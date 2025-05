Dva zápasy do konce ročníku a fotbalová Sparta dělá změnu na pozici hlavního trenéra. To už tady bylo. Při kolapsu v závěru jara 2008 sestoupil z prezidentské kanceláře Jozef Chovanec, jenž nahradil...

Bývalý kapitán fotbalové reprezentace Vladimír Darida po sezoně neprodlouží v Arisu Soluň smlouvu a vrátí se do Česka. „Po dvou a půl letech nastal čas, abych se rozloučil s klubem, který mi skutečně...

Pedant na fyzičku i rovný člověk. Janotka „ukázal koule“ a dovedl Sigmu na vrchol

Premium

Mnozí si pomysleli: Proč právě on? Čím je tolik výjimečný? Fotbalový trenér Tomáš Janotka dovedl to, co se před ním v Olomouci povedlo pouze legendárnímu Petrovi Uličnému. Sigmu dovedl k první...