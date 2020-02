Abidal versus Messi. V Barceloně to vře mezi ředitelem a nedotknutelným

Erika Abidala si na schůzku pozval klubový prezident Josep Maria Bartomeu. A podle posledních informací se pokusí spor s Lionelem Messim urovnat.

Vyloučeno však není druhá možnost - že Abidal bude odvolán.

Jeho kritika se totiž Messiho silně dotkla. A to je v Barceloně u nedotknutelného útočníka vážně potíž.

„Myslím, že pokud mluvíte o hráčích, musíte je i pojmenovat. Jinak všechny poskvrníte a pomáháte šířit spekulace, které nejsou pravdivé,“ napsal Messi na svůj účet na instagramu.

Abidalovi se nelíbilo, jak se hráči prezentovali za bývalého trenéra Ernesta Valverdeho, který byl v lednu překvapivě odvolán.

Abidal v rozhovoru pro španělská média řekl, že spousta hráčů s Valverdem nebyla spokojená a že pod ním správně nepracovala. Že mezi hráči a trenérem panovaly problémy v komunikaci. Jinými slovy, že s tím vyhazov Valverdeho přímo souvisel.

To se zase nelíbilo Messimu a dal to nezvykle veřejně najevo. „Nerad to takhle dělám, ale myslím si, že lidé ve sportovním úseku musí být zodpovědní za svou práci a za svá rozhodnutí. Stejně jako jsou hráči zodpovědní za to, co předvedou na hřišti. My jsme ti první, kteří si uvědomí, že jsme nebyli dost dobří,“ zdůraznil Messi.

Fanoušci stojí za Messim, média zase připomínají Abidalovy přehmaty ve funkci sportovního ředitele. Že loni neuspěl v jednání o návratu Neymara z Paris St. Germain, že letos v lednovém přestupním termínu nesehnal útočníka, když Suárez je dlouhodobě zraněný a fit není ani Dembelé. Že do jeho kompetence patřilo právě odvolání Valverdeho.

Shodují se, že Messiho kritika jeho pozici ve vedení klubu výrazně oslabila, že ztratil respekt v kabině, u členů vedení i před partnery klubu.

Barcelona po odchodu trenéra Valverdeho herně zrovna nezáří, kvůli porážce ve Valencii přišla o první příčku v tabulce.

Už se objevují spekulace, že Valverdeho nástupce Quique Setién není ten pravý. Výběr nového kouče jde právě také za Abidalem.

„Fáze sebezničení byla zahájena. Zdá se, že Barcelona nemá jasný směr, žije z improvizací, dělá pochybná rozhodnutí. Na mužstvu je vidět, že hráči nejsou v pohodě,“ píše deník Marca.

Eric Abidal je někdejší skvělý obránce Barcelony a francouzský reprezentant, stříbrný medailista z mistrovství světa 2006. Osobnost, silný a statečný muž, který během kariéry překonal rakovinu, podstoupil transplantaci jater.

V létě 2018, čtyři roky po skončení aktivní hráčské činnosti, byl jmenován sportovním ředitelem Barcelony.

Na jeho pozici v předchozích letech pracovali rovněž bývalí hráči Txiki Begiristain, Andoni Zubizarreta a Robert Fernández.