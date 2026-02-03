Nudný Arsenal? Naopak, hrajeme nejzábavnější fotbal v Evropě, tvrdí Arteta

V každé soutěži jsou momentálně hlavními favority na celkový triumf. Ale přesto schytávají kritiku za svůj neatraktivní styl fotbalu, který spíš než na krásu spoléhá na efektivitu a zejména pak na standardní situace. „S čímž nesouhlasím. Naopak slýchám, že jsme nejzábavnější tým v Evropě,“ oponuje nicméně kouč Arsenalu Mikel Arteta.
Téma otevřel jeden z novinářů na tiskové konferenci před úterní odvetou semifinále ligového poháru s Chelsea.

„Nevím, kteří lidé o nás tvrdí, že jsme nudní. Já totiž slýchám naprostý opak. Navíc máme nejvíc vstřelených gólů i čistých kont,“ přidal Arteta. „Možná máme jenom jiné zdroje, tak mi dejte jejich jména, adresy a můžeme se o tom bavit dál.“

Když pomineme kritiku či posměšky fanoušků zejména na sociálních sítích, herní projev Arsenalu nedávno kritizoval třeba Paul Scholes, někdejší záložník Manchesteru United.

„Pokud Arsenal vyhraje titul, může být nejhorším šampionem v historii,“ prohlásil v podcastu The Good, The Bad & The Football.

Proč se bojí titulu? Arsenal má náskok, ale nevěří si. Expert: Poslední výsledky straší

Arsenal vede 14 kol před koncem soutěž o šest bodů, má nejlepší obranu, druhý nejlepší útok a míří za prvním titulem od roku 2004.

I díky tomu, že jeho konkurenti v posledních týdnech hodně ztrácí, takže se Artetovi a spol. zatím nevymstily ani tři ztráty v řadě, které přerušila až drtivá sobotní výhra nad Leedsem (4:0).

Základní fázi Ligy mistrů nicméně prošel Arsenal bez ztráty bodu, pouze se čtyřmi inkasovanými brankami a nastřílel jich vůbec nejvíc ze všech 36 týmů. Stále může uspět také v FA Cupu, který se pro něj teprve rozjíždí, a v už zmíněném ligovém poháru.

„Ale když budeme skládat nejlepší tým sezony a vybírat nejlepší čtyři útočníky, nikdo z Arsenalu se tam nedostane. Podívejte se na předchozího mistra, Liverpool, ten měl útok plný brilantních hráčů. V Arsenalu můžeme mluvit možná o Sakovi, ale ten také neprožívá nejlepší sezonu,“ pokračoval Scholes.

Za londýnský celek pravidelně skórují obránci, nejčastěji ze standardních situací, na které mužstvo hodně spoléhá, protože francouzský asistent Nicolas Jover je dovedl takřka k dokonalosti.

V útočných řadách nenajdete nikoho, kdo by vyloženě vyčníval. Arsenal sází především na efektivitu mužstva jako celku a je jedno, kdo a jak góly dává. Vždyť jen v lize hned 15 z celkových 46 gólů vstřelili Artetovi svěřenci po standardních situací, další tři z penalty a čtyři byly vlastní. To dělá bez jedné branky přesně polovinu.

„Nemůžu to vystát. Nesnáším to. Tahle móda zabíjí fotbal,“ rozohnil se ještě před Scholesem zase Jamie O’Hara, bývalý záložník a teď expert televize Sky Sports.

„Chápu, že standardek se chytají outsideři, ale proč top týmy? Za všechno může Arsenal, který to začal. To kvůli němu mizí plynulý a zábavný fotbal!“

Vládne Evropě a přece to schytává. Taky vás fotbal Arsenalu nudí?

„Pro nás je hlavní, aby si hráči i fanoušci tuhle sezonu užili, to je moje hlavní motivace,“ reagoval nicméně bez emocí Arteta.

Kromě toho mu ale samozřejmě jde o trofeje. Už padla řeč o dlouhém čekání na mistrovský titul, Champions League pro změnu Arsenal ještě dosud ve své historii neovládl.

Celkově zatím pod Artetou, který je v klubu víc než šest let, vyhrál pouze FA Cup (hned v první sezoně) a pak dvakrát triumfoval v Community Shield, což je anglický superpohár.

Svět podle Artety. Arsenal má psa, i góly se slaví jinak. Kam až sahá koučův rukopis?

„Vyhrávání trofejí je něco, co chcete zažívat často a nás to pořád čeká, pro mnohé hráče to bude poprvé, ale jsem si jistý, že to zvládnou,“ zdůraznil Arteta.

Další krok k první trofeji, byť té nejméně významné, může Arsenal udělat v úterý večer. Proti Chelsea hájí v domácí odvetě náskok 3:2. Případné finále by se pak hrálo na konci března.

„Jdeme den po dni a soutěž po soutěži. Tenhle zápas je aktuálně ten nejdůležitější, navíc nás může poslat do finále. Proti Chelsea to nebude jednoduché, ale věřím, že to s podporou fanoušků zvládneme,“ uzavřel Arteta.

