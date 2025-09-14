López odšpuntoval barcelonské představení těsně před uplynutím úvodní půlhodiny. V 56. minutě pak zvýšil už na 3:0, když se tři minuty před ním prosadil Raphinha, jenž o poločase nahradil debutujícího Švéda Bardghjiho.
Právě Bardghji přitom nastoupil v základní sestavě na úkor Raphinhu, neboť 28letý Brazilec dorazil pozdě na předzápasový trénink. Trest kouče Hansiho Flicka – nechat Raphinhu na lavičce – měl zjevně i motivační účinek, jelikož Raphinha v 66. minutě zvýšil už na 4:0.
Tenisové skóre pak dvěma trefami pečetil střídající Lewandowski. Barcelonští, kteří vinou dalšího zpoždění rekonstrukce stadionu Camp Nou hráli na šestitisícovém stadionu Johana Cruyffa, si tak spravili chuť po venkovní remíze 1:1 s Vallecanem. V tabulce ztrácejí dva body na vedoucí Real Madrid, jenž po 4. kole jako jediný neztratil ani bod.
Do nedělního zápasu s Valencií nezasáhla superstar Lamine Yamal, který se zranil během reprezentační přestávky. „S národním týmem hrál navzdory bolestem. Utrpěl zranění, měl problémy. Dali mu prášky a nastoupil,“ láteřil Flick na předzápasové tiskové konferenci.
Girona dál čeká. O výhru přišla v závěru
Na výhru dál čeká zatím poslední Girona. Ve venkovním střetnutí s Celtou Vigo se přitom ujala vedení už ve 12. minutě, kdy se tvrdou ranou k tyči při debutu prosadil útočník Vanat, letní posila z Dynama Kyjev.
Katalánci dlouho drželi hubený náskok, ale v 90. minutě po rohovém kopu Blind nakopl ve vlastním vápně Ruedu a pokutový kop proměnil zkušený střelec Iglesias.
Bývalí spoluhráči Ladislava Krejčího, jenž na konci srpna odešel na hostování s opcí do Wolverhamptonu, si alespoň připsali první bod v ročníku. Domácí Celta počtvrté v řadě remizovala stejným výsledkem a rovněž čeká na první tříbodový zisk.
15. Raúl García
77. Benito
Herrera /C/ – Boyomo, Catena, Cruz – Rosier, Torró, Moncayola, Bretones – V. Muñoz (60. Rubén García), Raúl García (60. Budimir), Oroz (71. Benito).
Batalla – Rațiu, Lejeune (81. Becerra), Felipe (10. Vertrouwd), Chavarría – Ciss, López (65. Zurawski), Palazón /C/, Díaz (81. Trejo) – Á. García (65. Camello), De Frutos.
Fernández – Herrando, Osambela, I. Muñoz, Becker, Barja.
Cárdenas – Balliu, Espino, de las Sias, Gumbau, Valentín.
24. Oroz, 43. Catena, 72. Bretones
43. Palazón, 45+2. Ciss
Rozhodčí: Soto – Álvarez, Becerril
Počet diváků: 20511
2. Iván Romero
10. Etta Eyong
45+2. C. Hernández
81. Fornals
Ryan – Toljan, Elgezabal, M. Moreno (66. de la Fuente), M. Sánchez – P. Martínez (85. Arriaga), Rey – Olasagasti (62. Brugué), C. Álvarez, Etta Eyong (62. Morales) – Iván Romero (66. Koyalipou).
Valles – Bellerín, Natan, V. Gómez, Firpo – S. Altimira (72. Amrábat), Deossa (46. Lo Celso) – Antony, Fornals, Riquelme (72. Ezalzúlí) – C. Hernández (87. Bakambu).
Cuñat – Pampín, Vencedor, Cabello, V. García, Losada, Espí.
Adrián, Pau López – D. Llorente, Ávila, P. García, Ortiz, M. Roca.
63. M. Moreno, 69. Ryan, 78. de la Fuente, 90+2. M. Sánchez
50. Bellerín, 90+5. Natan
Počet diváků: 21938
90+2. B. Iglesias
12. Vanat
Radu – J. Rodríguez (71. Starfelt), Domínguez, Manu Fernández (80. Rueda) – Carreira, Sotelo, Moriba, Mingueza – Aspas (C) (71. H. Álvarez), Jutglà (60. B. Iglesias), Durán (60. Zaragoza).
Gazzaniga – A. Martínez (C) (67. Francés), V. Reis, Blind, Á. Moreno – Witsel, I. Martín (82. Solís), Únáhí (82. van de Beek) – Asprilla, Vanat (67. Gil), J. Roca (46. Portu).
Villar – Alonso, F. Beltrán, El Abdellaoui, Ristić, M. Román, Swedberg.
Krapyvcov, Livaković – Rincón, A. Ruiz, Stuani.
26. Únáhí, 80. Francés, 90. Míchel (trenér)
Rozhodčí: Cordero – Bárcena, Romano
29. F. López
53. Raphinha
56. F. López
66. Raphinha
76. Lewandowski
86. Lewandowski
J. García – Koundé, G. Martín (74. Torrents), Casadó, E. García – Cubarsí, Pedri (C) (81. Casas), F. López – Torres (68. Lewandowski), Bardghji (46. Raphinha), Rashford (68. Olmo).
Agirrezabala – Foulquier, Gayà (C), Copete, Diakhaby (65. Correia), Tárrega – Diego López (57. Rioja), Guerra (57. Ugrinić), Danjuma (57. Ramazani) – Duro (77. L. Beltrán), Santamaría.
Szczęsny, Kochen – Araújo, Christensen, T. Fernández.
Dimitrievski – Vázquez, Cömert, Almeida, Pepelu, Raba, Otorbi.
41. Diakhaby
Rozhodčí: G. Cuadra – G. Porras, A. Estévez