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Zemřel fotbalista Antonio Rattín. Muž, kvůli kterému vznikly červené karty

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  15:46
Argentinec Antonio Rattín opouští hřiště po vyloučení ve čtvrtfinále...

Argentinec Antonio Rattín opouští hřiště po vyloučení ve čtvrtfinále mistrovství světa v roce 1966. | foto: STAFF / AFP / AFP / Profimedia

Rozhodčí Rudolf Kreitlin posílá z hřiště Antonia Rattína (vlevo).
Rozhodčí Rudolf Kreitlin po čtvrtfinále mistrovství světa v roce 1966, ve...
Argentinský fotbalista Antonio Rattín.
Argentinec Antonio Rattín (č. 10) hlavičkuje ve čtvrtfinále mistrovství světa v...
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Zemřel argentinský fotbalista Antonio Rattín, jehož vzdorovitá reakce po vyloučení na mistrovství světa v roce 1966 přispěla k zavedení žlutých a červených karet. Bývalému záložníkovi týmu Boca Juniors bylo 89 let, o jeho úmrtí informoval národní fotbalový svaz.

Ve čtvrtfinále mistrovství světa v roce 1966 se Argentina utkala v londýnském Wembley s domácí Anglií. Rattín v 36. minutě protestoval proti faulu a za verbální napadení byl vyloučen. Rozhodčí tehdy nepoužívali karty, verdikt o vyloučení hráčům sdělovali ústně.

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Při odchodu z hrací plochy Rattín zmuchlal rohový praporek s motivem britské vlajky a sedl si na červený koberec vyhrazený pro královnu. Ze hřiště ho museli odvést dva policisté.

V důsledku tohoto incidentu dospěla FIFA k závěru, že rozhodčí potřebují všeobecně srozumitelný systém pro sdělení varování a vyloučení. V roce 1967 zavedla žluté a červené karty, které se používají dodnes.

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