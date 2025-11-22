Jedenadvacetiletý dánský útočník dal v 27 zápasech švédské ligy, která se hraje systémem jaro - podzim a ročník už skončil, 18 branek. Nikdo jich víc nevstřelil, stejný počet zapsal i Ibrahim Diabate z týmu GAIS.
Ale v jarní části evropských pohárů, kam to Djurgaarden dotáhl až do semifinále Konferenční ligy, se neprosadil.
I tak se spekuluje, kam mladý Priske posune. Udrží ho Djurgarden, který sezonu zakončil na pátém místě? Podle specializovaného webu Transfermarkt má nadějný forvard cenu 1,6 milionu eur, což by byla schopna splnit polovina klubů české ligy.
„Může se stát hodně, nebo taky nic,“ poznamenal Priske se smíchem. „Djurgarden je fantastický klub a přestup sem byl nejlepším rozhodnutím, jaké jsem zatím v kariéře udělal.“
Jeho otec Brian na sociálních sítích sdílel slavnostní fotografie. Jistě je na syna pyšný. Dotazy ohledně Augusta občas dostává od českých novinářů a je na něm vidět, že mu to dělá dobře. Ale aby ho chtěl k sobě do Sparty, tomu spíš nakloněný není. Ono spojení otec-trenér, syn-hráč by nemuselo dělat dobrotu.
O svém synovi mluvil i v nedávném rozhovoru pro klubovou platformu Unlimited.
„Chápu, že na něj dostávám otázky. Jelikož se mu daří, je to logické. Beru to jako pozitivum, že lidé projeví zájem o mou rodinu. V soukromí se ale snažím být jeho otcem, ne trenérem, protože nevím, co přesně se v jeho klubu děje a jak chce jejich trenér hrát. A z vlastní zkušenosti vím, jak je frustrující, když moji hráči mluví s otci a agenty a ti jim říkají něco jiného, než po nich chci já,“ řekl Priske.
August Priske je odchovanec FC Kodaň, v mládeži prošel Midtjyllandem a ještě jako dorostenec zamířil do PSV Eindhoven. Mezi dospělými začal v FC Eindhoven v druhé nizozemské lize. Od loňského léta je ve Švédsku.