  23:34
Fotbalisté Barcelony ve 4. kole španělské ligy doma i bez Lamina Yamala rozstříleli Valencii 6:0. Po dvou gólech vstřelili Fermín López, Raphinha a Robert Lewandowski. Girona přišla po gólu z penalty v závěru o šanci na první vítězství v sezoně a na hřišti Celty Vigo remizovala 1:1.
Fotogalerie4

Robert Lewandowski slaví gól do sítě Valencie. | foto: Reuters

López odšpuntoval barcelonské představení těsně před uplynutím úvodní půlhodiny. V 56. minutě pak zvýšil už na 3:0, když se tři minuty před ním prosadil Raphinha, jenž o poločase nahradil debutujícího Švéda Bardghjiho.

Právě Bardghji přitom nastoupil v základní sestavě na úkor Raphinhu, neboť 28letý Brazilec dorazil pozdě na předzápasový trénink. Trest kouče Hansiho Flicka – nechat Raphinhu na lavičce – měl zjevně i motivační účinek, jelikož Raphinha v 66. minutě zvýšil už na 4:0.

Barcelonský debutant Roony Bardghji svádí souboj s kapitánem Valencie Josem Gayou.

Tenisové skóre pak dvěma trefami pečetil střídající Lewandowski. Barcelonští, kteří vinou dalšího zpoždění rekonstrukce stadionu Camp Nou hráli na šestitisícovém stadionu Johana Cruyffa, si tak spravili chuť po venkovní remíze 1:1 s Vallecanem. V tabulce ztrácejí dva body na vedoucí Real Madrid, jenž po 4. kole jako jediný neztratil ani bod.

Do nedělního zápasu s Valencií nezasáhla superstar Lamine Yamal, který se zranil během reprezentační přestávky. „S národním týmem hrál navzdory bolestem. Utrpěl zranění, měl problémy. Dali mu prášky a nastoupil,“ láteřil Flick na předzápasové tiskové konferenci.

Girona dál čeká. O výhru přišla v závěru

Na výhru dál čeká zatím poslední Girona. Ve venkovním střetnutí s Celtou Vigo se přitom ujala vedení už ve 12. minutě, kdy se tvrdou ranou k tyči při debutu prosadil útočník Vanat, letní posila z Dynama Kyjev.

Katalánci dlouho drželi hubený náskok, ale v 90. minutě po rohovém kopu Blind nakopl ve vlastním vápně Ruedu a pokutový kop proměnil zkušený střelec Iglesias.

Bývalí spoluhráči Ladislava Krejčího, jenž na konci srpna odešel na hostování s opcí do Wolverhamptonu, si alespoň připsali první bod v ročníku. Domácí Celta počtvrté v řadě remizovala stejným výsledkem a rovněž čeká na první tříbodový zisk.

Španělská La Liga
4. kolo 14. 9. 2025 18:30
Osasuna Osasuna : Rayo Vallecano Rayo Vallecano 2:0 (1:0)
Góly:
15. Raúl García
77. Benito
Góly:
Sestavy:
Herrera /C/ – Boyomo, Catena, Cruz – Rosier, Torró, Moncayola, Bretones – V. Muñoz (60. Rubén García), Raúl García (60. Budimir), Oroz (71. Benito).
Sestavy:
Batalla – Rațiu, Lejeune (81. Becerra), Felipe (10. Vertrouwd), Chavarría – Ciss, López (65. Zurawski), Palazón /C/, Díaz (81. Trejo) – Á. García (65. Camello), De Frutos.
Náhradníci:
Fernández – Herrando, Osambela, I. Muñoz, Becker, Barja.
Náhradníci:
Cárdenas – Balliu, Espino, de las Sias, Gumbau, Valentín.
Žluté karty:
24. Oroz, 43. Catena, 72. Bretones
Žluté karty:
43. Palazón, 45+2. Ciss

Rozhodčí: Soto – Álvarez, Becerril

Počet diváků: 20511

Španělská La Liga
4. kolo 14. 9. 2025 16:15
Levante UD Levante UD : Real Betis Real Betis 2:2 (2:1)
Góly:
2. Iván Romero
10. Etta Eyong
Góly:
45+2. C. Hernández
81. Fornals
Sestavy:
Ryan – Toljan, Elgezabal, M. Moreno (66. de la Fuente), M. Sánchez – P. Martínez (85. Arriaga), Rey – Olasagasti (62. Brugué), C. Álvarez, Etta Eyong (62. Morales) – Iván Romero (66. Koyalipou).
Sestavy:
Valles – Bellerín, Natan, V. Gómez, Firpo – S. Altimira (72. Amrábat), Deossa (46. Lo Celso) – Antony, Fornals, Riquelme (72. Ezalzúlí) – C. Hernández (87. Bakambu).
Náhradníci:
Cuñat – Pampín, Vencedor, Cabello, V. García, Losada, Espí.
Náhradníci:
Adrián, Pau López – D. Llorente, Ávila, P. García, Ortiz, M. Roca.
Žluté karty:
63. M. Moreno, 69. Ryan, 78. de la Fuente, 90+2. M. Sánchez
Žluté karty:
50. Bellerín, 90+5. Natan

Počet diváků: 21938

Španělská La Liga
4. kolo 14. 9. 2025 14:00
Celta Vigo Celta Vigo : Girona Girona 1:1 (0:1)
Góly:
90+2. B. Iglesias
Góly:
12. Vanat
Sestavy:
Radu – J. Rodríguez (71. Starfelt), Domínguez, Manu Fernández (80. Rueda) – Carreira, Sotelo, Moriba, Mingueza – Aspas (C) (71. H. Álvarez), Jutglà (60. B. Iglesias), Durán (60. Zaragoza).
Sestavy:
Gazzaniga – A. Martínez (C) (67. Francés), V. Reis, Blind, Á. Moreno – Witsel, I. Martín (82. Solís), Únáhí (82. van de Beek) – Asprilla, Vanat (67. Gil), J. Roca (46. Portu).
Náhradníci:
Villar – Alonso, F. Beltrán, El Abdellaoui, Ristić, M. Román, Swedberg.
Náhradníci:
Krapyvcov, Livaković – Rincón, A. Ruiz, Stuani.
Žluté karty:
Žluté karty:
26. Únáhí, 80. Francés, 90. Míchel (trenér)

Rozhodčí: Cordero – Bárcena, Romano

Španělská La Liga
4. kolo 14. 9. 2025 21:00
FC Barcelona FC Barcelona : Valencia Valencia 6:0 (1:0)
Góly:
29. F. López
53. Raphinha
56. F. López
66. Raphinha
76. Lewandowski
86. Lewandowski
Góly:
Sestavy:
J. García – Koundé, G. Martín (74. Torrents), Casadó, E. García – Cubarsí, Pedri (C) (81. Casas), F. López – Torres (68. Lewandowski), Bardghji (46. Raphinha), Rashford (68. Olmo).
Sestavy:
Agirrezabala – Foulquier, Gayà (C), Copete, Diakhaby (65. Correia), Tárrega – Diego López (57. Rioja), Guerra (57. Ugrinić), Danjuma (57. Ramazani) – Duro (77. L. Beltrán), Santamaría.
Náhradníci:
Szczęsny, Kochen – Araújo, Christensen, T. Fernández.
Náhradníci:
Dimitrievski – Vázquez, Cömert, Almeida, Pepelu, Raba, Otorbi.
Žluté karty:
Žluté karty:
41. Diakhaby

Rozhodčí: G. Cuadra – G. Porras, A. Estévez

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Real MadridReal Madrid 4 4 0 0 8:2 12
2. FC BarcelonaBarcelona 4 3 1 0 13:3 10
3. Athletic BilbaoBilbao 4 3 0 1 6:4 9
3. GetafeGetafe 4 3 0 1 6:4 9
5. VillarrealVillarreal 4 2 1 1 8:3 7
6. Espaňol BarcelonaEspaňol 3 2 1 0 5:3 7
7. Deportivo AlavésAlavés 4 2 1 1 4:3 7
8. Elche CFElche 4 1 3 0 6:4 6
9. OsasunaOsasuna 4 2 0 2 3:2 6
10. Real BetisBetis 5 1 3 1 6:6 6
11. Atlético MadridAtlético 4 1 2 1 5:4 5
12. Sevilla FCSevilla 4 1 1 2 7:7 4
13. Rayo VallecanoRayo Vallecano 4 1 1 2 4:5 4
14. Celta VigoCelta Vigo 5 0 4 1 4:6 4
15. ValenciaValencia 4 1 1 2 4:8 4
16. Real OviedoOviedo 4 1 0 3 1:7 3
17. Real SociedadReal Sociedad 4 0 2 2 4:6 2
18. Levante UDLevante 4 0 1 3 5:9 1
19. MallorcaMallorca 3 0 1 2 2:6 1
20. GironaGirona 4 0 1 3 2:11 1

1. - 4. : Awans do LM, 5. : Awans do LE, 6. : Awans do el. LKE, 18. - 20. : Spadek

