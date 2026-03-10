Nechtěl, aby se Messi vrátil! Xavi pálí do Laporty, co na to prezident Barcelony?

Přitom právě s tím, že Messiho udrží, Laporta v roce 2021 do voleb šel.
Jenže se to kvůli složité finanční situaci nepovedlo a argentinský útočník odešel do PSG. V roce 2023 se hovořilo o jeho návratu, ale nakonec zamířil do americké MLS, kde doteď působí v Interu Miami.
„Předchozí volby vyhrál díky tomu, že tvrdil, že jenom když on se stane prezidentem, Messi zůstane. Ale pak jsme viděli, že jako jediný neměl plán, jak ho udržet,“ využil okamžitě situace José Font, stejně jako před čtyřmi lety jediný Laportův protikandidát.
A co přesně tedy Xavi řekl?
„Laporta o celé situaci nehovoří pravdu. Leo mohl podepsat,“ prohlásil v rozhovoru se španělským deníkem La Vanguardia.
„Po šampionátu v Kataru jsme byli v kontaktu a řekl mi, že je z možného návratu nadšený. Několikrát jsme pak spolu hovořili a když mi dal souhlas, šel jsem za Laportou. Ten mi tvrdl, že když Leo bude chtít, udělá pro to cokoliv. Jenže pak mi Messi přestal odpovídat a jeho agent a otec Jorge Messi mi řekl, že podle Barcelony je ten přestup nemožný a ať mi o tom víc řekne prezident,“ přiblížil Xavi.
Nabízelo se, že důvodem tehdy byly trvající peněžní problémy.
Barcelona je kvůli předchozímu vedení nadále ve svízelné situaci a i když pravidelně přivádí hráče, většinou je to za málo peněz, a ideálně na splátky. Přesto má problém je následně zaregistrovat v souladu s finančním fair-play španělské ligy.
„Ale La Liga nám to schválila, Messiho návrat ztroskotal na Laportovi,“ tvrdí Xavi. „To není pravda. Nic takového jsme neodsouhlasili,“ zareagoval okamžitě šéf soutěže Javier Tebas.
Laporta se ke kauze vyjádřil v pondělí, kdy spolu s Fontem zhruba dvě hodiny debatovali za účasti různých španělských médií.
„Tehdy jsem poslal Jorgemu smlouvu a on mi v květnu řekl, že to nakonec nepůjde. Messi by byl pod příliš velkým tlakem a radši odešel do Miami. A já to respektoval,“ hájil se.
„Xaviho rozhovor mě překvapil a ranil. Chápu, že se teď necítí dobře. Než odcházel, řekl nám, že nemáme konkurenceschopné mužstvo. A teď Hansi Flick vítězí se stejnými hráči, s nimiž to Xavi nedokázal,“ rýpl si ještě.
Xavi skončil jako trenér v létě 2024. Nahradil ho Flick a hned ve své první sezoně vyhrál španělský titul, pohár i superpohár a dovedl mužstvo do semifinále Ligy mistrů. Na to by Barcelona ráda navázala a ideálně tentokrát získala v milionářské soutěži i trofej.
Cestu vyřazovací fází začne v úterý na půdě Newcastlu. A před utkáním se Flicka pochopitelně novináři zeptali i na Xaviho výroky. „Máme spolu dobrý vztah a ještě když tady trénoval, často jsem s ním mluvil a navštěvoval ho. Ale tohle je soukromá záležitost. Znám pravdu, ale nechám si ji pro sebe,“ mlžil.
Je to tedy celé snaha zhrzeného Xaviho před volbami uškodit Laportovi? Těžko říct.
Španělský novinář Sique Rodríguez, jenž má kontakty na lidi z Messiho okolí, pro rozhlasovou stanici Cadena SER například tvrdí, že jeho blízcí souhlasí se Xaviho verzí. „Říkají, že pravda pomalu vychází najevo.“
I kdyby to pravda nebyla, Laportovi podobné drama jen několik dnů před nedělními volbami rozhodně neprospěje.
Dokáže mandát obhájit? A co se bude v Barceloně dít, pokud ne?
Laporta totiž varuje, že Font v případě úspěchu ohrozí stabilitu klubu mimo jiné proto, že se chce zbavit třeba sportovního ředitele Deca. „A Flick řekl, že pokud Deco odejde, určitě nezůstane.“