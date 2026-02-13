Fotbalové Španělsko řeší kontroverzní situace z úvodního semifinále Královského poháru.
Barcelona dokonce zvažuje oficiální protest proti výkonu sudích na hřišti i u videa. „Nehorázné, co se tam dělo,“ pronesl bývalý sudí Eduardo Iturralde González, který sporné momenty komentuje pro španělská média.
Domácí Atlético Madrid smetlo soupeře 4:0 už do poločasu, hosté z Katalánska zuří kvůli neuznané brance z druhé půle a také kvůli vyloučení stopera Erica Garcíi, když podobný zákrok na druhé straně prošel.
Vzhledem k tomu, že semifinále se hraje na dvě utkání, pokud by trefa Cubarsího z 52. minuty platila, do odvety by Barceloně přece jen dávala o chlup vyšší naděje než ze stavu 0:4.
Cubarsí skóroval po skrumáži ze sedmi metrů, když se po střele Fermína k němu odrazil míč od spoluhráče Lewandowského.
Jelikož byla situace nepřehledná, na malém místě byla spousta hráčů, poloautomatický ofsajdový systém v tu chvíli k vyřešení případu nebylo možné použít. Videoasistenti se tak byli nuceni vrátit ke starému způsobu pomocí kalibrovaných čar. Verdikt, na který se čekalo sedm minut, Barcelona zpochybňuje.
„Nejdřív v televizním záznamu není vidět, kdy Fermín střílí. Pak z jiného záběru sice ano, ale v tu chvíli Robert Lewandowski nemůže být v ofsajdu. Pokud je rozhodnutí založeno na záznamu, který jsem viděl, tak je to naprosto skandální. Je jasně vidět, že o ofsajd se jednat nemohlo,“ řekl v televizním rozhovoru záložník Frenkie de Jong.
Vedení Barcelony kritizuje způsob, podle kterého VAR k verdiktu došel. Nelíbí se mu, že prodleva trvala tak dlouho, když soutěž využívá poloautomatický systém, který situace vyhodnocuje rychle. „Klub bude požadovat vysvětlení a také vyjádří svou hlubokou nelibost,“ cituje madridský deník Marca.
Barcelona utrpěla v prvním pohárovém semifinále debakl 0:4 od Atlétika
„Nerozumím tomu. Nevidím, že by VAR fotbalu pomáhal. Je čím dál těžší některá rozhodnutí pochopit. Trvá deset minut, než se něco rozhodne,“ zlobil se sportovní ředitel Deco.
Z televizního záběru není zcela patrné, jestli po Lewandowského „přiťuknutí“ je Cubarsí v ofsajdu. Jednak není jasné, jestli je blíž k bráně Atlética než obránce Ruggeri a také jestli při dotyku spoluhráče nebyl dokonce za míčem.
„Ofsajd? To je ostuda. Víme, proti čemu stojíme,“ řekl stoper García, jenž kvůli faulu ze závěru duel nedohrál.
Tamní komise rozhodčích pár minut po zápase vydala prohlášení, kde konečný verdikt vysvětluje.
„Při posouzení hry a v souladu s protokolem provedl VAR analýzu pomocí poloautomatického systému pro ofsajd SAOT. Během této analýzy bylo zjištěno, že systém selhal při detekci kvůli vysokému počtu hráčů na jednom místě. Tým VAR se pokusil o restart systému, ale jelikož ověřit správnost situace nebylo dál možné, použil ručně nakreslené kalibrované čáry, aby učinil konečné a správné rozhodnutí,“ vysvětlila komise.
Podrážděná Barcelona: kritika sudích a přerušení vítězné šňůry. Teď ji čeká Slavia
„Neuznaný gól není omluvou za vysokou porážku a hlavně výkon v prvním poločase. To, co mužstvo předvedlo, bylo nepřijatelné. Od prvního do posledního hráče,“ kritizoval probarcelonský deník Mundo Deportivo. „Byla to naprostá katastrofa.“
Barcelona je lídrem španělském ligy, patnáct kol před koncem však před Realem Madrid vede jen o bod. Třetí Atlético na oba rivaly už hodně ztrácí a do boje o titul pravděpodobně nezasáhne. Díky vysoké výhře v úvodním semifinále poháru však nakročilo k druhé významné trofeji.
Zbývající semifinálovou dvojici tvoří kluby z Baskicka, Real Sociedad úvodní duel v Bilbau vyhrál 1:0.