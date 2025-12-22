Co vykouzlí Emery pro Aston Villu? S titulem na mě nechoďte, říká kouč

  17:01
V euforii ze sebe sundal kabát a roztočil ho nad hlavou. Kam až dolétne? Radostné gesto Unaie Emeryho, trenéra fotbalistů Aston Villy, sedí i na jeho mužstvo, které naposled v neděli zdolalo Manchester United. Kdy se zastaví?
Unai Emery, trenér fotbalistů Aston Villy, během utkání proti Manchesteru...

Unai Emery, trenér fotbalistů Aston Villy, během utkání proti Manchesteru United. V něm tým zaznamenal desátou výhrou v soutěžním duelu za sebou. | foto: Reuters

Hráči Aston Villy slaví gól Manchesteru United. Dvěma zásahy se o výhru Villans...
Bruno Fernandes z Manchesteru United faulován Boubacarem Kamarou z Aston Villy.
John McGinn z Aston Villy dotírá na hostujícího Dorgua.
Obránce Patrick Dorgu z Manchesteru United padá v souboji s Johnem McGinnem z...
10 fotografií

Po sedmém ligovém vítězství za sebou, desátém celkově ve všech soutěžích, je Aston Villa tři body od prvního Arsenalu, na druhý Manchester City ztrácí jediný bod.

Jak se hraje Premier League o svátcích

Pondělí 22. prosince, dohrávka 17. kola: Fulham - Nottingham Forest

18. kolo
Pátek 26. prosince: Manchester United - Newcastle
Sobota 27. prosince: Nottingham - Manchester City, Arsenal - Brighton, Brentford - Bournemouth, Burnley - Everton, Liverpool - Wolverhampton, West Ham - Fulham, Chelsea - Aston Villa
Neděle 28. prosince: Sunderland - Leeds, Crystal Palace - Tottenham

19. kolo
úterý 30. prosince: Burnley - Newcastle, Chelsea - Bournemouth, Nottingham - Everton, West Ham - Brighton, Arsenal - Aston Villa, Manchester United - Wolverhampton
čtvrtek 1. ledna: Crystal Palace - Fulham, Liverpool - Leeds, Brentford - Tottenham, Sunderland - Manchester City

„My a adept na titul? Ale prosím vás, s tím na mě nechoďte,“ odrážel španělský kouč reportéry s úsměvem.

Anglická Premier League má odehráno sedmnáct kol z osmatřiceti, do konce roku stihne ještě dvě. Aston Villa s oběma momentálně největšími konkurenty hrála a oba doma porazila.

„Oba týmy mají hráče na vysoké úrovni, jsou na tom skvěle takticky,“ vypočítával Emery.

„My jsme sice v tabulce hned za nimi, protože hrajeme fantasticky, ale ne o titul. Hráči se v každém zápase opravdu soustředí na to, co se tady snažíme nastavit, a vysokou úroveň si udržují. Ale tak vysoko se nedíváme.“

Proč ne?

Pamětníci našli, že deset soutěžních zápasů za sebou Aston Villa vyhrála naposled v roce 1914.

Ale Emery si asi moc dobře vybavuje, jak to bylo na začátku sezony. V prvních čtyřech kolech Aston Villa nedala gól, pak vypadla z Ligového poháru, poprvé vyhrála až v sedmém zápase sezony.

A to ji nakoplo. Slabší týden měla jen na přelomu října a listopadu, kdy podlehla v Evropské lize nizozemskému Go Ahead Eagles a v Premier League nestačila na Liverpool. Jinak šestnáctkrát vyhrála.

„Trenér je genius,“ zvolal během nedělního křepčení po triumfu nad United (2:1) útočník Morgan Rogers, autor obou branek.

Jak Emery po otřesném startu oživil Aston Villu. Ta boří datové modely a hraje o titul

Právě třiadvacetiletý anglický reprezentant symbolizuje vzestup, během úchvatné série dal celkem sedm gólů.

„Fantastický chlap i hráč, který fotbal miluje. Je to dříč, pořád se zlepšuje. Na začátku sezony sice neměl čísla, ale i tak hrál dobře. A za svůj přístup byl odměněn,“ řekl Emery.

„Je silný fyzicky, míč mu nepřekáží a dává pěkné góly. Hraje opravdu dobře, je zřejmé, že on je největší hvězdou týmu,“ nešetřil chválou bývalý slavný útočník Wayne Rooney.

Rogers je anglickým reprezentantem a velkým konkurentem Juda Bellinghama na pozici podhrotového hráče v národním mužstvu.

„Soustředím se jen na sebe a snažím se zlepšovat, být ve formě a v každém zápase hrát co nejlíp. Uvidíme, kam mě to dovede,“ citoval Rogers server BBC.

A kam dovede Aston Villu?

17. kolo

22.12. 21:00
  • 2.56
  • 3.38
  • 2.94

18. kolo

26.12. 21:00
  • 2.46
  • 3.66
  • 2.74
27.12. 13:30
  • 5.15
  • 4.33
  • 1.62
27.12. 16:00
  • 1.22
  • 6.72
  • 12.20
27.12. 16:00
  • 2.60
  • 3.47
  • 2.68
27.12. 16:00
  • 4.05
  • 3.34
  • 2.01
27.12. 16:00
  • 2.27
  • 3.64
  • 3.04
27.12. 16:00
  • 1.42
  • 4.78
  • 7.54
27.12. 18:30
  • 1.84
  • 3.81
  • 3.89
28.12. 15:00
  • 2.51
  • 3.20
  • 2.81
Kompletní los
17. kolo

16. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArsenalArsenal 17 12 3 2 31:10 39
2. Manchester CityManchester City 17 12 1 4 41:16 37
3. Aston VillaAston Villa 17 11 3 3 27:18 36
4. ChelseaChelsea 17 8 5 4 29:17 29
5. LiverpoolLiverpool 17 9 2 6 28:25 29
6. Sunderland AFCSunderland 17 7 6 4 19:17 27
7. Manchester UnitedManchester Utd. 17 7 5 5 31:28 26
8. Crystal PalaceCrystal Palace 17 7 5 5 21:19 26
9. BrightonBrighton 17 6 6 5 25:23 24
10. EvertonEverton 17 7 3 7 18:20 24
11. Newcastle UnitedNewcastle 17 6 5 6 23:22 23
12. BrentfordBrentford 17 7 2 8 24:25 23
13. TottenhamTottenham 17 6 4 7 26:23 22
14. BournemouthBournemouth 17 5 7 5 26:29 22
15. FulhamFulham 16 6 2 8 23:26 20
16. Leeds UnitedLeeds 17 5 4 8 24:31 19
17. NottinghamNottingham 16 5 3 8 17:25 18
18. West HamWest Ham 17 3 4 10 19:35 13
19. Burnley FCBurnley 17 3 2 12 19:34 11
20. WolverhamptonWolves 17 0 2 15 9:37 2

18. - 20.: Zostup

Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Sparta - Liberec 2:2, minus sedm na Slavii, bod v ostrém duelu zachránil Kuchta

Momentka ze zápasu Sparta Praha – Slovan Liberec.

Sparťanští fotbalisté půjdou do jarní části se sedmibodovým mankem na Slavii. V závěrečném ligovém vystoupení na podzim doma remizovali s Libercem 2:2. Dvakrát prohrávali, bod zajistil pět minut před...

Šílenost v Olomouci, Sigma postupuje díky gólu soka ze 105. minuty

Hráči Sigmy zjistili, že postupují do jarní fáze Konferenční ligy.

Šílenost, bizár. Ochozy Androva Stadionu už se vyprázdnily, když přišla radostná novina. Řecké AEK proměnilo v patnácté nastavené minutě svůj pokutový kop, díky čemuž porazilo rumunskou Craiovu 3:2....

Olomouc - Lech Poznaň 1:2, smolné góly a prohra. Domácí přesto šťastně postupují

Abdoulaye Sylla u míče v utkání s Poznaní.

Obrovské štěstí měli olomoučtí fotbalisté na závěr základní fáze Konferenční ligy. S Lechem Poznaň doma prohráli 1:2 a na chvíli se propadli na nepostupové 25. místo. Pak ale AEK Athény otočil v...

Sparta - Aberdeen 3:0, rázně do osmifinále ze čtvrté příčky, gól dal i Kuol

Hráči Sparty slaví třetí gól proti Aberdeenu.

Sparťanští fotbalisté jsou v osmifinále Konferenční ligy. Ve svém závěrečném vystoupení v základní fázi soutěže zdolali po jasném průběhu skotský Abeerden 3:0. Vyhráli potřetí za sebou a ve společné...

Novým trenérem fotbalistů je Koubek. Smlouva do léta 2028 a k ruce Suchopárek

Miroslav Koubek, nový trenér fotbalové reprezentace, společně s Pavlem...

Fotbalová reprezentace má nového trenéra. V březnové baráži o postup na mistrovství světa 2026 povede národní mužstvo Miroslav Koubek. Smlouvu dostal do léta 2028, čili do příštího mistrovství...

Co vykouzlí Emery pro Aston Villu? S titulem na mě nechoďte, říká kouč

Unai Emery, trenér fotbalistů Aston Villy, během utkání proti Manchesteru...

V euforii ze sebe sundal kabát a roztočil ho nad hlavou. Kam až dolétne? Radostné gesto Unaie Emeryho, trenéra fotbalistů Aston Villy, sedí i na jeho mužstvo, které naposled v neděli zdolalo...

22. prosince 2025  17:01

Fotbalová Plzeň vítá první posilu zimy, z Karviné dorazil vysoký stoper Krčík

Karvinský obránce Dávid Krčík.

Před dvěma měsíci přišel z Karviné trenér, teď fotbalová Viktoria Plzeň vítá jejího stěžejního hráče. První posilou v zimním přestupovém období je Dávid Krčík, slovenský stoper podepsal smlouvu do...

22. prosince 2025  13:44

Více fanoušků na stadionech i u televizí, která má rekord. Fotbalová liga táhne

Slávistický brankář Jakub Markovič chytá míč před sparťanskými fanoušky s...

19 kol, 152 zápasů a takřka milion fanoušků na stadionech. Na ligový fotbal v podzimní části sezony přišlo víc lidí než za stejnou část sezony loni. Vyšší čísla vykazuje i televizní sledovanost na...

22. prosince 2025  13:35

Africký pohár národů 2025: program zápasů, výsledky, tabulky

Fotbalisté Maroka, účastníci mistrovství světa v roce 2026.

Reprezentační fotbal v Evropě přes zimu spí, pozornost se přenáší na jiný kontinent. Africký pohár národů 2025 odstartoval v Maroku 21. prosince a poběží až do 18. ledna. Program zápasů, herní...

20. prosince 2025  10:35,  aktualizováno  22. 12. 11:11

Kodeš o zraněních a úplně jiných Vánocích: Obětuji je, abych byl co nejvíc fit

Petr Kodeš slaví se svými královéhradeckými spoluhráči výhru nad Mladou...

Vánoční klid spojený s odpočinkem po náročné sezoně? Petr Kodeš, kapitán hradeckých fotbalistů, tento roky zaběhlý program letos mění. „Půlrok jsem promarodil, proto mě teď čekají odlišné svátky, než...

22. prosince 2025  10:50

Sigmu doběhl vlastní styl, posílit chce i v zimě. Uhájí Janotka pozici trenéra?

Olomoucká Sigma oslavuje gól do sítě Lincolnu Red Imps při utkání Konferenční...

Pět porážek v řadě. Fotbalová Sigma určitě nemůže jít do zimní přestávky spokojená, kritika je na místě, a to i vzhledem k drahým nákupům, které noví vlastníci v létě provedli. Přivedených třináct...

22. prosince 2025  7:49

Šulc zářil i v poháru, dvěma góly Lyonu zajistil výhru s outsiderem

Pavel Šulc se raduje z branky ve francouzském poháru.

Záložník Pavel Šulc zpečetil dvěma góly vítězství fotbalistů Lyonu 3:0 ve Francouzském poháru nad týmem Saint-Cyr Collonges z regionální soutěže. Český reprezentant přišel na hřiště po poločasové...

21. prosince 2025  23:26

Desátá výhra v řadě. Aston Villa zdolala United a je na dostřel prvnímu místu

Hráči Aston Villy slaví gól Manchesteru United. Dvěma zásahy se o výhru Villans...

Fotbalisté Aston Villy v neděli zdolali v 17. kole anglické Premier League na domácím hřišti Manchester United 2:1 a svoji sérii napříč všemi soutěžemi zaokrouhlili na deset výher v řadě. V tabulce...

21. prosince 2025  17:29,  aktualizováno  20:09

KVÍZ: Kladenský doyen trenérem reprezentace. Co víte o Koubkovi?

Miroslav Koubek, nový trenér české fotbalové reprezentace.

Je to pomyslný vrchol jeho dlouholeté kariéry, když ve čtyřiasedmdesáti přebírá českou fotbalovou reprezentaci. Jak dobře znáte jeho předešlé roky a kroky? Otestujte si, co víte o Miroslavu Koubkovi.

vydáno 21. prosince 2025

Tohle je pro tebe, Cristiano! Jak Mbappé vyrovnal svého idola a půjčil si jeho oslavu

Útočník Realu Madrid Kylian Mbappé slaví gól do sítě Sevilly.

Celý zápas na něm bylo vidět, jak moc chce. I to byl nejspíš důvod, proč se dlouho nedokázal prosadit ani z pozic, v nichž jindy exceluje. Když se ale Kylian Mbappé v závěru postavil k penaltě,...

21. prosince 2025  7:29

Real porazil Sevillu, Mbappé gólem oslavil narozeniny a vyrovnal Ronaldův rekord

Radost Kyliana Mbappého po proměněné penaltě v utkání se Sevillou.

Real Madrid v 17. kole španělské fotbalové ligy doma porazil Sevillu 2:0 a stáhl náskok vedoucí Barcelony, která se v neděli představí na hřišti třetího Villarrealu, na jeden bod. Kylian Mbappé ve...

20. prosince 2025  23:28

Haaland opět řádil, první zůstává Arsenal. Slaví i Liverpool, utrpení Wolves nekončí

Fotbalisté Arsenalu se radují z gólu, který proti Evertonu vstřelil z...

Na čele tabulky Premier League se po sobotním programu 17. kola nic nemění. Arsenal je po výhře 1:0 nad Evertonem stále první, o dva body zpět se drží Manchester City, který porazil West Ham 3:0 i...

20. prosince 2025  23:02,  aktualizováno  23:23

