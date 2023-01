Políbil znak na dresu, fanoušek ho nakopl. Londýnské derby mělo nechutnou dohru

Trenér Mikel Arteta se chtěl vydat k fanouškům do rohu stadionu, ale místo toho sprintoval na druhou stranu hřiště k šarvátce, aby z ní své hráče dostal pryč.

„Neviděl jsem, co se stalo. Sledoval jsem skvělý fotbal a o tomhle mluvit nechci,“ pronesl Arteta.

Jen co sudí Craig Pawson v neděli večer ukončil největší londýnské derby, brazilský útočník Richarlison z poraženého Tottenhamu (0:2) se zlým výrazem hrubě vrazil do Ramsdalea a hodně zblízka mu prstem naznačil: „Počkej příště.“

Vysmátý gólman Arsenalu si šel za bránu pro láhev s pitím. Když se pro ni sehnul, jeden z fanoušků vylezl na zídku oddělující hlediště od hřiště, udělal další krok na reklamní panely a nakopl ho.

george @StokeyyG2 Absolutely disgusting how Aaron Ramsdale is treated in this video.



@FA Protect your players. https://t.co/9K9HDway55

„Fanoušci mi během zápasu nadávali, tak jsme jim to vracel,“ líčil čtyřiadvacetiletý gólman. „Někteří to vzali sportovně, ale jeden se mě pokusil napadnout. Je to ostuda, i když naštěstí se nestalo nic hrozného.“

„V takové situaci výsledek vzbudí emoce. Ale nikdy nesmíte ztrácet respekt k soupeři,“ řekl Antonio Conte, trenér Tottenhamu.

„K těmto incidentům dochází až příliš často. Za žádných okolností by neměla být ohrožena bezpečnost hráčů během zápasu. Očekáváme, že viník bude přísně potrestán,“ oznámila asociace profesionálních hráčů.

„Jsme zděšeni chováním fanouška. Z videozáznamu jsme ho identifikovali. Budeme spolupracovat s policií, Arsenalem a Aaronem Ramsdalem na potrestání,“ oznámil Tottenham na klubovém webu. Nejspíš bude blonďatému mladíkovi zakázán vstup na stadion.

Aaron Ramsdale, brankář Arsenalu, se raduje po vítězství na Tottenhamu.

„Neviděl jsem to, ale je to nepřijatelné a nemělo se to stát,“ řekl Eric Dier, obránce Tottenhamu.

„Příjemné to není, ale i tak v kabině vítězství oslavíme,“ vykládal Ramsdale po utkání.

V Anglii bylo od loňského léta dosud v souvislosti s fotbalem zatčeno 999 osob.

Za minulý ročník 2021/2022 to bylo 2198 lidí. Podle údajů ministerstva vnitra jde nejvyšší počet od sezony 2013/2014.

Nechutné scény ukončily další triumf Arsenalu, patnáctý z osmnácti zápasů. A po sobotní porážce obhájce trofeje Manchesteru City v derby na United vede Arsenal tabulku Premier League už o osm bodů.

Arsenal dal na Tottenhamu první gól po čtvrt hodině po hrubce domácího brankář Hugo Llorise. Na druhé straně se blýskl Ramsdale, když zlikvidoval vyloženou šanci Sona. A po půlhodině trestal utěšenou střelou ze střední vzdálenosti skvěle hrající Ödegaard.

Po přestávce si Arsenal stav 2:0 pohlídal, skóre se už neměnilo.

„Líbilo se mi, jak jsme hráli. Byli jsme odvážní, odhodlaní, věřili si a potěšili fanoušky,“ pochvaloval si Arteta.