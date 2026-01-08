... a Slavia může srovnávat. V závěru listopadu v Champions League remizovala s Athleticem Bilbao 0:0.
Baskický klub ve středu večer v semifinále španělského Superpoháru podlehl Barceloně 0:5, když čtyři góly dostal v rozmezí 22. a 38. minuty.
„Pak už jsme se jen snažili mírnit další rány,“ přiznal trenér poražených Ernesto Valverde.
Na stadionu v saúdskoarabské Džiddě, kde se turnaj čtyř týmů o španělský Superpohár koná, si hráči vítězného mužstva vyměnili 842 přihrávek, čtyřikrát tolik co soupeř. Přesnost ukázala 92 procent, držení míče 79,5 procenta.
„Já si hlavně vážím toho, že jsme hráli jako tým. To bylo nejdůležitější. Souhra a ochota pomáhat spoluhráčům byly perfektní,“ řekl kouč Hansi Flick pro barcelonské Mundo Deportivo. „Ale jo, líbilo se mi, co jsem viděl. Fantastické. Ale je to jen jeden zápas.“
Proč ta skromnost, trenére? Byl to nejlepší výkon sezony?
„Vždycky přemýšlím jen o konkrétním zápase a ne o celé sezoně. Teď to bylo skvělé, ale třeba o víkendu proti Espaňolu jsme nehráli dobře,“ upozornil Flick.
Ve španělské lize Barcelona neztratila body od říjnové porážky na Realu Madrid, vyhrála celkem devět zápasů za sebou.
V Champions League to však taková sláva nebyla. Katalánský klub remizoval v Bruggách (3:3), tři góly dostal i na Chelsea (0:3) a pak udolal Frankfurt (2:1). Ve společné tabulce soutěže je až patnáctý, takže na Slavii to pro něj 21. ledna bude hodně důležitý zápas.
Od duelu s Frankfurtem na začátku prosince Barcelona neinkasovala, La Ligu vede se čtyřbodovým náskokem před Realem Madrid a míří k obhajobě.
„Proti Athletiku Bilbao byl její výkon ohromující a to nejen kvůli čtyřem gólům za poločas,“ napsala Marca.
Přitom například Yamal, Rashford či Olmo přišli do hry až za stavu 5:0 v závěru, Lewandowski nehrál vůbec.
Gólem a dvěma asistencemi zazářili Fermín i Roony, Raphinha dal dvě branky a na jednu přihrál. Především brazilský útočník slyšel chválu.
„Je mimořádný, stal se správným lídrem Barcy. Střílí góly, přihrává na ně, motivuje tým a maká dozadu. Je inspirací pro mladé spoluhráče,“ píše Marca.
Celkem za sezonu v patnácti zápasech vstřelil devět gólů a zapsal čtyři asistence. Navazuje na minulý ročník, kdy měl bilanci 34 gólů, 26 asistencí v 57 zápasech.
„Nikdy vám neřeknu, že jsem zrovna teď v nejlepší formě, protože chci být ještě lepší,“ řekl do televizní kamery. „A hlavně jsem nebyl na hřišti sám. Podívejte se na Roonyho a Fermína, jak hráli.“
Právě dvacetiletý švédský útočník kuvajtského původu Roony je zajímavou postavou.
V srpnu 2023 v sedmnácti rozhodl penaltový rozstřel v třetím předkole Ligy mistrů na Spartě a pomohl Kodani do hlavní fáze soutěže. Na jaře 2024 si vážně poranil koleno a rok nehrál. Loni v létě si pro něj přišla Barcelona a podle dostupných pramenů za něj zaplatila v přepočtu jen šedesát milionů korun.
Za pár dnů se v Praze může předvést znovu, na Slavii totiž kvůli trestu za žluté karty nemůže nastoupit Yamal, největší hvězda týmu.