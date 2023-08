Barcelona šetří, kde může. Ruší odvoz či obědy v akademii, hráči hrozí odchodem

Jakkoli absurdně to zní, finanční problémy Barcelony jsou natolik vážné, že se snaží i zdánlivě drobné výdaje osekat na absolutní minimum.

O víkendu přinesl španělský deník Mundo Deportivo zprávu, že Katalánci už nebudou juniorům z La Masii nabízet odvoz přímo z domu do školy, na trénink a zpět.

Služby prý využívalo téměř 80 % chlapců i dívek. Tomu je však konec. Klub namísto toho zavede levnější autobusovou linku, která bude přejíždět přes několik záchytných bodů napříč městem.

Rodičům se ale změna nelíbí.

Doteď se o své potomky, kteří často přijeli domu z tréninku pozdě, nemuseli v tomto ohledu starat. Nyní mají strach, že zastávek nebude dost a jejich děti bude čekat náročné cestování městem.

I z toho důvodu prý hrozí, že někteří z akademie odejdou.

V pondělí navíc informoval web Relevo o tom, že klub ruší nabídku obědů pro B-tým, který v prostorách La Masie také trénuje. V posledních letech se hráči vždy sešli na snídani, absolvovali první fázi tréninku, naobědvali se, odjeli domů a odpoledne se vrátili na zbytek cvičení.

Harmonogram zůstává stejný, ale oběd už v nabídce nebude.

Klub rozhodnutí obhajuje tím, že v posledních měsících tuto možnost stejně téměř nikdo nevyužíval a hráči se odebrali rovnou domů, takže to byl zbytečný náklad navíc.

Jestli je to pravda či pouhá výmluva, lze jen těžko odhadovat.

Barcelona navzdory drastickým opatřením stále nedokázala na ligovou soupisku zaregistrovat dva hráče: levého obránce Marca Alonsa a novou posilu Iňiga Martíneze z Bilbaa. Španělská nejvyšší soutěž totiž kontroluje finanční situaci klubů, než jim povolí fotbalisty zapsat.

Šéf Barcelony Joan Laporta a útočník Robert Lewandowski.

Prezident Joan Laporta také už před začátkem sezony prodal část společnosti Barca Vision, která se stará o globalizaci klubové značky. Díky tomu mohl zaregistrovat většinu hráčů včetně Ilkaye Gündogana, který přišel z Manchesteru City.

Obdobně se Laporta zachoval už loni, když obětoval 25% podíl klubového produkčního centra, které vytváří obsahy na sociální sítě, aby mohl zapsat na soupisku nové posily Roberta Lewandowského či Raphinhu.

Finančně pomoct by Kataláncům měly i nedávné odchody Francka Kessiého do al-Ahlí či Ousmana Dembélého do Paris St. Germain. Ale co dál?

V kontrastu s šetřením na mládežnických výběrech proto působí snaha podepsat na hostování portugalskou dvojici Joao Cancelo a Joao Felix, jejichž platy by klubovou pokladnu ještě více zatížily.

Laporta tak očividně považuje A-tým za naprostou prioritu a jeho úspěch vidí jako cestu z dluhů. Svými kroky ale riskuje. Jestli se mu to vyplatí, ukážou až následující měsíce či roky.