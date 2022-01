Kdyby to skončilo v 70. minutě... Kolaps, můj tým má limity, žehrá Mourinho

Byla to bolestivá porážka. Nepříjemná. Vždyť jeho svěřenci měli Juventus na lopatkách, jenže tři góly za pouhých sedm minut všechno změnily. „Náš tým má slabou mentalitu,“ tvrdí José Mourinho, trenér fotbalistů AS Řím, kteří navíc promrhali i last minute šanci na vyrovnání - zahodili penaltu.