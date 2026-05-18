Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

ONLINE: Arsenal - Burnley 0:0, domácí mohou udělat zásadní krok k titulu

Autor: ,
  20:50aktualizováno  21:03
Může to být zápas, kterým fotbalisté Arsenalu definitivně stvrdí první příčku. Pokud v pondělní dohrávce 37. kola porazí sestupující Burnley a v úterý pronásledovatelé z Manchesteru City nevyhrají v Bournemouthu, je hotovo. Duel Arsenalu s Burnley můžete od 21.00 sledovat v online reportáži.

Záložník Declan Rice z Arsenalu překonává brankáře Martina Dúbravku z Burnley. | foto: AP

Rozdíl mezi Arsenal a Manchesterem City jsou dva body, oběma týmům zbývají dva zápasy.

Skóre, které v případě bodové rovnosti rozhoduje, má momentálně o gól lepší klub z Manchesteru.

Arsenal má první příčku ve svých rukách, City musí spoléhat na soupeřovo zaváhání.

V neděli pak v závěrečném dějství lídr hraje na Crystal Palace, City hostí Aston Villu.

Arsenal byl naposled mistrem v roce 2004, City ovládlo Premier League osmkrát za posledních čtrnáct ročníků.

Premier League
37. kolo 18. 5. 2026 21:00
zápas probíhá
Arsenal Arsenal : Burnley FC Burnley FC 0:0 (-:-)
Sestavy:
Raya – C. Mosquera, Saliba, Magalhães, Calafiori – Ødegaard (C), Rice, Eze – Saka, Havertz, Trossard.
Sestavy:
Weiß – Walker (C), Tuanzebe, Estève, Pires – Ugochukwu, Florentino – Tchaouna, Medžbrí, Anthony – Flemming.
Náhradníci:
Arrizabalaga – Hincapié, Lewis-Skelly, Zubimendi, Dowman, Madueke, G. Jesus, Martinelli, Gyökeres.
Náhradníci:
Dúbravka – Hartman, Worrall, Humphreys, Ward-Prowse, Laurent, Bruun Larsen, Edwards, Amdouni.

Rozhodčí: Tierney – West, Jones

Přejít na online reportáž
Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu

37. kolo

Arsenal vs. Burnley FC //www.idnes.cz/sport
18.5. 21:00
  • 1.10
  • 11.00
  • 26.60
Bournemouth vs. Manchester City //www.idnes.cz/sport
19.5. 20:30
  • 4.57
  • 4.62
  • 1.68
Chelsea vs. Tottenham //www.idnes.cz/sport
19.5. 21:15
  • 1.98
  • 3.75
  • 3.66

38. kolo

Fulham vs. Newcastle United //www.idnes.cz/sport
24.5. 17:00
  • 2.78
  • 3.70
  • 2.31
Burnley FC vs. Wolverhampton //www.idnes.cz/sport
24.5. 17:00
  • 2.46
  • 3.47
  • 2.70
Brighton vs. Manchester United //www.idnes.cz/sport
24.5. 17:00
  • 3.43
  • 3.94
  • 1.93
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

37. kolo

31. kolo

36. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArsenalArsenal 36 24 7 5 68:26 79
2. Manchester CityManchester City 36 23 8 5 75:32 77
3. Manchester UnitedManchester Utd. 37 19 11 7 66:50 68
4. Aston VillaAston Villa 37 18 8 11 54:48 62
5. LiverpoolLiverpool 37 17 8 12 62:52 59
6. BournemouthBournemouth 36 13 16 7 56:52 55
7. BrightonBrighton 37 14 11 12 52:43 53
8. BrentfordBrentford 37 14 10 13 54:51 52
9. Sunderland AFCSunderland 37 13 12 12 40:47 51
10. ChelseaChelsea 36 13 10 13 55:49 49
11. Newcastle UnitedNewcastle 37 14 7 16 53:53 49
12. EvertonEverton 37 13 10 14 47:49 49
13. FulhamFulham 37 14 7 16 45:51 49
14. Leeds UnitedLeeds 37 11 14 12 49:53 47
15. Crystal PalaceCrystal Palace 37 11 12 14 40:49 45
16. NottinghamNottingham 37 11 10 16 47:50 43
17. TottenhamTottenham 36 9 11 16 46:55 38
18. West HamWest Ham 37 9 9 19 43:65 36
19. Burnley FCBurnley 36 4 9 23 37:73 21
20. WolverhamptonWolves 37 3 10 24 26:67 19

1. - 5. : Postup - Liga mistrů, 6. : Postup - Evropská liga, 7. : Postup - Konferenční liga (předkola), 18. - 20.: Sestup

Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Je nutné rozhodnout do úterý, říká šéf disciplinárky. Jak je to s odečtem bodů?

Slávističtí fanoušci vtrhli na hřiště před ukončením zápasu proti Spartě.

Hned v sobotu večer, bezprostředně po derby, které se nedohrálo kvůli předčasnému vběhnutí slávistických fanoušků na trávník, oznámila disciplinární komise na další den mimořádné zasedání. A do úterý...

Maximální pokuta pro Slavii a čtyři zápasy bez diváků. Sparta vyhrála kontumačně

Předseda disciplinární komise Jiří Matzner přichází na mimořádné zasedání.

Desetimilionová pokuta, tedy maximální možná, kontumace 3:0 ve prospěch Sparty a čtyři domácí zápasy bez přítomnosti diváků. Fotbalová Slavia se po úterním mimořádném zasedání disciplinární komise...

Lítost ano, omluva ne. Tribuna Sever o derby: Byli jsme v šoku, uděláme změny

Choreo slávistických fanoušků v derby proti Spartě

Po necelých osmačtyřiceti hodinách první reakce i z Tribuny Sever. Skupina nejaktivnějších fanoušků po dění v sobotním derby odmítá, že chtěla cíleně poškodit klub. „Stejně jako vy jsme byli v šoku z...

Smutný i zasloužený titul. Slavia jásala v tichu, ale oslavy nakonec budou

Titulová radost hráčů Slavie po výhře nad Jabloncem.

Kompletní realizační tým včetně náhradníků těsně před koncem povstal a spustil standing ovation. VIP hosté na čestné tribuně se převlékli do mistrovských triček, na hlavy si narazili bílé kšiltovky....

Slavia - Jablonec 5:1, titulová exhibice bez diváků. Dva góly dal stoper Chaloupek

Hráči Slavie běží za brankářem Markovičem po výhře nad Jabloncem.

Slávističtí fotbalisté slaví třiadvacátý mistrovský titul. Stvrdili ho dvě kola před koncem nadstavby přesvědčivým domácím vítězstvím 5:1 nad Jabloncem. V utkání, které se kvůli disciplinárnímu...

ONLINE: Arsenal - Burnley 0:0, domácí mohou udělat zásadní krok k titulu

Záložník Declan Rice z Arsenalu překonává brankáře Martina Dúbravku z Burnley.

Může to být zápas, kterým fotbalisté Arsenalu definitivně stvrdí první příčku. Pokud v pondělní dohrávce 37. kola porazí sestupující Burnley a v úterý pronásledovatelé z Manchesteru City nevyhrají v...

18. května 2026  20:50,  aktualizováno  21:03

Senzace století. Jako bychom přistáli na Měsíci. Elversberg šokoval Německo

Fanoušci Elversbergu kráčí městečkem ke stadionu na rozhodující zápas o postup...

V týdnu před závěrečným zápasem sezony se u Vincenta Wagnera, trenéra fotbalistů Elversbergu, zastavil kamarád a povídá: „Pokud postoupíte do bundesligy, je to jako letět na Měsíc.“ A po neděli už...

18. května 2026  19:05

Branky, body, děvčata. Naše motivace! smálo se Ústí. Teplice: My slečny máme

FK Viagem Ústí nad Labem - FK Teplice, školní zápas dorostenecké 2. ligy.

Branky, body, fanynky! Ústecký fotbal před pondělním obědem uspořádal školní zápas, domácí vyzvali v derby teplické dorostence, krále druhé ligy. Na stadionu vřískaly přes dva a půl tisíce dětí a...

18. května 2026  18:30

Rána pro hvězdu Barcelony. Fermín López kvůli zlomenině přijde o mistrovství světa

Barcelonský Fermín López se raduje ze vstřelené branky.

Španělský fotbalista Fermín López zmešká letní mistrovství světa. Důvodem je zlomenina v pravé noze, kterou si třiadvacetiletý záložník Barcelony přivodil v nedělním ligovém utkání s Betisem Sevilla....

18. května 2026  16:58

Berka v Teplicích ani jednou nechyboval, řekla komise. Zveřejnila komunikaci sudích

Fotbalový sudí Ondřej Berka tasí červenou kartu v utkání Teplic s Duklou.

Zlobil se na něj jak dukelský trenér Pavel Šustr, tak klubový majitel Matěj Turek. Výkon fotbalového sudího Ondřeje Berky ve čtvrtém kole nadstavbové skupiny o záchranu v Teplicích označili za...

18. května 2026  15:38

Velký návrat. Mourinho by měl po 13 letech opět trénovat Real Madrid

José Mourinho na lavičce Benfiky.

Spekulace v posledních týdnech sílily, teď už se podle médií pouze čeká na oficiální potvrzení. José Mourinho by se měl po 13 letech vrátit na lavičku fotbalistů Realu Madrid. Údajně je pro něj...

18. května 2026  15:04

Ani operace zlomené lícní kosti ho nezastaví. Modrič míří na své páté MS

Luka Modrič slaví gól proti Česku.

Záložník Luka Modrič nechybí v konečné nominaci chorvatských fotbalistů na mistrovství světa, přestože nedávno podstoupil operaci zlomené lícní kosti. Čtyřicetiletý kapitán se může chystat na svůj...

18. května 2026  14:40

Mistrovství světa? Nejsem nervózní, nechám to osudu, líčil plzeňský Višinský

Denis Višinský slaví trefu do brány Jablonce.

Je mezi šesticí hráčů z plzeňské kabiny, kteří figurují v širší nominaci na mistrovství světa v USA a Mexiku. A záložník Denis Višinský se trenéru národního týmu Miroslavu Koubkovi připomněl v...

18. května 2026  11:40

Trpěl jsem, jak mě lidé pomlouvali, říká Neymar. Na MS je prý připravený

Gólová oslava Brazilce Neymara v zápase proti Chorvatsku.

Nejlepší střelec brazilské fotbalové reprezentace Neymar je připraven hrát na mistrovství světa. Čtyřiatřicetiletý útočník Santosu podle vlastních slov pro návrat do národního týmu po třech letech...

18. května 2026  11:20

Musíme se zlepšit, chceme uspět v Lize mistrů, burcuje sparťan Haraslín

Sparťanský křídelník Lukáš Haraslín slaví gól do sítě Liberce.

Nepotřeboval příliš času, aby zase jednou ukázal, jak je pro fotbalovou Spartu důležitý. A jak moc jí v uplynulých týdnech chyběl. Po hodině hry Lukáš Haraslín naskočil do hry, založil akci před...

18. května 2026  11:10

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Šigut s dalšími dvanácti obviněnými v korupční kauze se přiznali policii

Karvinský Samuel Šigut slaví gól do sítě Mladé Boleslavi.

Ovlivňování zápasů, nelegální sázky, úplatky. K nelegálním činům se už v březnu přiznalo policii třináct obviněných v rozsáhlé fotbalové korupční kauze. Mezi nimi je i prvoligový karvinský záložník...

18. května 2026  10:31,  aktualizováno  10:55

Prostějov vyhodil druhého kouče v sezoně. Jaká je sestupová matematika?

Momentka ze zápasu Příbram - Prostějov.

Už podruhé v aktuální sezoně usedl při zápase na lavičku fotbalového Prostějova, přestože tam v ideálním případě neměl být ani jednou. Sportovní manažer druholigového celku Jiří Balcárek se opět stal...

18. května 2026  10:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.