Dusno v Barceloně. Ter Stegen nesouhlasí s lékařskou zprávou, klub mu sebral pásku

Ter Stegen koncem července podstoupil operaci zad a na sociálních sítích uvedl, že bude mimo hru zhruba tři měsíce.
Klub oficiálně délku rekonvalescence neoznámil, očekává ale, že se bude zotavovat čtyři měsíce nebo déle.
V případě minimálně čtyřměsíční pauzy by totiž podle pravidel finanční fair play ve Španělsku mohla Barcelona využít 80 procent jeho platu k tomu, aby zaregistrovala nového hráče.
Barcelona láká novou brankářskou jedničku, Ter Stegena se chystá prodat
Klub nyní potřebuje, aby Ter Stegen podepsal zprávu o zranění a odsouhlasil poskytnutí zdravotní dokumentace lékařské komisi španělské fotbalové ligy. Ta by následně oficiálně určila očekávanou pauzu a umožnila tím Barceloně případnou registraci nové posily.
Tou by měl být paradoxně Joan García, jehož v létě ligoví šampioni přivedli z Espaňolu jako novou jedničku mezi tyčemi.