ONLINE: Aston Villa - United 0:0, dosáhnou domácí na desátou výhru za sebou?

17:29aktualizováno  17:42
Fotbalisté Manchesteru United se v jediném nedělním utkání anglické Premier League představí na stadionu Aston Villy, mužstva s nejlepší formou ze všech. Duel můžete od 17.30 sledovat v online reportáži.

Kouč Aston Villy Unai Emery během utkání na West Hamu. | foto: AP

Aston Villa vyhrála devět utkání za sebou, z toho šest v Premier League a tři v Evropské lize. Zvládá těsné zápasy i přestřelky, porazila i vedoucí Arsenal, na který ze třetí příčky ztrácí šest bodů.

Naposled podlehla 1. listopadu v Liverpoolu.

Manchester United podává nevyrovnané výkony, naposled remizoval 4:4 s Bournemouth.

Premier League
17. kolo 21. 12. 2025 17:30
zápas probíhá
Aston Villa Aston Villa : Manchester United Manchester United 0:0 (-:-)
Sestavy:
E. Martínez – Cash, Konsa, Lindelöf, Maatsen – Kamara, Amadou Onana – McGinn (C), Tielemans, Rogers – Watkins.
Sestavy:
Lammens – Yoro, Heaven, Shaw – Dalot, Ugarte, B. Fernandes (C), Dorgu – M. Cunha, Mount – Šeško.
Náhradníci:
Bizot – Digne, García, Bogarde, Buendía, Hemmings, Malen, Guessand.
Náhradníci:
Bayındır, Heaton – Fredricson, Malacia, L. Martínez, Lacey, Fletcher, Zirkzee.

Rozhodčí: Oliver – Burt, Davies

17. kolo

Fulham vs. Nottingham //www.idnes.cz/sport
22.12. 21:00
  • 2.50
  • 3.24
  • 2.96

18. kolo

Manchester United vs. Newcastle United //www.idnes.cz/sport
26.12. 21:00
  • 2.11
  • 3.76
  • 3.08
Nottingham vs. Manchester City //www.idnes.cz/sport
27.12. 13:30
  • 4.86
  • 4.21
  • 1.61
Arsenal vs. Brighton //www.idnes.cz/sport
27.12. 16:00
  • 1.42
  • 4.56
  • 7.05
Burnley FC vs. Everton //www.idnes.cz/sport
27.12. 16:00
  • 3.93
  • 3.26
  • 1.99
Brentford vs. Bournemouth //www.idnes.cz/sport
27.12. 16:00
  • 2.22
  • 3.57
  • 2.98
Liverpool vs. Wolverhampton //www.idnes.cz/sport
27.12. 16:00
  • 1.22
  • 6.52
  • 11.00
West Ham vs. Fulham //www.idnes.cz/sport
27.12. 16:00
  • 2.58
  • 3.38
  • 2.61
Chelsea vs. Aston Villa //www.idnes.cz/sport
27.12. 18:30
  • 1.84
  • 3.77
  • 3.93
Sunderland AFC vs. Leeds United //www.idnes.cz/sport
28.12. 15:00
  • 2.50
  • 3.26
  • 2.78
Kompletní los
17. kolo

16. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArsenalArsenal 17 12 3 2 31:10 39
2. Manchester CityManchester City 17 12 1 4 41:16 37
3. Aston VillaAston Villa 16 10 3 3 25:17 33
4. ChelseaChelsea 17 8 5 4 29:17 29
5. LiverpoolLiverpool 17 9 2 6 28:25 29
6. Sunderland AFCSunderland 17 7 6 4 19:17 27
7. Manchester UnitedManchester Utd. 16 7 5 4 30:26 26
8. Crystal PalaceCrystal Palace 17 7 5 5 21:19 26
9. BrightonBrighton 17 6 6 5 25:23 24
10. EvertonEverton 17 7 3 7 18:20 24
11. Newcastle UnitedNewcastle 17 6 5 6 23:22 23
12. BrentfordBrentford 17 7 2 8 24:25 23
13. TottenhamTottenham 17 6 4 7 26:23 22
14. BournemouthBournemouth 17 5 7 5 26:29 22
15. FulhamFulham 16 6 2 8 23:26 20
16. Leeds UnitedLeeds 17 5 4 8 24:31 19
17. NottinghamNottingham 16 5 3 8 17:25 18
18. West HamWest Ham 17 3 4 10 19:35 13
19. Burnley FCBurnley 17 3 2 12 19:34 11
20. WolverhamptonWolves 17 0 2 15 9:37 2

1. - 4. : Postup - Liga mistrů, 5. : Postup - Evropská liga, 18. - 20.: Sestup

