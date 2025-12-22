Co vykouzlí Emery pro Aston Villu? S titulem na mě nechoďte, říká kouč

Po sedmém ligovém vítězství za sebou, desátém celkově ve všech soutěžích, je Aston Villa tři body od prvního Arsenalu, na druhý Manchester City ztrácí jediný bod.
„My a adept na titul? Ale prosím vás, s tím na mě nechoďte,“ odrážel španělský kouč reportéry s úsměvem.
Anglická Premier League má odehráno sedmnáct kol z osmatřiceti, do konce roku stihne ještě dvě. Aston Villa s oběma momentálně největšími konkurenty hrála a oba doma porazila.
„Oba týmy mají hráče na vysoké úrovni, jsou na tom skvěle takticky,“ vypočítával Emery.
„My jsme sice v tabulce hned za nimi, protože hrajeme fantasticky, ale ne o titul. Hráči se v každém zápase opravdu soustředí na to, co se tady snažíme nastavit, a vysokou úroveň si udržují. Ale tak vysoko se nedíváme.“
Proč ne?
Pamětníci našli, že deset soutěžních zápasů za sebou Aston Villa vyhrála naposled v roce 1914.
Ale Emery si asi moc dobře vybavuje, jak to bylo na začátku sezony. V prvních čtyřech kolech Aston Villa nedala gól, pak vypadla z Ligového poháru, poprvé vyhrála až v sedmém zápase sezony.
A to ji nakoplo. Slabší týden měla jen na přelomu října a listopadu, kdy podlehla v Evropské lize nizozemskému Go Ahead Eagles a v Premier League nestačila na Liverpool. Jinak šestnáctkrát vyhrála.
„Trenér je genius,“ zvolal během nedělního křepčení po triumfu nad United (2:1) útočník Morgan Rogers, autor obou branek.
Jak Emery po otřesném startu oživil Aston Villu. Ta boří datové modely a hraje o titul
Právě třiadvacetiletý anglický reprezentant symbolizuje vzestup, během úchvatné série dal celkem sedm gólů.
„Fantastický chlap i hráč, který fotbal miluje. Je to dříč, pořád se zlepšuje. Na začátku sezony sice neměl čísla, ale i tak hrál dobře. A za svůj přístup byl odměněn,“ řekl Emery.
„Je silný fyzicky, míč mu nepřekáží a dává pěkné góly. Hraje opravdu dobře, je zřejmé, že on je největší hvězdou týmu,“ nešetřil chválou bývalý slavný útočník Wayne Rooney.
Rogers je anglickým reprezentantem a velkým konkurentem Juda Bellinghama na pozici podhrotového hráče v národním mužstvu.
„Soustředím se jen na sebe a snažím se zlepšovat, být ve formě a v každém zápase hrát co nejlíp. Uvidíme, kam mě to dovede,“ citoval Rogers server BBC.
A kam dovede Aston Villu?