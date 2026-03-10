Nechtěl, aby se Messi vrátil! Xavi pálí do Laporty, co na to prezident Barcelony?

  13:35
Necelý týden před volbami prezidenta fotbalové Barcelony to může výrazně ovlivnit snahu Joana Laporty obhájit mandát. O víkendu ho totiž ostře kritizoval někdejší hráč a trenér Xavi Hernández. Mimo jiné kvůli tomu, že prý v roce 2023 zablokoval návrat klubové legendy Lionela Messiho.
Útočník Interu Miami během zápasu s D.C. United.

Útočník Interu Miami během zápasu s D.C. United. | foto: AP

Nový kouč fotbalové Barcelony Xavi (vpravo) a prezident klubu Joan Laporta.
Nadšené výrazy mají ve tvářích prezident Barcelony Joan Laporta (vlevo) i nový...
Joan Laporta, prezident FC Barcelona, vysvětluje, proč klub nemohl podepsat...
Barcelonský kouč Xavi během utkání s PSG.
11 fotografií

Přitom právě s tím, že Messiho udrží, Laporta v roce 2021 do voleb šel.

Jenže se to kvůli složité finanční situaci nepovedlo a argentinský útočník odešel do PSG. V roce 2023 se hovořilo o jeho návratu, ale nakonec zamířil do americké MLS, kde doteď působí v Interu Miami.

„Předchozí volby vyhrál díky tomu, že tvrdil, že jenom když on se stane prezidentem, Messi zůstane. Ale pak jsme viděli, že jako jediný neměl plán, jak ho udržet,“ využil okamžitě situace José Font, stejně jako před čtyřmi lety jediný Laportův protikandidát.

A co přesně tedy Xavi řekl?

Barcelonský trenér Xavi během pohárové utkání s Bilbaem.
Joan Laporta, prezident FC Barcelona, vysvětluje, proč klub nemohl podepsat...

„Laporta o celé situaci nehovoří pravdu. Leo mohl podepsat,“ prohlásil v rozhovoru se španělským deníkem La Vanguardia.

„Po šampionátu v Kataru jsme byli v kontaktu a řekl mi, že je z možného návratu nadšený. Několikrát jsme pak spolu hovořili a když mi dal souhlas, šel jsem za Laportou. Ten mi tvrdl, že když Leo bude chtít, udělá pro to cokoliv. Jenže pak mi Messi přestal odpovídat a jeho agent a otec Jorge Messi mi řekl, že podle Barcelony je ten přestup nemožný a ať mi o tom víc řekne prezident,“ přiblížil Xavi.

Barcelona doufá v Messiho návrat. Je naší povinností to zkusit, zní z klubu

Nabízelo se, že důvodem tehdy byly trvající peněžní problémy.

Barcelona je kvůli předchozímu vedení nadále ve svízelné situaci a i když pravidelně přivádí hráče, většinou je to za málo peněz, a ideálně na splátky. Přesto má problém je následně zaregistrovat v souladu s finančním fair-play španělské ligy.

„Ale La Liga nám to schválila, Messiho návrat ztroskotal na Laportovi,“ tvrdí Xavi. „To není pravda. Nic takového jsme neodsouhlasili,“ zareagoval okamžitě šéf soutěže Javier Tebas.

Laporta se ke kauze vyjádřil v pondělí, kdy spolu s Fontem zhruba dvě hodiny debatovali za účasti různých španělských médií.

Prezident Barcelony Joan Laporta (vlevo) a Xavi.

„Tehdy jsem poslal Jorgemu smlouvu a on mi v květnu řekl, že to nakonec nepůjde. Messi by byl pod příliš velkým tlakem a radši odešel do Miami. A já to respektoval,“ hájil se.

„Xaviho rozhovor mě překvapil a ranil. Chápu, že se teď necítí dobře. Než odcházel, řekl nám, že nemáme konkurenceschopné mužstvo. A teď Hansi Flick vítězí se stejnými hráči, s nimiž to Xavi nedokázal,“ rýpl si ještě.

Xavi skončil jako trenér v létě 2024. Nahradil ho Flick a hned ve své první sezoně vyhrál španělský titul, pohár i superpohár a dovedl mužstvo do semifinále Ligy mistrů. Na to by Barcelona ráda navázala a ideálně tentokrát získala v milionářské soutěži i trofej.

Cestu vyřazovací fází začne v úterý na půdě Newcastlu. A před utkáním se Flicka pochopitelně novináři zeptali i na Xaviho výroky. „Máme spolu dobrý vztah a ještě když tady trénoval, často jsem s ním mluvil a navštěvoval ho. Ale tohle je soukromá záležitost. Znám pravdu, ale nechám si ji pro sebe,“ mlžil.

Už je tady! Barcelonu přebírá Flick. Xavi nástupci vzkázal: Budeš tam trpět

Je to tedy celé snaha zhrzeného Xaviho před volbami uškodit Laportovi? Těžko říct.

Španělský novinář Sique Rodríguez, jenž má kontakty na lidi z Messiho okolí, pro rozhlasovou stanici Cadena SER například tvrdí, že jeho blízcí souhlasí se Xaviho verzí. „Říkají, že pravda pomalu vychází najevo.“

I kdyby to pravda nebyla, Laportovi podobné drama jen několik dnů před nedělními volbami rozhodně neprospěje.

Dokáže mandát obhájit? A co se bude v Barceloně dít, pokud ne?

Laporta totiž varuje, že Font v případě úspěchu ohrozí stabilitu klubu mimo jiné proto, že se chce zbavit třeba sportovního ředitele Deca. „A Flick řekl, že pokud Deco odejde, určitě nezůstane.“

Vyloučení Mercada zrušeno správně, Chorý před gólem podle komise nefauloval

John Mercado (Sparta) po přezkoumání u videa nakonec dostává žlutou kartu....

Rozhodčí Stanislav Volek si ve dvou diskutovaných situacích nedělního fotbalového derby na Slavii při konečných verdiktech počínal správně. V případě původně chybně udělené červené karty sparťanu...

9. března 2026  15:17

Nebojím se říct, že je rozhodnuto. Vorlický se neobává o postup Brna, ale o koleno

Brněnský záložník Lukáš Vorlický se v dresu Zbrojovky poprvé prosadil, když...

Zbrojovka Brno udělala další krok k postupu. Nedělní šlágr s druhým Táborskem rozhodla akce Lukáše Vorlického a lídr druhé fotbalové ligy má nyní náskok jedenácti bodů. „Neslavíme postup, ale můžeme...

9. března 2026  14:35

