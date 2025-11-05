Vládne Evropě a přece to schytává. Taky vás fotbal Arsenalu nudí?

David Čermák
  18:18
Je to celkem paradox. Léta do něj kritici šili, že nemůže vyhrávat na body za umělecký dojem. Že umírá na krásu a potřebuje řád i strukturu. A teď, když fotbalový Arsenal kosí soupeře standardkami, nedostává góly a v mnohém vládne Evropě, schytává to od některých znovu. Chceme se bavit! Nuda! Neumíte vymyslet víc než kopat dobře rohy a házet auty?
Trenér Arsenalu Mikel Arteta v zápase Ligy mistrů s pražskou Slavii.

Trenér Arsenalu Mikel Arteta v zápase Ligy mistrů s pražskou Slavii. | foto: Anna Kristová, MAFRA

Patnáctiletý Max Dowman nastoupil za Arsenal v Lize mistrů proti Slavii.
David Zima nahání mladíka z Arsenalu Maxe Dowmana.
Choreo Tribuny Sever v zápase Ligy mistrů mezi Slavií a Arsenalem.
Slávistický kapitán Provod v hlavičkovém souboji s obránci Arsenalu.
17 fotografií

I když v úterý večer v Lize mistrů v Edenu suverénně přejel Slavii 3:0 a osmou nulou v řadě překonal 122 let starý rekord, všem se nezavděčí.

Nastolil trend, který přináší fantastické výsledky, ale dráždí.

„Nemůžu to vystát. Nesnáším to. Tahle móda zabíjí fotbal,“ rozohnil se před pár dny Jamie O’Hara, bývalý záložník a teď expert televize Sky Sports. „Chápu, že standardek se chytají outsideři, ale proč top týmy? Za všechno může Arsenal, který to začal. To kvůli němu mizí plynulý a zábavný fotbal!“

Slavia už ví, že zázraky se nedějí. I když Arsenalu vymazala jeho hlavní zbraň

Napadlo by vás, že zrovna Arsenal bude dostávat sodu za fotbalový pragmatismus? Dokud mu šéfoval uctívaný profesor Arséne Wenger, říkalo se, že hraje ladně a důstojně jako symfonický orchestr. Se současným koučem Mikelem Artetou spíš připomíná elektronickou hudbu: přesná, čistá, naprogramovaná, každý tón má své místo. Vše pod kontrolou, strojově dokonalé.

Počkat, a to je snad špatně?

Baví vás herní projev současného Arsenalu?

Záleží na úhlu pohledu.

Za šest let v Arsenalu odvedl Arteta prvotřídní práci. Křehký baletní soubor přetvořil na perfektně organizovanou armádu, připravenou rozmetat kohokoli. Mimo jiné 22 zápasů v řadě neprohrál se soupeři z anglické top šestky, což je unikát. Je famózní ve hře bez míče, precizní v presinku i v zachytávání odražených míčů.

Ale taky mu trvá tři čtvrtě minuty, než rozehraje roh. A i když ligu vede po deseti kolech o šest bodů, jen šestkrát se trefil ze hry, na zbytek mu stačily standardky a penalty.

Čili až na výjimky žádné velké pokoukání.

Možná by kritici mávli rukou, kdyby se ovšem konkurenti – logicky – nezačali inspirovat. Nebo rovnou opisovat, jako rival Tottenham, který do puntíku okopíroval rozestavení při rohových kopech.

Co z toho všeho vyplývá? Nic víc než ujištění, že fotbalová móda se pohybuje ve vlnách.

Arsenal je nelítostný tým a obranný stroj. Slavii chyběl zakončovatel, píší v Británii

Chvíli slaví úspěch to, co je vyloženě cool, pak zase čistá účelovost. Až zaráží, jak pravidelně se tyhle dva protipóly na sinusoidě střídají.

Řekne vám něco jméno Nereo Rocco? Italskému kouči v šedesátých a sedmdesátých letech přezdívali Král catenaccia a vyčítali mu, že s hvězdami AC Milán hraje fotbal chudých. Sám svůj obranářský styl nazýval zemitě „chleba se salámem“ a hráčům nařizoval: „Kopejte do všeho, co se hýbe!“ Stačilo to, aby z AC udělal nejobávanější tým Evropy a fanoušci se děsili, že se fotbal odklání od umění k rutině.

Ovšem jen do chvíle, kdy Roccova zanďoura překonal nizozemský totální fotbal. Najednou cestu k úspěchům nedláždil řád, ale chaos: měnění pozic, improvizace a tvořivost, kterou v Ajaxu i reprezentaci razil slavný kouč Rinus Michels, soupeře ochromovaly.

Zase jen na čas. Na konci osmdesátek už opět vládl promyšlený italský systém, zónová obrana, presink. Hráči se měnili v pečlivě rozmístěné šachové figurky. Tehdy celý svět okukoval, jak fotbal mění italský vědátor Arrigo Sacchi.

Dowman, patnáctiletý zázrak, co musí mít vlastní kabinu. Slávisté žasli: Extrém!

A dál? Chvíli udávala směr oku lahodící Cruyffova Barcelona, pak zase Fergusonův přímočarý Manchester United. Wengerův technicky dokonalý Arsenal se na špici ohřál jen do chvíle, kdy ho odvalila Mourinhova Chelsea, často od expertů zdrbaná za antifotbal.

I Pep Guardiola, trenérský velmistr, to schytával, když jeho barcelonské tiki-taka čili nekonečné vyťukávání přestávalo bavit. Najednou vládl Real Madrid, kde pánové Zidane či Ancelotti vytvořili taktický rámec, v němž nechali hvězdy tvořit. A pak zase Liverpool pod koučem Kloppem, o němž se říkalo, že hraje fotbalový heavy metal.

Kdo sleduje, jak se fotbal víc a víc přiklání k datům a vědě, mohl vytušit, že příště bude v kurzu ten, kdo ovládne standardní situace, pro trenéra nejsnáz ovlivnitelnou disciplínu.

Arteta mazaně koukl za roh, proto je teď jeho Arsenal napřed.

I když se vám to nemusí líbit.

5. listopadu 2025  15:53,  aktualizováno  18:25

