále Evropské ligy. Letos se vrátil do Realu Madrid.
V Leverkusenu však nizozemský kouč vydržel jen dva měsíce. Odešel s porážkou proti Hoffenheimu a remíze s Brémami. Hjulmanda čeká soutěžní premiéra po reprezentační přestávce v pátek proti Frankfurtu.