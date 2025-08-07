Dusno v Barceloně. Ter Stegen nesouhlasí s lékařskou zprávou, klub mu sebral pásku

  17:47
Barcelona dočasně odebrala brankáři Marcu-Andrému Ter Stegenovi kapitánskou pásku. Dál tak graduje spor mezi klubem a německým gólmanem, který odmítá odsouhlasit lékařskou zprávu o svém zranění. Katalánský klub už v úterý s hráčem zahájil disciplinární řízení a ve čtvrtek oznámil, že až do odvolání převezme povinnosti kapitána obránce Ronald Araújo.
Německý brankář fotbalové Barcelony Marc-André ter Stegen na rozcvičce před...

Německý brankář fotbalové Barcelony Marc-André ter Stegen na rozcvičce před zápasem Ligy mistrů s Plzní. | foto: Reuters

Brankář Barcelony Marc-Andre ter Stegen opouští hřiště na nosítkách. Duel s...
Trenér Barcelony Hansi Flick při soutěžní premiéře o poločase rozmlouvá se...
Brankář Barcelony Marc-Andre ter Stegen vyráží míč v zápase proti Athletic...
Brankář Barcelony Marc-André ter Stegen během rozcvičky před zápasem proti...
Ter Stegen koncem července podstoupil operaci zad a na sociálních sítích uvedl, že bude mimo hru zhruba tři měsíce.

Klub oficiálně délku rekonvalescence neoznámil, očekává ale, že se bude zotavovat čtyři měsíce nebo déle.

V případě minimálně čtyřměsíční pauzy by totiž podle pravidel finanční fair play ve Španělsku mohla Barcelona využít 80 procent jeho platu k tomu, aby zaregistrovala nového hráče.

Barcelona láká novou brankářskou jedničku, Ter Stegena se chystá prodat

Klub nyní potřebuje, aby Ter Stegen podepsal zprávu o zranění a odsouhlasil poskytnutí zdravotní dokumentace lékařské komisi španělské fotbalové ligy. Ta by následně oficiálně určila očekávanou pauzu a umožnila tím Barceloně případnou registraci nové posily.

Tou by měl být paradoxně Joan García, jehož v létě ligoví šampioni přivedli z Espaňolu jako novou jedničku mezi tyčemi.

