Jde to i bez Yamala. Barcelona vyzrála na neoblíbeného soupeře, titul má na dosah

  19:23
Po téměř šesti letech dokázala Barcelona zvítězit ve španělské fotbalové lize na hřišti Getafe a výsledkem 2:0 udělala další krok k mistrovskému titulu. Pět kol před koncem má jedenáctibodový náskok na druhý Real Madrid, který v pátek jen remizoval 1:1 na hřišti Betisu Sevilla.

Fermín López se raduje z gólu Barcelony do sítě Getafe. | foto: Isabel InfantesReuters

Obhájci titulu prolomili sérii nezdarů na stadionu Getafe i bez Yamala, který kvůli poranění stehna přijde o zbytek sezony.

Brankami se o to postarali López a Rashford. Španělský útočník se trefil počtrnácté v soutěži a jen dva góly ho dělí od nejlepšího týmového střelce Yamala.

„Máme velký náskok, ale čekají nás ještě další zápasy. Zní to jako klišé, ale nesmíme polevit,“ řekl López po zápase, v němž otevřel skóre v 45. minutě. Střídající Rashford pojistil výhru čtvrt hodiny před koncem.

Náhradníci Barcelony dali v této sezoně už 17 branek. V elitních ligách mají lepší bilanci jen střídající hráči Bayernu Mnichov s 18 góly. Brankář Getafe Jiří Letáček sledoval zápas z lavičky náhradníků.

Skvělou střeleckou formu potvrdil útočník Alavésu Toni Martínez, jenž dvěma góly rozhodl o výhře 2:1 nad Mallorcou. V posledních pěti ligových utkáních skóroval šestkrát.

Španělská La Liga
32. kolo 25. 4. 2026 16:15
Getafe Getafe : FC Barcelona FC Barcelona 0:2 (0:1)
Góly:
Góly:
45+1. Fermín López
74. Rashford
Sestavy:
Soria – J. Iglesias, Boselli (46. Femenía), Duarte, Dakonam (C) (76. Abqár), Davinchi (76. Sancris) – Birmančević (46. L. Vázquez), L. Milla, Arambarri (81. Kamara), M. Martín – Satriano.
Sestavy:
Joan García – Koundé (60. Araújo), Cubarsí, G. Martín, Cancelo – Gavi (60. de Jong), Pedri (C) (88. Casadó), Bardghji (60. Rashford) – Olmo, Fermín López (82. Balde), Lewandowski.
Náhradníci:
Letáček – J. Muñoz, Liso, Montes, Nyom, Risco, A. Riquelme.
Náhradníci:
Aller, Szczęsny – Á. Cortés, Espart, Marques, Torres.
Žluté karty:
63. Dakonam, 87. M. Martín
Žluté karty:
21. Koundé, 39. Gavi

Rozhodčí: Francisco José Hernández Maeso

Počet diváků: 9478

Španělská La Liga
32. kolo 25. 4. 2026 14:00
Deportivo Alavés Deportivo Alavés : Mallorca Mallorca 2:1 (0:1)
Góly:
56. T. Martínez
69. T. Martínez
Góly:
18. Virgili
Sestavy:
Sivera – Á. Pérez (81. Calebe), Otto, Tenaglia, Parada (81. Pacheco) – Rebbáš, A. Blanco (C), Ibáñez, Aleñá (63. Suárez) – Boyé (4. Diabaté), T. Martínez (81. Guridi).
Sestavy:
L. Román – Mojica (86. Lato), Valjent (C), David López, Maffeo (86. Morey) – Darder (82. Prats), Mascarell – S. Costa, Torre (71. Morlanes), Virgili – Muriqi.
Náhradníci:
Raúl Fernández, Świderski – M. Díaz, Guevara, Koski, Munoz, Enríquez.
Náhradníci:
Cuéllar – Asano, Jandro García, Kalumba, Llabrés, Olaizola, J. Salas, Antonio Sánchez.
Žluté karty:
26. Otto, 76. Parada
Žluté karty:
59. Valjent

Rozhodčí: Alberola J. – Rodrigues A., Bueno J.

Počet diváků: 16167

Španělská La Liga
32. kolo 25. 4. 2026 18:30
zápas probíhá
Valencia Valencia : Girona Girona 1:0 (0:0)
Góly:
50. Ramazani
Góly:
Sestavy:
Dimitrievski – Saravia, Tárrega, Pepelu, Gayà (C) – Rioja, Guerra, G. Rodríguez, Ramazani – Sadiq, L. Beltrán.
Sestavy:
Gazzaniga – A. Martínez (C), V. Reis, Blind, Álex Moreno – I. Martín, Witsel – Cygankov, Lemar, Únáhí – Echeverri.
Náhradníci:
Rivero – U. Núñez, Iranzo, J. Vázquez, Ugrinić, Almeida, Diego López, Santamaría, Danjuma, Duro, Otorbi, Raba.
Náhradníci:
R. Blanco, Krapyvcov – Francés, David López, Rincón, F. Beltrán, Artero, J. Roca, B. Gil, Stuani.
Žluté karty:
38. Saravia
Žluté karty:
41. Álex Moreno

Rozhodčí: A. Muñiz – D. Cambronero, V. Pizarro

Španělská La Liga
32. kolo 25. 4. 2026 21:00
Atlético Madrid Atlético Madrid : Athletic Bilbao Athletic Bilbao 0:0 (-:-)
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FC BarcelonaBarcelona 33 28 1 4 87:30 85
2. Real MadridReal Madrid 33 23 5 5 68:31 74
3. VillarrealVillarreal 32 19 5 8 57:37 62
4. Atlético MadridAtlético 32 17 6 9 53:35 57
5. Real BetisBetis 33 12 14 7 49:41 50
6. Celta VigoCelta Vigo 32 11 11 10 44:41 44
7. GetafeGetafe 33 13 5 15 28:34 44
8. Real SociedadReal Sociedad 32 11 9 12 49:49 42
9. Athletic BilbaoBilbao 32 12 5 15 34:45 41
10. OsasunaOsasuna 32 10 9 13 37:39 39
11. Rayo VallecanoRayo Vallecano 32 9 11 12 30:38 38
12. Espaňol BarcelonaEspaňol 32 10 8 14 37:49 38
13. GironaGirona 32 9 11 12 35:48 38
14. Deportivo AlavésAlavés 33 9 9 15 38:49 36
15. ValenciaValencia 32 9 9 14 35:47 36
16. Elche CFElche 32 8 11 13 42:49 35
17. MallorcaMallorca 33 9 8 16 41:51 35
18. Sevilla FCSevilla 32 9 7 16 39:53 34
19. Levante UDLevante 32 8 8 16 37:50 32
20. Real OviedoOviedo 32 6 10 16 25:49 28

1. - 4. : Postup - Liga mistrů, 5. : Postup - Evropská liga, 6. : Postup - Konferenční liga (kvalifikace), 18. - 20.: Sestup

Jde to i bez Yamala. Barcelona vyzrála na neoblíbeného soupeře, titul má na dosah

