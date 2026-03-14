Dvaadvacetiletého Čecha podpořily osobnosti světového fotbalu a také Grigar věří, že těžkou chvíli ustojí. „Musí to hodit za hlavu, stalo se, zabíjet se za to nebude. Ještě ukáže, že to je světový gólman,“ věří třiačtyřicetiletý veterán, jenž v české nejvyšší soutěži odehrál 376 zápasů a vychytal 117 nul. Teď pomáhá druholigovému Ústí nad Labem.
Uděláte dvě obří chyby a za čtvrt hodiny prohráváte 0:3. Jak se brankář může po takové smršti cítit?
Je to nepříjemné a ještě to podtrhl trenér, který ho hned vystřídal. Určitě to muselo být těžké na hlavu. Bylo mi ho líto. Asi jako každému, kdo to viděl. Dokonce i fanouškům Madridu, co jsem slyšel.
Co se z vašeho pohledu stalo?
První gól, to byla smůla, že uklouzl. Mohlo se to ještě dohrát, kdyby měl trošku štěstí a pomohli mu obránci. Mohli to odkopnout, zblokovat, bohužel padl gól. Druhý, co dostali, tak jejich stoper také uklouzl, asi hřiště nebylo ideální. A ten třetí, možná měl hrát míč z jedničky pryč, když už udělal jednu chybu, ale věřil si, bohužel balon netrefil.
Podle mého názoru mu to paradoxně může výrazně pomoci v jeho kariéře, pokud to správně uchopí.