Jako by hráči skočili do bazénu. Aston Villa si stěžuje na dresy, chce změnu

Není to jen pocit, stačí se podívat na obrázky ze zápasů, kde fotbalisté anglické Aston Villy nastupují v domácím dresu a opravdu vypadají, jako by právě vylezli z bazénu. „A to se děje už po deseti minutách,“ tvrdí zdroje z klubu, jenž po relativně novém dodavateli na trhu žádá nápravu. Britská firma Castore uvedla, že pracuje na zlepšení.