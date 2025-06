„S hlubokým zármutkem musíme oznámit, že hráč našeho mládežnického a rezervního výběru, zemřel při operaci,“ oznámil ve středu večer druholigový klub, za nějž Nuin nastupoval od roku 2022.

„Smutná zpráva, která zasáhla celý fotbalový svět,“ přidal předseda argentinské fotbalové asociace Claudio Tapia.

Nuina přitom čekala zcela běžná a plánovaná operace.

Club Atlético San Telmo @PrensaSanTelmo SAN TELMO DE LUTO



Con profundo pesar, informamos el fallecimiento de Camilo Ernesto Nuin, jugador de nuestras Divisiones Juveniles y Reserva, quien en el día de hoy se encontraba atravesando una intervención quirúrgica.



El Club permanecerá cerrado durante la jornada de hoy en https://t.co/4FOJwp0lJd oblíbit odpovědět

„Přijeli jsme do nemocnice, cítil se skvěle, bavili jsme se o fotbale a smáli se v autě. Pak šel na operaci a zhruba po hodině mi řekli, že nestal nějaký problém a musí ho resuscitovat. A pak mi doktor řekl, že je syn po smrti,“ vzpomínal se slzami v očích jeho otec.

„Byl jsem jedním z těch, kteří mu operaci doporučili. Bylo to logické, ale dopadlo to takhle. Jsem zdrcený,“ řekl Nuinův děda Pilo tamním novinářům, zatímco se mu třásl hlas.

Hned následujícího dne se přátelé i spoluhráči sešli, aby si Nuina připomněli.

Ještě než se k nim připojila také rodina, vyslechla si výsledky předběžné pitvy, podle kterých hráč zemřel na zástavu srdce.

„Hned na místě jsem se doktora ptal, ale už si nepamatuju, co mi odpověděl. Spekuluje se, že to byla chyba anesteziologa, ale to nemůžu potvrdit, dokud nebudou úplné výsledky pitvy. Ale opravdu si myslím, že se jednalo o zanedbání péče,“ prohlásil otec.

„Až kompletní výsledky pitvy potvrdí, jestli měla operace přímou souvislost s úmrtím,“ vysvětlil reportér televize Todo Noticias Rodrigo Alegre.

Nuin začínal v mládežnických výběrech argentinských velkoklubů Boca Juniors či Independiente, v roce 2022 pak zamířil do San Telma. Hrál na pozici levého záložníka či křídelníka.