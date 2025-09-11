Abyste chápali: Rodrigues byl tehdy v Brazílii dobře známá figurka. Nejslavnější radialista, jak se rozhlasákům v portugalštině říká. Pokrýval mimo jiné let Apollo 11, čili první přistání člověka na Měsíci, proto dostal přezdívku Apolinho.
Jeho komentování fanoušky bavilo, protože milovanému Flamengu nepokrytě fandil. Když se dařilo, křičel jako pominutý. Jakmile klub prohrával, zoufale láteřil.
V polovině září 1995 platila druhá varianta, Flamengo drtila těžká krize. I když přilákalo reprezentační hvězdy v čele s Romáriem, Edmundem nebo Sáviem, prohrávalo a padalo ke dnu tabulky. Kouč Edinho, bývalý reprezentant a persona, dostal padáka. A řešilo se, co dál.
Prezident klubu Kléber Leite, sám bývalý rozhlasák, dostal absurdní nápad: „Oslovím Apolinha!“ Uprostřed noci reportéra vytáhl na pozdní večeři, požádal o pomoc, před čtvrtou ráno si ti dva plácli a Rio de Janeirem se rozletěla senzační zpráva. Umíte si to představit?
Apolinho zemřel v květnu 2024:
Rodriguesovi bylo téměř šedesát. Fotbal nikdy nehrál ani netrénoval. Když se nasoukal do tréninkové soupravy a tepláky natáhl přes mohutné břicho, vypadal jako postavička z komiksu. A najednou měl velet nejslavnějšímu týmu v zemi!
Pro kontext je důležité pochopit, že povolání reportéra patří v Brazílii k nejváženějším a může vás pošoupnout k lecčemu. Z radialistů se běžně stávali podnikatelé, právníci, politici. Jeden z nich, Anthony Garotinho, dokonce na přelomu tisíciletí kandidoval na prezidenta a v Riu to dotáhl až na guvernéra.
Ale trenér? V zemi, kde je fotbal posvátný a bere se smrtelně vážně? Ten poprask si umíte představit. Zvlášť když Rodriguese fanoušci Flamenga sice milovali, ale zároveň ho brali spíš jako roztomilého šoumena, který mimo jiné v živém vysílání místo hráčů deset minut zpovídal fotbalový míč. Celá země zvědavě sledovala, jak se coby trenér předvede. V rádiu Globo nahlásil čtyřměsícní dovolenou, s Flamengem podepsal smlouvu do konce roku a dal se do práce.
„Taktika je jako švédský stůl,“ filozofoval. „Požádal jsem hráče, ať přijdou se svými nápady, jak zlepšit hru. Já přidal pár svých. A pak jsme vybrali ty nejlepší.“
Výsledek? Solidní! Záchrana v lize a finále Poháru osvoboditelů.
Apolinho navíc potěšil doktora, který mu doporučoval zhubnout: už za první tři dny ve funkci sundal pět kilo. Stres, málo času, navíc tým zrovna čekala cesta na venkovní zápas: „Představte si, v hotelu nám dali jen salát. Hrůza!“ Nebyl by to on, aby si hned po zápase s kolegy rozhlasáky nespravil chuť středně propečeným steakem.
Ze šestadvaceti zápasů Rodrigues jedenáct vyhrál, osmkrát remizoval, sedmkrát kousal porážku. Ale hlavně bavil. Třeba když požádal, jestli na lavičce může koukat na televizi, jak byl zvyklý z přenosového vozu. Nebo když líčil, jak našel společnou řeč s náladovým Romáriem: „Řekl jsem mu, že se nemusí vracet, stačí, když bude dávat góly. S bráněním musí pomoct ostatní.“
Romário s trenérem Apolinhem:
Před premiérou hráče motivoval po svém: „Nebudete si čistit zuby, pomádovat se ani holit. Musí z vás jít strach! Když vám soupeř popřeje hodně štěstí, nepodávejte mu ruku a řekněte, ať si trhne.“
Nic si nedělal z posměšků ani kritiky od kolegů trenérů, kteří soptili, že koučuje bez diplomu. Až když se v zimě vrátil do rádia, odpověděl.
„Mají pravdu, já trenér nejsem a nikdy nebudu. Ale když mě Flamengo zavolá, klidně půjdu třeba do brány,“ vyznal se. „Jít trénovat? To nebyla nabídka, ale povolávací rozkaz. Nemohl jsem říct ne. Pro svoje Flamengo bych udělal cokoli.“