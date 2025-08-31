Yamalova penalta stačila jen na remízu, Barcelonu proti Vallecanu podržel gólman

Barcelona otevřela skóre ve 40. minutě z penalty. Střelcem byl faulovaný Yamal. Domácí se dožadovali přezkumu penaltového zákroku u videa, VAR ale kvůli selháni techniky nebyl k dispozici. Olmo mohl těsně před přestávkou zvýšit, ale z dobré pozice přestřelil.
Po přestávce si domácí tým proti favoritovi vytvořil nezvykle velký tlak. Katalánce držel ve hře skvěle chytající García a také několikrát zvednutý praporek asistenta rozhodčího. V 67. minutě ale nakonec hostující gólman kapituloval, střelcem branky byl střídající Pérez, jenž se trefil poprvé od letního přestupu z Valencie.
Domácí mohli výsledek otočit, ale García se opět několikrát zaskvěl a zachránil spoluhráčům alespoň bod. Jedinými stoprocentními kluby zůstaly v lize Bilbao, které uspělo na hřišti Betisu Sevilla 2:1, a Real Madrid.
Bilbao poslal do vedení těsně před uplynutím hodiny hry vlastním gólem domácí obránce Bartra a pět minut před koncem zvýšil obránce Paredes. Betis se zmohl už jen na zmírnění porážky, v sedmé minutě nastavení zpečetil skóre střídající Bakambu. Real poprvé v sezoně prohrál a na kontě má pět bodů.
Villarreal přišel v závěru utkání na hřišti Celty Vigo o vítězství a při remíze 1:1 poprvé v novém ročníku inkasoval a ztratil body. Skóre otevřel osm minut po přestávce zásluhou spolupráce Etty Eyonga a Pépého, jenž se prosadil ve druhém zápase po sobě.
Celta srovnala ve čtvrté nastavené minutě. Rueda hlavou sklepl míč na Iglesiase a zkušený útočník se stejným způsobem z bezprostřední blízkosti nemýlil. Vigo v nové sezoně stále čeká na výhru a potřetí za sebou remizovalo výsledkem 1:1.
67. F. Pérez
40. Yamal
Batalla – Rațiu, Lejeune, Felipe (76. Valentín), Chavarría – Palazón (C) (90+3. Espino), Ciss, U. López (59. F. Pérez), Á. García (90+3. Gumbau) – P. Díaz – De Frutos (76. Camello).
J. García – Koundé, E. García, Christensen, Balde (78. G. Martín) – de Jong (C), Pedri – Yamal, Olmo (62. F. López), Raphinha (62. Rashford) – Torres (78. Lewandowski).
Cárdenas – Balliu, Becerra, Pelayo Fernández, Nteka, Trejo, Vertrouwd.
Kochen, Szczęsny – Araújo, Casadó, Cubarsí, Pedro Fernández, T. Fernández, Torrents.
38. Batalla, 38. Óscar Trejo, 45. U. López, 90+4. Chavarría
57. Koundé
Rozhodčí: Busquets Ferrer – García González, Díaz González
Počet diváků: 14438
90+4. B. Iglesias
53. Pépé
Radu – J. Rodríguez (75. Mingueza), Domínguez, Manu Fernández, Rueda, Sotelo – M. Román (71. Moriba), Carreira, Aspas (71. Swedberg) – Durán (62. Damián Rodríguez), Zaragoza (62. B. Iglesias).
J. Reis – Cardona, R. Marín, Foyth – Mouriño, Buchanan (77. Achúmáš), Comesaña, P. Gueye (77. Parejo), Moleiro (69. Partey), Pépé (85. Veiga) – Etta Eyong.
Villar – H. Álvarez, Beltrán, El Abdellaoui, Jutglà, Lago, Ristić.
Conde – Pedraza, A. Altimira, P. Navarro.
67. M. Román
70. P. Gueye
Rozhodčí: Quintero
90+7. Bakambu
60. Bartra (vla.)
85. Paredes
Valles – Ortiz (89. Bellerín), Bartra (C), Natan, Firpo – S. Altimira, Lo Celso (89. Ávila), Fornals – P. García (73. Deossa), C. Hernández, Riquelme (73. Bakambu).
Simón – Areso (75. Gorosabel), Vivian, Paredes, Berchiche – Jauregizar, Prados (62. Vesga) – I. Williams (C) (75. Sannadi), Sancet (85. U. Gómez), N. Williams (85. R. Navarro) – Berenguer.
Adrián, García – V. Gómez, D. Llorente, R. Rodríguez, M. Roca, D. Pérez.
Padilla – Boiro, de Luis, N. Serrano, Rego, Izeta, Guruzeta.
90+11. Firpo
45+1. Prados, 72. Vivian, 90+8. Sannadi, 90+11. Berenguer
90+9. Padilla, 90+10. Valverde (hlavní trenér)
Rozhodčí: Díaz de Mera – Santaúrsula, Campo.
Počet diváků: 65222
53. Carlos Romero
Dmitrović – el-Hilálí, Calero, Cabrera, Carlos Romero – P. Lozano, Expósito (66. González de Zarate) – Dolan (79. Koleosho), P. Milla (79. Terrats), Puado (C) (84. Rubio) – K. García (66. Roberto Fernández).
S. Herrera (C) – Boyomo, Catena, Cruz – Rosier, Torró, M. Gómez (66. Rubén García), Moncayola (84. Barja) – V. Muñoz, Budimir, Oroz.
Fortuño – J. Carreras, A. Roca, Salinas, R. Sánchez, Pickel, Riedel.
A. Fernández – Benito, Raúl García, Herrando, I. Muñoz, Osambela.
24. Expósito, 84. Puado
59. V. Muñoz, 90+5. Torró
Rozhodčí: Sesma – Rodríguez, Martín-Consuegra
Počet diváků: 29780