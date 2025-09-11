Camp Nou jako Sagrada Família. Otevření se oddaluje a Barcelona musí improvizovat

Autor:
  15:43
Nejvyšší španělskou soutěž požádali, aby mohli první tři zápasy nového ročníku odehrát na hřištích soupeřů. Jenže ani k tomu čtvrtému ještě barcelonští fotbalisté nenastoupí na slavném Camp Nou, který se už dva roky rekonstruuje. Datum otevření se však neustále posouvá a celá situace došla až do fáze, kdy Barcelona musí příští ligové utkání odehrát na tréninkovém hřišti, kam se vejde pouhých šest tisíc fanoušků.
Pohled na slavný barcelonský stadion Camp Nou, na němž aktuálně probíhá...

Pohled na slavný barcelonský stadion Camp Nou, na němž aktuálně probíhá rekonstrukce. | foto: Reuters

Pohled na slavný barcelonský stadion Camp Nou, na němž aktuálně probíhá...
Pohled na slavný barcelonský stadion Camp Nou, na němž aktuálně probíhá...
Fanoušek fotbalistů FC Barcelona čeká na Camp Nou na začátek ligového zápasu.
Pohled na stadion Camp Nou, kde fotbalisté Plzně vstoupí do Ligy mistrů proti...
16 fotografií

Až v neděli večer Barcelona vyběhne k zápasu s Valencií, bude to hodně nezvyklý pohled.

Tréninkový Stadion Johanna Cruyffa, kde normálně hraje rezerva a ženský tým, má ještě o dva tisíce diváků nižší kapacitu, než jaké je oficiální minimum stanové španělskou ligou. Ta proto musela Barceloně udělit výjimku za předpokladu, že zajistí přítomnost systému VAR. A pokud bude zájemců o lístky víc než šest tisíc? Následovat bude los. Opravdu.

I proto je jasné, že to není dlouhodobé řešení.

Domácí zápasy si Barcelona nemůže odkládat věčně a celou sezonu na tréninkovém hřišti odehrát také nemůže. Uplynulé dva ročníky nastupovala na olympijském stadionu na kopci Montjuic, v letošní sezoně se na něj však neplánuje vracet.

Pohled na slavný barcelonský stadion Camp Nou, na němž aktuálně probíhá...
Pohled na slavný barcelonský stadion Camp Nou, na němž aktuálně probíhá...

Rekonstrukce slavného barcelonského stadionu Camp Nou.

Tento pátek tam má navíc koncert americký rapper Post Malone, takže pro nadcházející kolo tato varianta ani nepřipadala v úvahu.

„Děláme všechno, co je v našich silách, ale nemůžu vám zaručit, že zápas s Getafe (21. září) odehrajeme na Camp Nou,“ řekla viceprezidentka klubu Elena Fortová.

Znovuotevření slavného stánku, jenž by měl mít ve výsledku kapacitu 105 tisíc diváků a vyjde na astronomických 36 miliard korun, má probíhat v několika fázích, aby se na něj fanoušci mohli dostat co nejdříve.

Na nový Camp Nou se prý nejprve vejde 27 tisíc diváků, pak 45, 60 a nakonec zmíněných 105 tisíc. Jenže klub v tuhle chvíli ještě ani nepožádal město o souhlas, aby mohl realizovat alespoň první fázi, což pochopitelně vyvolává nervozitu, jak dlouho celý proces ještě bude trvat.

FC Barcelona jde do velké renovace, od investorů získala 1,45 miliardy eur

1. října navíc čeká Barcelonu první domácí zápas Ligy mistrů proti Paris St. Germain. Pokud ani do té doby nestihne rekonstrukci alespoň částečně dokončit, nejspíš bude muset přehodnotit plány a opět nastupovat na olympijském stadionu.

UEFA totiž vyžaduje, aby tým odehrál všechny zápasy ligové fáze na jednom stadionu, což ten tréninkový pochopitelně být nemůže.

A tak fanoušci v žertu začínají rekonstrukci přirovnávat k dostavbě slavné katedrály Sagrada Família, která v centru města započala podle návrhu slavného architekta Antoniho Gaudího už v roce 1882.

Takhle dlouho se na nový Camp Nou pochopitelně čekat nebude, i tak už ale návrat stihl nabrat pořádný skluz.

Sagrada Familia se dokončí v roce 2026, vášně budí plánované schodiště

Původní plán byl otevřít ho u příležitosti 125. výročí klubu, které připadalo na loňský listopad. Následně chtěli Katalánci alespoň stihnout tradiční srpnové přátelské utkání o trofej Joana Gampera, v němž Barcelona vždy hostí jeden vybraný klub – italské Como si ale nakonec Camp Nou neužilo.

A dost možná si ho ještě nějakou dobu neužije nikdo, což sebou nese hned několik problémů.

Tím prvním jsou pochopitelně finance. Vedení klubu odhadovalo, že jedna sezona na olympijském stadionu ho připraví až o 90 milionů euro (2,2 miliardy korun) z tržeb. Sezony tam odehrál dvě, a navíc ne vždy bylo vyprodáno, takže dost možná tratil ještě víc. Zrovna Barceloně, která dlouhodobě řeší finanční trable, to běžné fungování komplikuje obzvlášť.

Samotní hráči si prý na nastalou situaci interně nestěžují, vyloženě příjemná jim ale určitě není. A rozhodně nevyhovuje soupeřům, kteří pochopitelně dostávají pro své příznivce méně lístků. A určitě si dovedete představit, jakou asi radost udělalo Valencii, když se dozvěděla, kde odehraje nedělní zápas.

Reklama na ženský fotbal. Rekordní návštěva, krásné góly a Barcelona v tranzu

Ale proč se nový Camp Nou čeká tak dlouho? Respektive, proč Barcelona není schopná dodržet původní termíny?

Vysvětlení je jednoduché: celý plán byl zkrátka až příliš ambiciózní. Barcelona se v lednu 2023 dohodla s tureckou firmou Limak, která jako jediná dokázala slíbit, že stadion zvládne zrekonstruovat do zmíněného výročí. Ovšem z různých důvodů to nestihla.

Shánění povolenek od města se protáhlo, firma musela řešit stížnosti občanů na hluk a ruská invaze na Ukrajinu negativně ovlivnila dostupnost i cenu materiálů.

A tak Barcelona i v září 2025 čeká, kdy na Camp Nou bude moct konečně nastoupit. Fanouškům přitom slibuje, že na jaře 2026 budou práce určitě zcela hotové – na závěr rekonstrukce by se pak měla pokládat střecha.

Dodrží Katalánci alespoň tento termín?

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)
title=Tipsport - partner programu
Č. Budějovice vs. TáborskoFotbal - 9. kolo - 12. 9. 2025:Č. Budějovice vs. Táborsko //www.idnes.cz/sport
12. 9. 18:00
  • 2.90
  • 3.18
  • 2.35
Prostějov vs. KroměřížFotbal - 9. kolo - 12. 9. 2025:Prostějov vs. Kroměříž //www.idnes.cz/sport
12. 9. 18:00
  • 1.66
  • 3.74
  • 4.69
Příbram vs. VlašimFotbal - 9. kolo - 12. 9. 2025:Příbram vs. Vlašim //www.idnes.cz/sport
12. 9. 18:00
  • 2.52
  • 3.30
  • 2.59
Jihlava vs. Slavia BFotbal - 9. kolo - 12. 9. 2025:Jihlava vs. Slavia B //www.idnes.cz/sport
12. 9. 18:00
  • 2.28
  • 3.24
  • 2.96
Leverkusen vs. FrankfurtFotbal - 3. kolo - 12. 9. 2025:Leverkusen vs. Frankfurt //www.idnes.cz/sport
12. 9. 20:30
  • 2.28
  • 3.86
  • 2.88
Ostrava vs. TepliceFotbal - 2. kolo - 17. 9. 2025:Ostrava vs. Teplice //www.idnes.cz/sport
Živě17. 9. 17:00
  • 1.21
  • 6.00
  • 15.00
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Šílenost! Trenér dorostenců škrtil mladého rozhodčího, zasahovalo 12 policistů

Děs na fotbale. Sedmnáctiletého rozhodčího Dominika Svobodu při sobotním zápase dorostenců mezi domácím Mezibořím a Ervěnicemi – Jirkovem chytil pod krkem a škrtil trenér hostů Lukáš Rusník. Zápas se...

Černá Hora - Česko 0:2, bojovka až do konce, góly fotbalistů dali Červ a Černý

Od našeho zpravodaje v Černé Hoře Vynikající nástup se spoustou šancí. A dál? Čeští fotbalisté se v Podgorici strachovali o vítězství nad domácí Černou Horou až do posledních sekund. První gól dal už po třech minutách náramnou...

Česko - S. Arábie 1:1, fotbalisté předvedli málo, o výhru přišli v poslední minutě

Čeští fotbalisté moc zábavy fanouškům v Hradci Králové nenabídli, i tak v přípravném utkání proti Saúdské Arábii směřovali k dietnímu vítězství, ale v poslední minutě o něj přišli po krásné střele z...

Fotbalové přestupy ONLINE: Eriksen posílil Wolfsburg, Slavia získala Isifeho z Dukly

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách už jsou v plném proudu a letní přestupové období skončilo. Jak se trh s hráči pohne mimo oficiální tranfserová okna? To všechno sledujeme online.

Překvapení a historický skalp. Slováci v kvalifikaci na MS zaskočili Německo

Slovenští fotbalisté na úvod kvalifikace mistrovství světa překvapivě porazili Německo 2:0. V soutěžním utkání nad ním zvítězili poprvé v samostatné historii, i když trenér Francesco Calzona nemohl...

Camp Nou jako Sagrada Família. Otevření se oddaluje a Barcelona musí improvizovat

Nejvyšší španělskou soutěž požádali, aby mohli první tři zápasy nového ročníku odehrát na hřištích soupeřů. Jenže ani k tomu čtvrtému ještě barcelonští fotbalisté nenastoupí na slavném Camp Nou,...

11. září 2025  15:43

Slavia, Sparta, nebo někdo jiný? Kdo podle počítačového modelu ovládne českou ligu

Pořád jsou to jen čísla a simulace založené na jevech minulých, přesto mohou poskytnout zajímavý pohled po úvodní části nové fotbalové sezony. Skupina výzkumníků z Mezinárodního centra sportovních...

11. září 2025  13:01

Fotbalové přestupy ONLINE: Eriksen posílil Wolfsburg, Slavia získala Isifeho z Dukly

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách už jsou v plném proudu a letní přestupové období skončilo. Jak se trh s hráči pohne mimo oficiální tranfserová okna? To všechno sledujeme online.

11. září 2025  8:19

Jubileum velkého šéfa. Beckenbauer by slavil osmdesátiny, čím obohatil fotbal?

Franz Beckenbauer byl zkrátka Der Kaiser. Císař. Fotbalový elegán s vlající hřívou tmavých vlasů, hlavou nahoře, napřímenou postavou a šarmantním vystupováním. Nóbl chlap s nepopsatelnou aurou, k...

11. září 2025  7:56

Oslavil gól a srdce dotlouklo. Story pana Jocka ukázala, jak je trénování stresující

Premium

Když filozofoval o údělu fotbalového trenéra, mimo jiné z něj vylétlo: „Všichni během zápasu tak trochu umíráme. A já bych určitě radši zemřel přímo na lavičce než někde v kanceláři.“ Zlomyslný osud...

10. září 2025

Spěchal, i když vedli o devět gólů. Haaland znovu pobláznil Norsko, dovede ho na MS?

Když k novinářům z norské televize přišel nebohý Cristian Avram, vtipně se představil: „Dobrý večer, já jsem brankář Moldavska a právě jsem dostal jedenáct gólů.“ Pět z nich toho úterního večera v...

10. září 2025

Slavia získala posilu na kraj obrany. Isife z Dukly se k novému týmu připojí v zimě

Dva dny po konci přestupového období oznámila fotbalová Slavia další posilu. Z Dukly získala nigerijského krajního obránce Samuela Isifeho. Ten v aktuálním působišti ještě dohraje podzimní část...

10. září 2025  15:47

Fotbalisté jsou blíže výhodě pro případnou baráž, posunuli se do druhého koše losu

Čeští fotbaloví reprezentanti v zářijovém programu zvýšili své šance na to, že v případném play off o postup na mistrovství světa budou mezi lépe postavenými týmy. Svěřenci trenéra Ivana Haška se...

10. září 2025  14:50

Léčba Tuchelem. Anglie se zvedá, konečně i baví. Na takovou laťku cílíme, hlásí kouč

Jejich první velká zkouška. Nejtěžší utkání kvalifikační skupiny. A angličtí fotbalisté obstáli vskutku na výbornou. Srbsko deklasovali na jeho hřišti 5:0 a potvrdili, že léčba trenérem Thomasem...

10. září 2025  14:14

Pauza přes dva týdny. FIFA modernizuje kalendář a slučuje reprezentační podzim

Reprezentační kalendář čeká od další sezony změna. Mezinárodní fotbalová federace FIFA oznámila, že od příštího roku budou na podzim nově pouze dva místo dosavadních tří termínů. Zářijové a říjnové...

10. září 2025  14:04

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Změna po škrcení sudího: i mládež se bude natáčet. Padly už tresty za bitku diváků

Případ trenéra Jirkova, který podle zápisu o utkání škrtil začínajícího rozhodčího Dominika Svobodu, už má první důsledek. Ústecký krajský fotbalový svaz (ÚKFS) prostřednictvím svého výkonného výboru...

10. září 2025  13:46

Začíná nová éra pardubického fotbalu. Můžeme hrát ve skupině o titul, říká Zavřel

Sportovní ředitel FK Pardubice Vít Zavřel šel po uzavření přestupového okna spát hodně pozdě. Poslední transfer zaregistroval jen pár minut před půlnocí a v krvi mu ještě dlouho potom zůstával...

10. září 2025  13:30

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.