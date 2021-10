Kouč Barcelony má šéfovu důvěru. Ale musíme už začít vyhrávat, ví Koeman

„Je to důležité a je dobře, že to udělal. Kdyby v tom nebylo jasno, bylo by těžké soustředit se na práci a mít potřebný klid na změny, které se snažíme zavést,“ reagoval Koeman.



Nehledě na Laportovu podporu je mu ovšem jasné, že musí přijít změna.

„Řešení existuje, ale nedá se to změnit přes noc. Musíme tvrdě pracovat, dát čas mladým a počkat na návrat zraněných útočníků,“ prohlásil osmapadesátiletý nizozemský trenér.



„Jde především o výsledky, takže po reprezentační pauze musíme všechny tři zápasy doma vyhrát,“ dodal mistr Evropy z roku 1988.

Barcelona se po letním odchodu hvězdného kapitána a historicky nejlepšího střelce Lionela Messiho v nové sezoně hledá. Z devátého místa neúplné tabulky ztrácí na vedoucí Real Madrid pět bodů, v Lize mistrů je bez bodu poslední.



Po reprezentační přestávce ji čekají Valencie a Real, mezitím se rovněž doma utká v Lize mistrů s Dynamem Kyjev.