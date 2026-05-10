Výhra v El Clásicu začala oslavy. Barcelona porazila Real a má 29. mistrovský titul

O druhou branku se postaral o devět minut později Ferrán Torres, který skóroval pošestnácté v ročníku a vyrovnal tak spoluhráče Lamineho Yamala.
Barcelona zvítězila v jedenáctém ligovém zápase po sobě, k titulu by jí přitom stačil i bod. Mistrovské oslavy vypukly jen několik hodin po úmrtí otce barcelonského trenéra Hansiho Flicka, o němž klub informoval na sociálních sítích.
Real Madrid doplatil na četné absence zraněných hráčů, mezi nimiž figurovali Kylian Mbappé, Federico Valverde, Rodrygo či Arda Güler.
Villarreal remizoval 1:1 na hřišti Mallorky a navýšil náskok na čtvrté Atlético Madrid na rozdíl šesti bodů. Proti Mallorce, která na domácím stadionu prohrála naposledy na konci února a v dubnu tam porazila Real Madrid, se ujal vedení v 31. minutě po Pérezově penaltě.
Mallorca ještě do poločasu vyrovnala zásluhou Muriqiho, který využil chyby gólmana hostů Tenase při chytání centru. Kosovský útočník zaznamenal 22. gól v sezoně a má jen o dvě branky méně než nejlepší střelec ligy Mbappé.
Mallorca se po remíze posunula ve vyrovnané tabulce na 13. místo, na sestupové pásmo má náskok jen dvou bodů.
9. Rashford
18. Torres
Joan García – Eric García, Cubarsí, G. Martín, Cancelo – Gavi (77. Bernal), Pedri (C) – Fermín López (88. Balde), Olmo (64. de Jong), Rashford (64. Raphinha) – Torres (77. Lewandowski).
Courtois – Alexander-Arnold, Asencio, Rüdiger, F. García – B. Díaz (79. Mastantuono), Tchouaméni, Camavinga (70. Pitarch), Bellingham – Gonzalo García (79. Palacios), Vinícius Júnior (C).
Aller, Szczęsny – Araújo, Bardghji, Casadó, Espart, Koundé.
Lunin, Mestre – Alaba, Huijsen, Á. Carreras, Cestero Sancho, Jimenez.
52. Olmo, 81. Raphinha
40. Camavinga, 51. Asencio, 55. Bellingham, 81. Alexander-Arnold
Rozhodčí: Hernández Hernández – Naranjo Pérez, Cerdán Aguilar
Počet diváků: 62213
45+2. Muriqi
31. A. Pérez
L. Román – Morey (70. Calatayud), Mascarell, Valjent (C), Mojica (62. Lato) – Darder, Morlanes (70. Virgili) – Luvumbo, Torre (76. David López), S. Costa – Muriqi.
Tenas – Mouriño, R. Marín, Veiga, Cardona – Buchanan (70. G. Moreno), Comesaña (C) (75. Parejo), Partey, A. González (63. Moleiro) – A. Pérez (70. Mikautadze), Oluwaseyi (63. Pépé).
Cuéllar – Antonio Sánchez, Asano, Riba, Prats, Llabrés, Olaizola, Orejuela.
J. Reis – Pedraza, P. Navarro, Freeman, Kambwala, P. Gueye, L. Costa.
71. S. Costa, 73. Muriqi
Rozhodčí: V. García – E. Fernándezová, Villaseñor.
Počet diváků: 19663
Escandell – N. Vidal (85. Ahijado), Bailly (13. Costas), Calvo (C), J. López – Hassan (57. Alhassane), Sibo, Reina, Thiago Fernández (64. Cazorla) – Šájrá (85. Borbas), Viñas (85. Forés).
Soria – J. Iglesias (86. Mayoral), Abqár (73. Sancris), Duarte, Z. Romero, Davinchi (64. J. Muñoz) – L. Milla, Dakonam (C), Arambarri – M. Martín (46. L. Vázquez), Satriano.
Moldovan – Carmo, Ejaria, Fonseca, Ilić, Colombatto.
Letáček – Boselli, Rico, Nyom, Cáceres, Kamara, Liso, Birmančević.
14. Viñas, 73. Costas
69. Abqár, 90+2. Sancris
54. J. López, 78. Sibo
Rozhodčí: Soto – Álvarez, Becerril
72. Sadiq
Simón – Gorosabel, Yeray (C), Laporte (46. Vivian), Berchiche – Jauregizar, Rego (71. Vesga) – R. Navarro (71. U. Gómez), Sancet (65. Berenguer), N. Williams (36. I. Williams) – Guruzeta.
Dimitrievski – Saravia (90+6. J. Vázquez), Cömert, Tárrega, Gayà (C) – Rioja, Pepelu (70. Ugrinić), G. Rodríguez, Diego López (70. Ramazani) – Guerra (82. U. Núñez) – Duro (70. Sadiq).
Padilla – Areso, Boiro, Izeta, Lekue, N. Serrano, Paredes.
Agirrezabala, Rivero – Almeida, Danjuma, Raba, Iranzo, Santamaría.
16. Laporte, 55. Rego
50. Cömert, 59. Pepelu, 88. Sadiq
Rozhodčí: Ortiz Arias – Garrido Romero, Santiago Sacristán
Počet diváků: 46880