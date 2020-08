Koeman začal s resuscitací Barcelony. Bez Messiho, pochopitelně

Rakitič po šesti letech míří zpět do Sevilly Fotbalový záložník Ivan Rakitič má po šesti letech v Barceloně namířeno zpět do Sevilly. Dvaatřicetiletý chorvatský vicemistr světa už podle španělských médií absolvoval ve staronovém působišti lékařskou prohlídku. Raktič v Seville působil v letech 2011-2014 a vyhrál s ní Evropskou ligu. Poté odešel za 18 milionů eur do Barcelony, s níž získal čtyřikrát španělský titul a vyhrál také Ligu mistrů. V katalánském velkoklubu měl rodák ze Švýcarska smlouvu ještě na jednu sezonu, ale Barcelona ho pustí do Sevilly za malé odstupné. Záložník se 106 starty za chorvatskou reprezentaci bude v Andalusii spoluhráčem brankáře Tomáše Vaclíka. Po debaklu s Bayernem Mnichov čeká Barcelonu přestavba týmu. Na odchodu jsou vedle největší hvězdy týmu Lionela Messiho údajně také zkušení Luis Suárez a Arturo Vidal.