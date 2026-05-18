ONLINE: Arsenal - Burnley 0:0, domácí mohou udělat zásadní krok k titulu

Rozdíl mezi Arsenal a Manchesterem City jsou dva body, oběma týmům zbývají dva zápasy.
Skóre, které v případě bodové rovnosti rozhoduje, má momentálně o gól lepší klub z Manchesteru.
Arsenal má první příčku ve svých rukách, City musí spoléhat na soupeřovo zaváhání.
V neděli pak v závěrečném dějství lídr hraje na Crystal Palace, City hostí Aston Villu.
Arsenal byl naposled mistrem v roce 2004, City ovládlo Premier League osmkrát za posledních čtrnáct ročníků.
Raya – C. Mosquera, Saliba, Magalhães, Calafiori – Ødegaard (C), Rice, Eze – Saka, Havertz, Trossard.
Weiß – Walker (C), Tuanzebe, Estève, Pires – Ugochukwu, Florentino – Tchaouna, Medžbrí, Anthony – Flemming.
Arrizabalaga – Hincapié, Lewis-Skelly, Zubimendi, Dowman, Madueke, G. Jesus, Martinelli, Gyökeres.
Dúbravka – Hartman, Worrall, Humphreys, Ward-Prowse, Laurent, Bruun Larsen, Edwards, Amdouni.
Rozhodčí: Tierney – West, JonesPřejít na online reportáž