Jde to i bez Yamala. Barcelona vyzrála na neoblíbeného soupeře, titul má na dosah

Obhájci titulu prolomili sérii nezdarů na stadionu Getafe i bez Yamala, který kvůli poranění stehna přijde o zbytek sezony.
Brankami se o to postarali López a Rashford. Španělský útočník se trefil počtrnácté v soutěži a jen dva góly ho dělí od nejlepšího týmového střelce Yamala.
„Máme velký náskok, ale čekají nás ještě další zápasy. Zní to jako klišé, ale nesmíme polevit,“ řekl López po zápase, v němž otevřel skóre v 45. minutě. Střídající Rashford pojistil výhru čtvrt hodiny před koncem.
Náhradníci Barcelony dali v této sezoně už 17 branek. V elitních ligách mají lepší bilanci jen střídající hráči Bayernu Mnichov s 18 góly. Brankář Getafe Jiří Letáček sledoval zápas z lavičky náhradníků.
Skvělou střeleckou formu potvrdil útočník Alavésu Toni Martínez, jenž dvěma góly rozhodl o výhře 2:1 nad Mallorcou. V posledních pěti ligových utkáních skóroval šestkrát.
45+1. Fermín López
74. Rashford
Soria – J. Iglesias, Boselli (46. Femenía), Duarte, Dakonam (C) (76. Abqár), Davinchi (76. Sancris) – Birmančević (46. L. Vázquez), L. Milla, Arambarri (81. Kamara), M. Martín – Satriano.
Joan García – Koundé (60. Araújo), Cubarsí, G. Martín, Cancelo – Gavi (60. de Jong), Pedri (C) (88. Casadó), Bardghji (60. Rashford) – Olmo, Fermín López (82. Balde), Lewandowski.
Letáček – J. Muñoz, Liso, Montes, Nyom, Risco, A. Riquelme.
Aller, Szczęsny – Á. Cortés, Espart, Marques, Torres.
63. Dakonam, 87. M. Martín
21. Koundé, 39. Gavi
Rozhodčí: Francisco José Hernández Maeso
Počet diváků: 9478
56. T. Martínez
69. T. Martínez
18. Virgili
Sivera – Á. Pérez (81. Calebe), Otto, Tenaglia, Parada (81. Pacheco) – Rebbáš, A. Blanco (C), Ibáñez, Aleñá (63. Suárez) – Boyé (4. Diabaté), T. Martínez (81. Guridi).
L. Román – Mojica (86. Lato), Valjent (C), David López, Maffeo (86. Morey) – Darder (82. Prats), Mascarell – S. Costa, Torre (71. Morlanes), Virgili – Muriqi.
Raúl Fernández, Świderski – M. Díaz, Guevara, Koski, Munoz, Enríquez.
Cuéllar – Asano, Jandro García, Kalumba, Llabrés, Olaizola, J. Salas, Antonio Sánchez.
26. Otto, 76. Parada
59. Valjent
Rozhodčí: Alberola J. – Rodrigues A., Bueno J.
Počet diváků: 16167
50. Ramazani
Dimitrievski – Saravia, Tárrega, Pepelu, Gayà (C) – Rioja, Guerra, G. Rodríguez, Ramazani – Sadiq, L. Beltrán.
Gazzaniga – A. Martínez (C), V. Reis, Blind, Álex Moreno – I. Martín, Witsel – Cygankov, Lemar, Únáhí – Echeverri.
Rivero – U. Núñez, Iranzo, J. Vázquez, Ugrinić, Almeida, Diego López, Santamaría, Danjuma, Duro, Otorbi, Raba.
R. Blanco, Krapyvcov – Francés, David López, Rincón, F. Beltrán, Artero, J. Roca, B. Gil, Stuani.
38. Saravia
41. Álex Moreno
Rozhodčí: A. Muñiz – D. Cambronero, V. Pizarro