O zákroku na natrženém menisku v levém kolenu, s nímž laboroval delší dobu, informoval Real. „Více než sedm měsíců jsem hrál přes silné bolesti, operace byla nevyhnutelná,“ uvedl Rüdiger.

Dvaatřicetiletému bekovi hrozil až dvanáctizápasový trest kvůli výbuchu emocí v závěru sobotního finále domácího poháru proti Barceloně. Na konci prodloužení dramatického duelu s odvěkým rivalem hodil po rozhodčím z lavičky sáček s ledem, kterým si chladil obě kolena. Za chování, kvůli němuž jej média nazvala šílencem, se následně na sociálních sítích omluvil.

Úřadující španělský mistr ztratil šanci na domácí pohár i úspěch v Lize mistrů, v domácí soutěži má na lídra z Barcelony manko čtyř bodů. Zbývá ještě pět kol. Německé reprezentaci bude s největší pravděpodobností Rüdiger chybět v semifinále Ligy národů 4. června proti Portugalsku.

„Chtěl bych se vrátit co nejdřív, protože mám před sebou dva velké turnaje - nejen Ligu národů, ale i klubové mistrovství světa. Ale uvidíme, jak to půjde. Udělám pro to maximum,“ uvedl německý hráč.