Yamalova penalta stačila jen na remízu, Barcelonu proti Vallecanu podržel gólman

Autor: ,
  23:58
Fotbalisté Barcelony ve 3. kole španělské ligy remizovali s Vallecanem 1:1 a utrpěli první ztrátu v sezoně. Obhájce titulu od porážky zachránil řadou povedených a důležitých zákroků ve druhém poločase brankář Joan García.
Skleslý Lamine Yamal po vyrovnávací trefě Vallecana.

Skleslý Lamine Yamal po vyrovnávací trefě Vallecana. | foto: AP

Barcelonský kouč Hansi Flick sleduje utkání s Vallecanem.
Lamine Yamal proměňuje pokutový kop proti Vallecanu.
Lamine Yamal se po proměněné penaltě proti Vallecanu raduje se spoluhráči.
Fanoušci Vallecana během utkání s Barcelonou.
5 fotografií

Barcelona otevřela skóre ve 40. minutě z penalty. Střelcem byl faulovaný Yamal. Domácí se dožadovali přezkumu penaltového zákroku u videa, VAR ale kvůli selháni techniky nebyl k dispozici. Olmo mohl těsně před přestávkou zvýšit, ale z dobré pozice přestřelil.

Po přestávce si domácí tým proti favoritovi vytvořil nezvykle velký tlak. Katalánce držel ve hře skvěle chytající García a také několikrát zvednutý praporek asistenta rozhodčího. V 67. minutě ale nakonec hostující gólman kapituloval, střelcem branky byl střídající Pérez, jenž se trefil poprvé od letního přestupu z Valencie.

Lamine Yamal se po proměněné penaltě proti Vallecanu raduje se spoluhráči.

Domácí mohli výsledek otočit, ale García se opět několikrát zaskvěl a zachránil spoluhráčům alespoň bod. Jedinými stoprocentními kluby zůstaly v lize Bilbao, které uspělo na hřišti Betisu Sevilla 2:1, a Real Madrid.

Bilbao poslal do vedení těsně před uplynutím hodiny hry vlastním gólem domácí obránce Bartra a pět minut před koncem zvýšil obránce Paredes. Betis se zmohl už jen na zmírnění porážky, v sedmé minutě nastavení zpečetil skóre střídající Bakambu. Real poprvé v sezoně prohrál a na kontě má pět bodů.

Villarreal přišel v závěru utkání na hřišti Celty Vigo o vítězství a při remíze 1:1 poprvé v novém ročníku inkasoval a ztratil body. Skóre otevřel osm minut po přestávce zásluhou spolupráce Etty Eyonga a Pépého, jenž se prosadil ve druhém zápase po sobě.

Celta srovnala ve čtvrté nastavené minutě. Rueda hlavou sklepl míč na Iglesiase a zkušený útočník se stejným způsobem z bezprostřední blízkosti nemýlil. Vigo v nové sezoně stále čeká na výhru a potřetí za sebou remizovalo výsledkem 1:1.

Španělská La Liga
3. kolo 31. 8. 2025 21:30
Rayo Vallecano Rayo Vallecano : FC Barcelona FC Barcelona 1:1 (0:1)
Góly:
67. F. Pérez
Góly:
40. Yamal
Sestavy:
Batalla – Rațiu, Lejeune, Felipe (76. Valentín), Chavarría – Palazón (C) (90+3. Espino), Ciss, U. López (59. F. Pérez), Á. García (90+3. Gumbau) – P. Díaz – De Frutos (76. Camello).
Sestavy:
J. García – Koundé, E. García, Christensen, Balde (78. G. Martín) – de Jong (C), Pedri – Yamal, Olmo (62. F. López), Raphinha (62. Rashford) – Torres (78. Lewandowski).
Náhradníci:
Cárdenas – Balliu, Becerra, Pelayo Fernández, Nteka, Trejo, Vertrouwd.
Náhradníci:
Kochen, Szczęsny – Araújo, Casadó, Cubarsí, Pedro Fernández, T. Fernández, Torrents.
Žluté karty:
38. Batalla, 38. Óscar Trejo, 45. U. López, 90+4. Chavarría
Žluté karty:
57. Koundé

Rozhodčí: Busquets Ferrer – García González, Díaz González

Počet diváků: 14438

Španělská La Liga
3. kolo 31. 8. 2025 17:00
Celta Vigo Celta Vigo : Villarreal Villarreal 1:1 (0:0)
Góly:
90+4. B. Iglesias
Góly:
53. Pépé
Sestavy:
Radu – J. Rodríguez (75. Mingueza), Domínguez, Manu Fernández, Rueda, Sotelo – M. Román (71. Moriba), Carreira, Aspas (71. Swedberg) – Durán (62. Damián Rodríguez), Zaragoza (62. B. Iglesias).
Sestavy:
J. Reis – Cardona, R. Marín, Foyth – Mouriño, Buchanan (77. Achúmáš), Comesaña, P. Gueye (77. Parejo), Moleiro (69. Partey), Pépé (85. Veiga) – Etta Eyong.
Náhradníci:
Villar – H. Álvarez, Beltrán, El Abdellaoui, Jutglà, Lago, Ristić.
Náhradníci:
Conde – Pedraza, A. Altimira, P. Navarro.
Žluté karty:
67. M. Román
Žluté karty:
70. P. Gueye

Rozhodčí: Quintero

Španělská La Liga
3. kolo 31. 8. 2025 19:00
Real Betis Real Betis : Athletic Bilbao Athletic Bilbao 1:2 (0:0)
Góly:
90+7. Bakambu
Góly:
60. Bartra (vla.)
85. Paredes
Sestavy:
Valles – Ortiz (89. Bellerín), Bartra (C), Natan, Firpo – S. Altimira, Lo Celso (89. Ávila), Fornals – P. García (73. Deossa), C. Hernández, Riquelme (73. Bakambu).
Sestavy:
Simón – Areso (75. Gorosabel), Vivian, Paredes, Berchiche – Jauregizar, Prados (62. Vesga) – I. Williams (C) (75. Sannadi), Sancet (85. U. Gómez), N. Williams (85. R. Navarro) – Berenguer.
Náhradníci:
Adrián, García – V. Gómez, D. Llorente, R. Rodríguez, M. Roca, D. Pérez.
Náhradníci:
Padilla – Boiro, de Luis, N. Serrano, Rego, Izeta, Guruzeta.
Žluté karty:
90+11. Firpo
Žluté karty:
45+1. Prados, 72. Vivian, 90+8. Sannadi, 90+11. Berenguer
Červené karty:
Červené karty:
90+9. Padilla, 90+10. Valverde (hlavní trenér)

Rozhodčí: Díaz de Mera – Santaúrsula, Campo.

Počet diváků: 65222

Španělská La Liga
3. kolo 31. 8. 2025 19:30
Espaňol Barcelona Espaňol Barcelona : Osasuna Osasuna 1:0 (0:0)
Góly:
53. Carlos Romero
Góly:
Sestavy:
Dmitrović – el-Hilálí, Calero, Cabrera, Carlos Romero – P. Lozano, Expósito (66. González de Zarate) – Dolan (79. Koleosho), P. Milla (79. Terrats), Puado (C) (84. Rubio) – K. García (66. Roberto Fernández).
Sestavy:
S. Herrera (C) – Boyomo, Catena, Cruz – Rosier, Torró, M. Gómez (66. Rubén García), Moncayola (84. Barja) – V. Muñoz, Budimir, Oroz.
Náhradníci:
Fortuño – J. Carreras, A. Roca, Salinas, R. Sánchez, Pickel, Riedel.
Náhradníci:
A. Fernández – Benito, Raúl García, Herrando, I. Muñoz, Osambela.
Žluté karty:
24. Expósito, 84. Puado
Žluté karty:
59. V. Muñoz, 90+5. Torró

Rozhodčí: Sesma – Rodríguez, Martín-Consuegra

Počet diváků: 29780

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu

4. kolo

Osasuna vs. Rayo Vallecano //www.idnes.cz/sport
14.9. 18:00
  • 2.27
  • 3.12
  • 3.26
Levante UD vs. Real Betis //www.idnes.cz/sport
14.9. 18:00
  • 3.22
  • 3.32
  • 2.19
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

3. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Real MadridReal Madrid 3 3 0 0 6:1 9
2. Athletic BilbaoBilbao 3 3 0 0 6:3 9
3. VillarrealVillarreal 3 2 1 0 8:1 7
4. FC BarcelonaBarcelona 3 2 1 0 7:3 7
5. Espaňol BarcelonaEspaňol 3 2 1 0 5:3 7
6. GetafeGetafe 3 2 0 1 4:4 6
7. Elche CFElche 3 1 2 0 4:2 5
8. Real BetisBetis 4 1 2 1 4:4 5
9. ValenciaValencia 3 1 1 1 4:2 4
10. Rayo VallecanoRayo Vallecano 3 1 1 1 4:3 4
11. Deportivo AlavésAlavés 3 1 1 1 3:3 4
12. Sevilla FCSevilla 3 1 0 2 5:5 3
13. OsasunaOsasuna 3 1 0 2 1:2 3
14. Celta VigoCelta Vigo 4 0 3 1 3:5 3
15. Real OviedoOviedo 3 1 0 2 1:5 3
16. Real SociedadReal Sociedad 3 0 2 1 3:4 2
16. Atlético MadridAtlético 3 0 2 1 3:4 2
18. MallorcaMallorca 3 0 1 2 2:6 1
19. Levante UDLevante 3 0 0 3 3:7 0
20. GironaGirona 3 0 0 3 1:10 0

1. - 4. : Postup - Liga mistrů, 5. : Postup - Evropská liga, 6. : Postup - Konferenční liga (kvalifikace), 18. - 20. : Sestup

Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Slavia proti Barceloně a Interu, v Lize mistrů potká i Arsenal, Kinského a nováčky

Poslední finalista. Jeden z nejslavnějších klubů planety. Dva velcí rivalové z Londýna. Loňský vítěz Evropské ligy. Nováčci z Norska a Kypru. To je los slávistických fotbalistů v Lize mistrů....

Riga FC - Sparta 1:0, hosté s postupem hazardovali, radují se i díky Vindahlovi

Od našeho zpravodaje v Lotyšsku Sparťanští fotbalisté jsou v Konferenční lize, ale poslední krok protrpěli. V odvetě závěrečného předkola v Lotyšsku nezanechali dobrý dojem, na stadionu Skonto podlehli tamnímu Riga FC 0:1, v součtu...

Sparta - Dukla 3:2, domácí měli s outsiderem problémy, hrdinou Uchenna

Sparťanští fotbalisté nakonec zvládli malé pražské derby s Duklou a po vítězství 3:2 v 6. kole se vrací na čelo tabulky o dva body před Slavii. Hrdinou zápasu byl dvougólový Uchenna, jenž nejprve...

Fotbalové přestupy ONLINE: Leverkusen údajně zvažuje, že odvolá Ten Haga

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách už jsou v plném proudu a letní přestupové období, které tradičně trvá od července do září, se pomalu chýlí ke konci. S kým půjdou celky do nové sezony? Kdo posílí na...

Preciadův zákrok? Jasná červená, hodnotili experti. Rozhodčí obhajoval žlutou kartu

Chtěl tradičně technicky vyniknout, jenže tentokrát se přepočítal. Když sparťanský fotbalista Ángelo Preciado ještě za stavu 1:2 zkusil procpat míč podrážkou mezi nohama Samuela Isifeho z Dukly,...

Bravo, ale... O paradoxu stovkaře Schicka. Co na kanonýra prozradil trenér Pivarník?

Premium

Lehounce pohladil míč levým nártem a hned věděl, že vymyslel to nejlepší penaltové řešení. Zatímco brankář Werderu Brémy plachtil po své pravé ruce, střelecká finta Patrika Schicka mířila celkem...

1. září 2025

Yamalova penalta stačila jen na remízu, Barcelonu proti Vallecanu podržel gólman

Fotbalisté Barcelony ve 3. kole španělské ligy remizovali s Vallecanem 1:1 a utrpěli první ztrátu v sezoně. Obhájce titulu od porážky zachránil řadou povedených a důležitých zákroků ve druhém...

31. srpna 2025  23:58

Šulc hrdinou derby. Výrazně přispěl k jediné trefě, Lyon v závěru utavil Marseille

Fotbalisté Lyonu i díky důrazu Pavla Šulce zvítězili ve 3. kole francouzské ligy 1:0 nad Marseille. Pod tlakem nedávné posily z Plzně si obránce hostů Leonardo Balerdi dal těsně před vypršením...

31. srpna 2025  23:31

Nejhezčí narozeniny v životě. Rrahmani o gólech, přízni tribun i skvělé práci trenérů

Když deset minut před koncem střídal, vyprodaný stadion na Letné mu aplaudoval vestoje. Pak fanoušci vyvolávali jeho jméno. Albion, křičela jedna tribuna. Rrahmani, odpověděla druhá. Kosovský útočník...

31. srpna 2025  23:18

Sparta - Zlín 3:1, do reprezentační pauzy z prvního místa, dva góly dal Rrahmani

Sparťanští fotbalisté jdou do první reprezentační přestávky z prvního místa. V 7. kole Chance Ligy porazili dosud kurážného nováčka ze Zlína 3:1. Dva góly dal nejlepší střelec týmu Rrahmani,...

31. srpna 2025  19:02,  aktualizováno  22:24

Olomouc - Baník 1:0, domácí slaví díky Vašulínovi, hosté se dál trápí

Fotbalisté Sigmy Olomouc slaví domácí výhru v 7. kole nejvyšší domácí ligy nad Baníkem Ostrava. Vítězný gól zařídil už ve 13. minutě Daniel Vašulín. Šance hostů na srovnání bezpečně likvidoval domácí...

31. srpna 2025,  aktualizováno  20:21

Koubek se po remíze čílil: Jsem zděšený, kam fotbal směřuje. Tohle byl wrestling!

Jeho tým dlouho vedl, ale nakonec v Liberci remizoval 1:1. Víc než to však plzeňskému trenérovi Miroslavu Koubkovi vadil podle něj až příliš agresivní styl utkání. „To není fotbal, to je wrestling,...

31. srpna 2025  20:19

Táborsko porazilo rezervu Sparty, Ústí přetlačilo Budějovice. Slaví také Artis

Fotbalisté Táborska v 8. kole druhé ligy zvítězili 3:1 na hřišti Sparty B a jsou v čele neúplné tabulky. K posunu jim pomohlo i odložení utkání dvou dosud nejlepších týmů soutěže mezi Zbrojovkou Brno...

31. srpna 2025  12:52,  aktualizováno  20:14

Liverpool jásá, šlágr rozsekl Szoboszlai. Diouf asistoval u výhry, City opět bez bodu

Šlágr třetího kola Premier League vyšel lépe Liverpoolu. O těsném a upracovaném vítězství obhájců titulu nad Arsenalem (1:0) rozhodl parádní přímý kop Dominika Szoboszlaie. Manchester City znovu...

31. srpna 2025  14:50,  aktualizováno  19:56

Liberec - Plzeň 1:1, na Ladrův gól reagoval Gabriel, hosté přišli o Višinského

Fotbalisté Plzně v 7. kole první ligy pouze remizovali v Liberci 1:1 a již počtvrté v této sezoně nejvyšší soutěže ztratili body. V 28. minutě otevřel skóre hostující Tomáš Ladra, po přestávce...

31. srpna 2025  14:30,  aktualizováno  17:54

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Fotbalové přestupy ONLINE: Leverkusen údajně zvažuje, že odvolá Ten Haga

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách už jsou v plném proudu a letní přestupové období, které tradičně trvá od července do září, se pomalu chýlí ke konci. S kým půjdou celky do nové sezony? Kdo posílí na...

31. srpna 2025  15:15

Bude „mušle“ olomoucká? Sigma zvažuje, že na sever hostující fandy nepustí

Ty záběry vždy obletí republiku. Když fotbalová Sigma hraje na Andrově stadionu se Slavií, Spartou nebo Baníkem, hanácký klub uvolní hostujícímu táboru ikonickou severní tribunu. A fanoušci soupeře...

31. srpna 2025  11:03

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.