A to nebylo všechno.
Barcelona hned pětkrát nastřelila brankovou konstrukci, dohromady přišla o tři góly kvůli ofsajdu, navíc jí sudí odvolal penaltu. Což je na jeden zápas slušný rejstřík.
„Neměli jsme prostě štěstí, teď se musíme soustředit na další zápas, máme tři dny,“ citovala ještě uklidněného Flicka španělská Marca. Pak se debata stočila směrem k sudímu.
Dodejme, že Barcelonu teď čeká výlet do Česka, ve středu se v základní fázi Ligy mistrů utká se Slavií. A potřebuje si spravit náladu.
I proto, že v lize má už jen jednobodový náskok na Real Madrid.
V neděli ji kromě výsledku rozladil hlavně rozhodčí Gil Manzano. O něm po zápase mluvil nejdřív kapitán Frenkie de Jong, který sudího označil za arogantního.
„A to jsem kapitán, nerozumím tomu. Dívá se na vás s výrazem, který říká: ‚Jsem víc než ty.‘ Je to frustrující. Takhle se prostě chovat nemůže,“ uvedl nizozemský záložník.
„Na konci zápasu, během nastavení, jsem mu říkal, ať hlídá čas. Minutu jim trvá rozehrání standardky. Pro ně je to normální. A on nepřidá ani deset sekund. Je to šílené,“ kroutil hlavou De Jong.
A posléze se přidal i Flick, kterému se do kritiky ze začátku moc nechtělo.
„Všichni rozhodčího známe. Nechci v takových debatách marnit čas ani energii. Ale je fakt, že má Frenkie pravdu. Vždycky ji má, protože je to kliďas a správný kapitán. A když říká, že se s tímhle sudím nedá vůbec mluvit, tak má pravdu,“ pokračoval německý kouč.
„Sami jste to viděli. Už před zápasem jsem si přečetl nějaké názory na něj. Ve španělské lize je spousta kvalitních rozhodčích, pak je tu tento, u kterého je určitě ve srovnání s ostatními komunikace nedostatečná,“ obořil se na Manzana s tím, že sám nemohl mluvit ani se čtvrtým sudím u laviček.
„Musíme to přijmout. To nezměníme a nemá smysl ztrácet energii, měli bychom řešit hlavně nás a věci, které můžeme ovlivnit. Třeba to, abychom zlepšili naši hru,“ zdůraznil Flick.
Jako první přijde Slavia, proti které Barcelona potřebuje vylepšit svou pozici v tabulce. Po šesti kolech je totiž patnáctá, což je ve srovnání s loňským druhým místem po základní fázi zatím zklamání.