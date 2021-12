Aubameyang už nebude kapitánem Arsenalu. Je to trest za porušení disciplíny

Aubameyang chyběl týmu už při sobotním vítězství 3:0 nad Southamptonem.

Podle britských žurnalistů minulý týden sice po domluvě s klubem odcestoval do Francie, aby navštívil matku a vzal ji s sebou do Anglie, ale vrátil se o den později, než měl.

Ve čtvrtek měl se svým mužstvem Aubameyang trénovat, ale na letadlo sedl až ten den ráno a k týmu se nemohl připojit kvůli zmatkům ohledně koronavirových pravidel země. Fotbalista podle serveru The Athletic podstoupil PCR test ve Francii a myslel si, že mu to stačí, aby hned po příletu mohl vyběhnout na trávník. Jenže regule v Británii momentálně říkají, že se musíte izolovat do přijetí negativního výsledku. Výjimky neexistují.

Nenese část viny i klub? Protokoly se přeci jen v minulých měsících často měnily a Aubameyang nemusel mít přesné instrukce. Arsenal se nicméně hájí, že svému – teď už bývalému – kapitánovi dal zřetelné informace.

Pro Aubameyanga nešlo o první problém, bývalý střelec Dortmundu kvůli jinému porušení disciplíny nezasáhl do březnového londýnského derby s Tottenhamem.

„Očekáváme od našich hráčů, zejména od kapitána, že budou pracovat v souladu s pravidly a standardy, které jsme všichni nastavili a odsouhlasili,“ uvedl Arsenal na klubovém webu.

Aubameyang, který je po loňském prodloužení smlouvy nejlépe placeným fotbalistou Arsenalu, v této sezoně zaznamenal v 15 soutěžních utkáních sedm gólů a dvě asistence. Svěřenci trenéra Mikela Artety jsou po 16 kolech Premier League na šestém místě tabulky.

„Tohle rozhodnutí jsme udělali, protože je správné a v souladu se zájmy klubu. Aubameyang ho musel akceptovat,“ řekl Arteta na tiskové konferenci. „Od chvíle, kdy Arsenal trénuju, s ním mám dobré vztahy. Proto je to bolestivé,“ přidal španělský kouč, jenž tým vede od prosince 2019.

Arteta novinářům ještě neoznámil, kdo bude novým kapitánem Arsenalu.

„Máme různé adepty. V minulém utkání byl kapitánem Alexandre Lacazette. Je tu i Granit Xhaka, který nosil pásku předtím. Je to nepříjemná situace a nechceme udělat unáhlené rozhodnutí. Ale máme opravdu silnou skupinu lídrů,“ dodal.