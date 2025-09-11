Camp Nou jako Sagrada Família. Otevření se oddaluje a Barcelona musí improvizovat

Až v neděli večer Barcelona vyběhne k zápasu s Valencií, bude to hodně nezvyklý pohled.
Tréninkový Stadion Johanna Cruyffa, kde normálně hraje rezerva a ženský tým, má ještě o dva tisíce diváků nižší kapacitu, než jaké je oficiální minimum stanové španělskou ligou. Ta proto musela Barceloně udělit výjimku za předpokladu, že zajistí přítomnost systému VAR. A pokud bude zájemců o lístky víc než šest tisíc? Následovat bude los. Opravdu.
I proto je jasné, že to není dlouhodobé řešení.
Domácí zápasy si Barcelona nemůže odkládat věčně a celou sezonu na tréninkovém hřišti odehrát také nemůže. Uplynulé dva ročníky nastupovala na olympijském stadionu na kopci Montjuic, v letošní sezoně se na něj však neplánuje vracet.
Rekonstrukce slavného barcelonského stadionu Camp Nou.
Tento pátek tam má navíc koncert americký rapper Post Malone, takže pro nadcházející kolo tato varianta ani nepřipadala v úvahu.
„Děláme všechno, co je v našich silách, ale nemůžu vám zaručit, že zápas s Getafe (21. září) odehrajeme na Camp Nou,“ řekla viceprezidentka klubu Elena Fortová.
Znovuotevření slavného stánku, jenž by měl mít ve výsledku kapacitu 105 tisíc diváků a vyjde na astronomických 36 miliard korun, má probíhat v několika fázích, aby se na něj fanoušci mohli dostat co nejdříve.
Na nový Camp Nou se prý nejprve vejde 27 tisíc diváků, pak 45, 60 a nakonec zmíněných 105 tisíc. Jenže klub v tuhle chvíli ještě ani nepožádal město o souhlas, aby mohl realizovat alespoň první fázi, což pochopitelně vyvolává nervozitu, jak dlouho celý proces ještě bude trvat.
|
FC Barcelona jde do velké renovace, od investorů získala 1,45 miliardy eur
1. října navíc čeká Barcelonu první domácí zápas Ligy mistrů proti Paris St. Germain. Pokud ani do té doby nestihne rekonstrukci alespoň částečně dokončit, nejspíš bude muset přehodnotit plány a opět nastupovat na olympijském stadionu.
UEFA totiž vyžaduje, aby tým odehrál všechny zápasy ligové fáze na jednom stadionu, což ten tréninkový pochopitelně být nemůže.
A tak fanoušci v žertu začínají rekonstrukci přirovnávat k dostavbě slavné katedrály Sagrada Família, která v centru města započala podle návrhu slavného architekta Antoniho Gaudího už v roce 1882.
Takhle dlouho se na nový Camp Nou pochopitelně čekat nebude, i tak už ale návrat stihl nabrat pořádný skluz.
|
Sagrada Familia se dokončí v roce 2026, vášně budí plánované schodiště
Původní plán byl otevřít ho u příležitosti 125. výročí klubu, které připadalo na loňský listopad. Následně chtěli Katalánci alespoň stihnout tradiční srpnové přátelské utkání o trofej Joana Gampera, v němž Barcelona vždy hostí jeden vybraný klub – italské Como si ale nakonec Camp Nou neužilo.
A dost možná si ho ještě nějakou dobu neužije nikdo, což sebou nese hned několik problémů.
Tím prvním jsou pochopitelně finance. Vedení klubu odhadovalo, že jedna sezona na olympijském stadionu ho připraví až o 90 milionů euro (2,2 miliardy korun) z tržeb. Sezony tam odehrál dvě, a navíc ne vždy bylo vyprodáno, takže dost možná tratil ještě víc. Zrovna Barceloně, která dlouhodobě řeší finanční trable, to běžné fungování komplikuje obzvlášť.
Samotní hráči si prý na nastalou situaci interně nestěžují, vyloženě příjemná jim ale určitě není. A rozhodně nevyhovuje soupeřům, kteří pochopitelně dostávají pro své příznivce méně lístků. A určitě si dovedete představit, jakou asi radost udělalo Valencii, když se dozvěděla, kde odehraje nedělní zápas.
|
Reklama na ženský fotbal. Rekordní návštěva, krásné góly a Barcelona v tranzu
Ale proč se nový Camp Nou čeká tak dlouho? Respektive, proč Barcelona není schopná dodržet původní termíny?
Vysvětlení je jednoduché: celý plán byl zkrátka až příliš ambiciózní. Barcelona se v lednu 2023 dohodla s tureckou firmou Limak, která jako jediná dokázala slíbit, že stadion zvládne zrekonstruovat do zmíněného výročí. Ovšem z různých důvodů to nestihla.
Shánění povolenek od města se protáhlo, firma musela řešit stížnosti občanů na hluk a ruská invaze na Ukrajinu negativně ovlivnila dostupnost i cenu materiálů.
A tak Barcelona i v září 2025 čeká, kdy na Camp Nou bude moct konečně nastoupit. Fanouškům přitom slibuje, že na jaře 2026 budou práce určitě zcela hotové – na závěr rekonstrukce by se pak měla pokládat střecha.
Dodrží Katalánci alespoň tento termín?