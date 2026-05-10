Výhra v El Clásicu začala oslavy. Barcelona porazila Real a má 29. mistrovský titul

Autor: ,
  23:26
Fotbalisté Barcelony získali svůj 29. titul mistra španělské ligy. Po výhře 2:0 v El Clásicu nad Realem Madrid mají tři kola před koncem v čele tabulky nedostižný náskok 14 bodů právě před svým největším rivalem. Katalánský klub poslal do vedení v 9. minutě Marcus Rashford, který se trefil z přímého kopu a zaznamenal osmý gól v sezoně.
Fotbalisté Barcelony slaví zisk mistrovského titulu ve španělské lize. | foto: Reuters

O druhou branku se postaral o devět minut později Ferrán Torres, který skóroval pošestnácté v ročníku a vyrovnal tak spoluhráče Lamineho Yamala.

Barcelona zvítězila v jedenáctém ligovém zápase po sobě, k titulu by jí přitom stačil i bod. Mistrovské oslavy vypukly jen několik hodin po úmrtí otce barcelonského trenéra Hansiho Flicka, o němž klub informoval na sociálních sítích.

Real Madrid doplatil na četné absence zraněných hráčů, mezi nimiž figurovali Kylian Mbappé, Federico Valverde, Rodrygo či Arda Güler.

Gonzalo García z Realu Madrid a Gerard Martin z Barcelony
Brankář Thibaut Courtois z Realu Madrid se marně natahuje po střele Marcuse...

Villarreal remizoval 1:1 na hřišti Mallorky a navýšil náskok na čtvrté Atlético Madrid na rozdíl šesti bodů. Proti Mallorce, která na domácím stadionu prohrála naposledy na konci února a v dubnu tam porazila Real Madrid, se ujal vedení v 31. minutě po Pérezově penaltě.

Mallorca ještě do poločasu vyrovnala zásluhou Muriqiho, který využil chyby gólmana hostů Tenase při chytání centru. Kosovský útočník zaznamenal 22. gól v sezoně a má jen o dvě branky méně než nejlepší střelec ligy Mbappé.

Mallorca se po remíze posunula ve vyrovnané tabulce na 13. místo, na sestupové pásmo má náskok jen dvou bodů.

Španělská La Liga
35. kolo 10. 5. 2026 21:00
FC Barcelona FC Barcelona : Real Madrid Real Madrid 2:0 (2:0)
Góly:
9. Rashford
18. Torres
Góly:
Sestavy:
Joan García – Eric García, Cubarsí, G. Martín, Cancelo – Gavi (77. Bernal), Pedri (C) – Fermín López (88. Balde), Olmo (64. de Jong), Rashford (64. Raphinha) – Torres (77. Lewandowski).
Sestavy:
Courtois – Alexander-Arnold, Asencio, Rüdiger, F. García – B. Díaz (79. Mastantuono), Tchouaméni, Camavinga (70. Pitarch), Bellingham – Gonzalo García (79. Palacios), Vinícius Júnior (C).
Náhradníci:
Aller, Szczęsny – Araújo, Bardghji, Casadó, Espart, Koundé.
Náhradníci:
Lunin, Mestre – Alaba, Huijsen, Á. Carreras, Cestero Sancho, Jimenez.
Žluté karty:
52. Olmo, 81. Raphinha
Žluté karty:
40. Camavinga, 51. Asencio, 55. Bellingham, 81. Alexander-Arnold

Rozhodčí: Hernández Hernández – Naranjo Pérez, Cerdán Aguilar

Počet diváků: 62213

Španělská La Liga
35. kolo 10. 5. 2026 14:00
Mallorca Mallorca : Villarreal Villarreal 1:1 (1:1)
Góly:
45+2. Muriqi
Góly:
31. A. Pérez
Sestavy:
L. Román – Morey (70. Calatayud), Mascarell, Valjent (C), Mojica (62. Lato) – Darder, Morlanes (70. Virgili) – Luvumbo, Torre (76. David López), S. Costa – Muriqi.
Sestavy:
Tenas – Mouriño, R. Marín, Veiga, Cardona – Buchanan (70. G. Moreno), Comesaña (C) (75. Parejo), Partey, A. González (63. Moleiro) – A. Pérez (70. Mikautadze), Oluwaseyi (63. Pépé).
Náhradníci:
Cuéllar – Antonio Sánchez, Asano, Riba, Prats, Llabrés, Olaizola, Orejuela.
Náhradníci:
J. Reis – Pedraza, P. Navarro, Freeman, Kambwala, P. Gueye, L. Costa.
Žluté karty:
71. S. Costa, 73. Muriqi
Žluté karty:

Rozhodčí: V. García – E. Fernándezová, Villaseñor.

Počet diváků: 19663

Španělská La Liga
35. kolo 10. 5. 2026 18:30
Real Oviedo Real Oviedo : Getafe Getafe 0:0 (0:0)
Sestavy:
Escandell – N. Vidal (85. Ahijado), Bailly (13. Costas), Calvo (C), J. López – Hassan (57. Alhassane), Sibo, Reina, Thiago Fernández (64. Cazorla) – Šájrá (85. Borbas), Viñas (85. Forés).
Sestavy:
Soria – J. Iglesias (86. Mayoral), Abqár (73. Sancris), Duarte, Z. Romero, Davinchi (64. J. Muñoz) – L. Milla, Dakonam (C), Arambarri – M. Martín (46. L. Vázquez), Satriano.
Náhradníci:
Moldovan – Carmo, Ejaria, Fonseca, Ilić, Colombatto.
Náhradníci:
Letáček – Boselli, Rico, Nyom, Cáceres, Kamara, Liso, Birmančević.
Žluté karty:
14. Viñas, 73. Costas
Žluté karty:
69. Abqár, 90+2. Sancris
Červené karty:
54. J. López, 78. Sibo
Červené karty:

Rozhodčí: Soto – Álvarez, Becerril

Španělská La Liga
35. kolo 10. 5. 2026 16:15
Athletic Bilbao Athletic Bilbao : Valencia Valencia 0:1 (0:0)
Góly:
Góly:
72. Sadiq
Sestavy:
Simón – Gorosabel, Yeray (C), Laporte (46. Vivian), Berchiche – Jauregizar, Rego (71. Vesga) – R. Navarro (71. U. Gómez), Sancet (65. Berenguer), N. Williams (36. I. Williams) – Guruzeta.
Sestavy:
Dimitrievski – Saravia (90+6. J. Vázquez), Cömert, Tárrega, Gayà (C) – Rioja, Pepelu (70. Ugrinić), G. Rodríguez, Diego López (70. Ramazani) – Guerra (82. U. Núñez) – Duro (70. Sadiq).
Náhradníci:
Padilla – Areso, Boiro, Izeta, Lekue, N. Serrano, Paredes.
Náhradníci:
Agirrezabala, Rivero – Almeida, Danjuma, Raba, Iranzo, Santamaría.
Žluté karty:
16. Laporte, 55. Rego
Žluté karty:
50. Cömert, 59. Pepelu, 88. Sadiq

Rozhodčí: Ortiz Arias – Garrido Romero, Santiago Sacristán

Počet diváků: 46880

Nejčtenější

Slavia - Sparta 3:2, nedohráno, domácí mířili k titulu, ale na hřiště vtrhli fanoušci

Slávističtí fanoušci vtrhli na hřiště před ukončením zápasu proti Spartě.

Slávističtí fotbalisté byli tři minuty od titulu, když jim oslavy překazili vlastní fanoušci. V závěru derby se Spartou vtrhli na hřiště, napadli brankáře Surovčíka, obránce Martince a útočníka...

Vyhrocené derby sledovali politici, herci i sportovci. Kdo nechyběl v Edenu?

Vyhrocené derby sledovali politici, herci i sportovci. Kdo nechyběl v Edenu?

317. derby mezi Slavií a Spartou nabídlo pořádně vyhrocený závěr a utkání ve vršovickém Edenu bylo krátce před koncem přerušeno poté, co část domácích fanoušků vtrhla na hřiště. Sobotní zápas přitom...

Tvrdík po skandálu odsoudil fanoušky: Nepřijatelné, největší ostuda za 11 let

Jaroslav Tvrdík, předseda představenstva SK Slavia Praha, promlouvá k fanouškům.

Místo mistrovských oslav ostuda a skandál. Takový, jaký fotbalová liga v Česku nepamatuje. Horda slávistických fanoušků vtrhla na trávník v Edenu těsně před koncem sobotního derby, které pomalu spělo...

Konec Chorého i Douděry v Edenu. Za Slavii už nikdy nenastoupí, řekl Tvrdík

Slávistický útočník Tomáš Chorý (vpravo) v souboji se sparťanským obráncem...

Fotbalisté Tomáš Chorý i David Douděra ve Slavii skončili. „Oba hráči byli vyřazeni z kabiny do konce sezony. Oba dostali souhlas k přestupu v letním přestupovém období,“ řekl klubový šéf Jaroslav...

Padl první doživotní zákaz. Slavia trestá fanouška, co napadl sparťana Surovčíka

Sobotní utkání Sparty proti Slávii skončilo kvůli slávistickým fanouškům...

Ke sparťanskému brankáři se v závěrečných vyhrocených momentech pražského derby přiblížil zezadu a chrstnul mu kelímek s pivem přímo do obličeje. Teď už jeden z viníků předčasně ukončeného zápasu na...

Jablonec - Hradec 1:1, boj o čtvrtou příčku skončil remízou, lépe jsou na tom domácí

Jablonecký útočník Alexis Alégué se snaží uniknout Františku Čechovi z Jablonce.

Jablonečtí fotbalisté uhájili dvoubodový náskok před soupeři z Hradce Králové. Zápas ve 2. kole nadstavbové skupiny o titul skončil remízou 1:1, za hosty ve 25. minutě skóroval Ondřej Mihálik, za...

10. května 2026,  aktualizováno  20:46

Sigma se na postup nadřela, rozhodlo až prodloužení. Hapal: Musíme být přesnější

Olomoucký útočník Václav Sejk neproměňuje penaltu v utkání proti Bohemians.

Měla to být klidná dohrávka semifinálové série nadstavbové skupiny o sedmé až desáté místo. Fotbalisté Sigmy však svým výkonem doma proti Bohemians mnoho fanoušků nenadchli. Ačkoli většinu času...

10. května 2026  20:39

Pardubice - Karviná 1:3, hosté otočili celkové skóre a postupují, rozhodl Vinícius

Karvinští fotbalisté se radují z gólu útočníka Kahuana Viníciuse.

První zápas proti Pardubicím prohráli 1:2, teď na hřišti soupeře slaví postup do finále nadstavbové skupiny o umístění. Fotbalisté Karviné vedli díky gólu Jana Fialy z 96. minuty po základní hrací...

10. května 2026  14:40,  aktualizováno  20:19

Arsenal se po výhře v derby přiblížil titulu, West Ham je na sestupové pozici

Fotbalisté Arsenalu oslavují gól Leandra Trossarda.+

Vrcholem nedělního programu 36. kola fotbalové Premier League bylo londýnské derby mezi West Hamem a Arsenalem. Hostům vystřelil výhru 1:0 Leandro Trossard, jehož střelu z vápna ve snaze o...

10. května 2026  14:50,  aktualizováno  19:58

Olomouc - Bohemians 1:2, domácí i přes prohru díky gólu Šípa postupují

Útočník Jan Matoušek z Bohemians se snaží utéct s míčem olomouckému Louisi...

Až prodloužení rozhodlo, že do finále nadstavbové skupiny o umístění postoupili olomoučtí fotbalisté. V odvetě s Bohemians sice prohráli 1:2, ale v součtu s vítězstvím 3:1 z prvního duelu jim to...

10. května 2026  14:30,  aktualizováno  18:07

Fotbalisté Táborska po porážce se Slavií B ještě nemají jistou baráž o první ligu

Fotbalisté Prostějova.

Fotbalisté Táborska po porážce se Slavií B ještě nemají jistou baráž o postup do nejvyšší soutěže. Jihočeský tým v utkání 28. kola druhé ligy prohrál na soupeřově hřišti 1:2. Sparta B si udržela...

10. května 2026  17:21

Bývalý člen ultras o situaci z derby: Bylo to naplánované. Šlo jim o prestiž, ne o Slavii

Premium
Fanoušci Slavie vtrhli na hřiště před koncem zápasu.

Býval členem ultras fotbalového Baníku, kteří patří k těm nejradikálnějším v české lize. I díky tomu má pan Jaroslav vhled do bezprecedentní situace, která se odehrála v sobotním pražském derby mezi...

10. května 2026

Nerozhodnuté sázky z derby budou anulovány, kanceláře peníze vrátí

Kotel sparťanských fanoušků v derby proti Slavii

Sázkové kanceláře po sobotním nedohraném pražském derby všechny nerozhodnuté sázky vyhodnotí kurzem 1:1, sázky tedy anulují a vsazené peníze vrátí. Na dotaz ČTK to v neděli uvedly oslovené sázkové...

10. května 2026  16:38

Trest za derby padne v úterý. Proti verdiktu se neodvoláme, zní ze Slavie

Sobotní utkání Sparty proti Slávii skončilo kvůli slávistickým fanouškům...

Ještě před dalším nadstavbovým kolem už bude jasné, jestli na středeční utkání s Jabloncem budou moct slávističtí příznivci na tribuny. A také, zda sobotní derby, které skončilo výtržnostmi fanoušků,...

10. května 2026,  aktualizováno  16:15

Okolnosti policejního zásahu: Slavia o něj nežádala, i když už fanoušci vtrhli na hřiště

Sobotní utkání Sparty proti Slávii skončilo kvůli slávistickým fanouškům...

Stovky slávistických fanoušků v závěru sobotního derby zběsile pobíhaly po trávníku. Někteří fyzicky napadli sparťanské fotbalisty, jiní vhazovali hořící pyrotechniku do sektoru hostů. Ani v tu...

10. května 2026  15:58

Padl první doživotní zákaz. Slavia trestá fanouška, co napadl sparťana Surovčíka

Sobotní utkání Sparty proti Slávii skončilo kvůli slávistickým fanouškům...

Ke sparťanskému brankáři se v závěrečných vyhrocených momentech pražského derby přiblížil zezadu a chrstnul mu kelímek s pivem přímo do obličeje. Teď už jeden z viníků předčasně ukončeného zápasu na...

10. května 2026  15:27

