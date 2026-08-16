Hned v první minutě padl nejrychlejší gól v historii těchto duelů.
Tým z Manchesteru vyhrál poslední dva vzájemné zápasy v lize i v poháru, ale desetiletá éra trenéra Pepa Guardioly skončila a ta nová začala hodně rozpačitě. Jeho někdejší asistent Ital Enzo Maresca si po příchodu z Chelsea sotva mohl představit horší premiéru.
Uběhlo jen 24 sekund, když italský obránce Calafiori proklouzl za obranu a vstřelil nejrychlejší gól ve 104leté historii tohoto poháru. Za dva roky v Arsenalu dal v lize jen dvě branky, ale tentokrát dokázal zkušeně zakončit a svému krajanovi Donnarummovi v brance nedal šanci.
Ještě do přestávky si Řek Tzolis, nová posila z FC Bruggy, naskočil na centrovaný míč, sklepl ho k Havertzovi a německý útočník náskok pojistil. Třetímu gólu ještě do přestávky zabránil chorvatský obránce Gvardiol, když vykopl Ödegaardovu střelu z brankové čáry.
Norský záložník se ale dočkal hned po změně stran, kdy ho soupeřova obrana znovu nechala snadno proniknout až před gólmana. Asistenci si opět připsal Tzolis a potvrdil kvality, kvůli nimž ho Arsenal koupil. V belgické lize měl v minulé sezoně 23 gólových přihrávek, daleko nejvíc ze všech hráčů v soutěži.
Zápas přinesl nejvyšší brankový rozdíl od roku 1996, kdy vyhrál Manchester United nad Newcastlem 4:0. V roce 2014 skončilo utkání dnešních soupeřů také výhrou Arsenalu 3:0.
Španělský trenér Mikel Arteta tak získal trofej zvanou Community Shield s londýnským klubem už popáté. Dvakrát se dosud radoval jako hráč, dvakrát jako trenér, naposledy před třemi lety. Radost mu dnes trochu zkalil jen brazilský záložník Bruno Guimaraes, nová posila z Newcastlu po prvním poločase odstoupila kvůli svalovému zranění.