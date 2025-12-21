ONLINE: Aston Villa - United 0:0, dosáhnou domácí na desátou výhru za sebou?

Aston Villa vyhrála devět utkání za sebou, z toho šest v Premier League a tři v Evropské lize. Zvládá těsné zápasy i přestřelky, porazila i vedoucí Arsenal, na který ze třetí příčky ztrácí šest bodů.
Naposled podlehla 1. listopadu v Liverpoolu.
Manchester United podává nevyrovnané výkony, naposled remizoval 4:4 s Bournemouth.
E. Martínez – Cash, Konsa, Lindelöf, Maatsen – Kamara, Amadou Onana – McGinn (C), Tielemans, Rogers – Watkins.
Lammens – Yoro, Heaven, Shaw – Dalot, Ugarte, B. Fernandes (C), Dorgu – M. Cunha, Mount – Šeško.
Bizot – Digne, García, Bogarde, Buendía, Hemmings, Malen, Guessand.
Bayındır, Heaton – Fredricson, Malacia, L. Martínez, Lacey, Fletcher, Zirkzee.
Rozhodčí: Oliver – Burt, DaviesPřejít na online reportáž