Zemřel fotbalista Antonio Rattín. Muž, kvůli kterému vznikly červené karty

Ve čtvrtfinále mistrovství světa v roce 1966 se Argentina utkala v londýnském Wembley s domácí Anglií. Rattín v 36. minutě protestoval proti faulu a za verbální napadení byl vyloučen. Rozhodčí tehdy nepoužívali karty, verdikt o vyloučení hráčům sdělovali ústně.
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Při odchodu z hrací plochy Rattín zmuchlal rohový praporek s motivem britské vlajky a sedl si na červený koberec vyhrazený pro královnu. Ze hřiště ho museli odvést dva policisté.
V důsledku tohoto incidentu dospěla FIFA k závěru, že rozhodčí potřebují všeobecně srozumitelný systém pro sdělení varování a vyloučení. V roce 1967 zavedla žluté a červené karty, které se používají dodnes.