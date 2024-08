Brazilská konkurence pro Hranáče, Hoffenheim přivedl stopera Chavese

Chaves přišel do Evropy v roce 2022 a ve Viseu podepsal pětiletý kontrakt. Letos v lednu debutoval v brazilském výběru do 23 let a byl oporou týmu, jenž marně bojoval o kvalifikaci na olympijské hry v Paříži.

Český reprezentační stoper Hranáč přestoupil z Plzně do Hoffenheimu v závěru minulého týdne za 8 až 10 milionů eur (200 až 250 milionů korun). V mužstvu působí také krajní obránci Pavel Kadeřábek a David Jurásek, jenž je nyní zraněný, a útočník Adam Hložek.